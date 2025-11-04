Н Надежда Всё очень понравилось! Спасибо организаторам

A Alekseyn Увидел много мечетей Чечни и Дагестана. Экскурсия была очень познавательной. Экскурсовод много рассказывал интересного и не только про мечети. Мне всё понравилось.

Е Евгений Классная экскурсия для знакомства с историей, бытом, культурой от прошлого к настоящему и будущему республики Чечня!



Очень всё подробно рассказывал гид Абдулкадыр! Прям красавчик! Комфортный автомобиль митсубиси был. Ездила семья из 2 взрослых и подросток, а также я в одного.



100% рекомендую!

И Игорь Организация экскурсии на 0!!!!. Экскурсовода не было, хотя в стоимость был включен. Водитель пару предложений рассказал о Чечне и на этом все! В группе были две пьяные барышни, которые еще больше испортили впечатление от поездки, т. к большую часть времени мы провели в дороге. Жаль за зря потраченные деньги. Больше с этой фирмой ни ногой!

М МариЯ Мы в восторге от нашего гида, очень приятный и интересный собеседник. Были в первые и с вами и в Дагестане, только очень положительные эмоции. Спасибо большое за экскурсию! Процветания вам в вашем деле.

М Марина Однодневная экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо нашему гиду Бекхаму. Не смотря на плохую погоду, поездка прошла замечательно.

У Урусов Добрый день,хорошая экскурсия,в основном ориентирована на ислам,посещение мечетей,Грозный ещё смотровая,однако почему то отдельно гида не было! Кое что рассказывал водитель,но это не экскурсия! Просто самостоятельный осмотр достопримечательностей.

С Сергей Отличная экскурсия, у нас был водитель-гид Гаджи, экскурсия началась как только тронулась машина, всю дорогу давал разную информацию по ходу движения. Пообедали в столовой дешево и очень вкусно. Мы после экскурсии остались в Грозном, в Аргун не поехали,

Могу сказать, что вечерний Грозный красочнее дневного.

Н Наталья Очень понравилась экскурсия. Заранее предупредили от куда и куда ехать. Очень удобная машина. Так как дорога дальния, это несомненно плюс. Интересно рассказывал гид. Было очень познавательно и было, что посмотреть. Экскурсия понравилась на всё 100%

Н Наталья Все прошло замечательно! Спасибо огромное гиду! Однозначно рекомендую❤️