Описание экскурсииПриглашаем Вас на однодневную экскурсию по Чеченской Республике. Вы побываете в столице Республики г. Грозный, полюбуетесь архитектурой мечетей:"Сердце Чечни" в г. Грозный,"Гордость Мусульман" в г. Шали, также посетим мечеть им. Аймани Кадыровой "Сердце Матери". Также мы посетим комплекс "Грозный Сити", поднимемся на смотровую площадку. Прогуляетесь по Цветочному парку, попробуете Грозненское мороженое) Посетим еще смотровую площадку "Лестница в Небеса"
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Г. Грозный
- Мечеть «Сердце чечни»
- Смотровая площадка в Грозный Сити
- Цветочный парк
- Смотровая площадка «Лестница в Небеса»
- Г. Аргун
- Мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце Матери»
Что включено
- Гид-водитель
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет на смотровую Грозный-Сити 200р
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Махачкала ул. Им. Шамиля 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывах
Н
Надежда
4 ноя 2025
Всё очень понравилось! Спасибо организаторам
A
Alekseyn
11 окт 2025
Увидел много мечетей Чечни и Дагестана. Экскурсия была очень познавательной. Экскурсовод много рассказывал интересного и не только про мечети. Мне всё понравилось.
A
Aleksey
11 окт 2025
О
Олег
10 окт 2025
Е
Евгений
8 окт 2025
Классная экскурсия для знакомства с историей, бытом, культурой от прошлого к настоящему и будущему республики Чечня!
Очень всё подробно рассказывал гид Абдулкадыр! Прям красавчик! Комфортный автомобиль митсубиси был. Ездила семья из 2 взрослых и подросток, а также я в одного.
100% рекомендую!
И
Игорь
7 окт 2025
Организация экскурсии на 0!!!!. Экскурсовода не было, хотя в стоимость был включен. Водитель пару предложений рассказал о Чечне и на этом все! В группе были две пьяные барышни, которые еще больше испортили впечатление от поездки, т. к большую часть времени мы провели в дороге. Жаль за зря потраченные деньги. Больше с этой фирмой ни ногой!
М
МариЯ
28 сен 2025
Мы в восторге от нашего гида, очень приятный и интересный собеседник. Были в первые и с вами и в Дагестане, только очень положительные эмоции. Спасибо большое за экскурсию! Процветания вам в вашем деле.
М
Марина
26 сен 2025
Однодневная экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо нашему гиду Бекхаму. Не смотря на плохую погоду, поездка прошла замечательно.
С
Савелий
21 сен 2025
У
Урусов
15 сен 2025
Добрый день,хорошая экскурсия,в основном ориентирована на ислам,посещение мечетей,Грозный ещё смотровая,однако почему то отдельно гида не было! Кое что рассказывал водитель,но это не экскурсия! Просто самостоятельный осмотр достопримечательностей.
С
Сергей
9 сен 2025
Отличная экскурсия, у нас был водитель-гид Гаджи, экскурсия началась как только тронулась машина, всю дорогу давал разную информацию по ходу движения. Пообедали в столовой дешево и очень вкусно. Мы после экскурсии остались в Грозном, в Аргун не поехали,
Могу сказать, что вечерний Грозный красочнее дневного.
Е
Екатерина
5 сен 2025
Н
Наталья
2 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Заранее предупредили от куда и куда ехать. Очень удобная машина. Так как дорога дальния, это несомненно плюс. Интересно рассказывал гид. Было очень познавательно и было, что посмотреть. Экскурсия понравилась на всё 100%
Н
Наталья
27 авг 2025
Все прошло замечательно! Спасибо огромное гиду! Однозначно рекомендую❤️
Т
Трифонова
23 авг 2025
Как и было заявлено в программе экскурсии увидели основные мечети Чеченской Республики в Шали, Грозном и Аргуне. Впечатления очень яркие и незабываемые. Прогулка по центральной части Грозного запомнилась не только
