Программа тура по дням
Иркутск - парк-музей «Тальцы» - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Посещение этнографического парка-музея под открытым небом «Тальцы»: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.
Прибытие и размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить «Музей Байкала», смотровую площадку «Камень Черского» (кресельный подъёмник работает круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия на «Хивусе» по КБЖД
Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на «Хивусе» (зимой).
КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.
Программа включает выход на берег и пешую прогулку, обед-пикник. После этого — возвращение в гостиницу.
*Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|45 900
|53 200
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|4 000
|8 000
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Мини-гостиница «Арабеска»
Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.
Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по программе
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.