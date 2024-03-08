Гастротур в Дагестан

Групповой тур в Махачкале
Пообедать в гостях у горцев, научиться готовить чуду и прочувствовать то самое кавказское гостеприимство — всё это возможно в нашем туре! Мы встретим рассветы и закаты в горах, выпьем чашечку свежесваренного кофе в окружении удивительных пейзажей.

Только представьте: звуки природы, утренняя дымка, появление лучей солнца из-за гор… стать свидетелем зарождения нового дня — это то, что навсегда останется в памяти!
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Гастротур в Дагестан
Ближайшие даты:
8
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Что вас ожидает:

Встречать рассвет
Встречать рассвет
… и провожать закат в окружении горных пейзажей — такие впечатления запомнятся надолго!
Отдых в уюте
Отдых в уюте
Остановимся в наиболее комфортных и даже необычных местах по нашему маршруту
На катере с ветерком
На катере с ветерком
Прокатимся вдоль Сулакского каньона, поражающего своими масштабами
Вкусные обеды и мастер-классы
Вкусные обеды и мастер-классы
Попробуем топовые блюда национальной кухни в проверенных ресторанах и не только
В погоне за адреналином
В погоне за адреналином
Прокатимся по абсолютному бездорожью в погоне за самыми укромными и красивыми локациями
Прогулка на SUP-борде
Прогулка на SUP-борде
Проплывём по прозрачному Ирганайскому водохранилищу, вдоволь поныряем и позагораем

Программа тура по дням

1 день

Обед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катере

Встреча в аэропорту.

Обед-знакомство в самом лучшем национальном ресторане Махачкалы!

Экскурсия в Центральную Джума-мечеть, где мы сможем увидеть внутреннее убранство мечети и познакомиться с историей.

Выезжаем в горы.

Остановка на смотровой на Чиркейское водохранилище — это одно из самых глубоких и красивых водохранилищ в Европе.

А вот и Сулакский каньон, один из самых глубоких каньонов мира! И смотровая Утёс, где мы испытаем настоящий адреналин от захватывающей дух высоты.

Прогулка на скоростном катере, которую вы точно никогда не забудете.

Ужин в ресторане в форелевом хозяйстве, где мы сможем попробовать самую свежую форель, которую тут выращивают.

Заселение в отель у подножия каньона.

Обед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катереОбед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катереОбед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катереОбед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катереОбед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катереОбед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катере
2 день

Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний Гуниб

Завтрак в отеле, выезд с вещами, нас ждёт дорога ещё глубже в горы.

Проедем самый длинный тоннель в Европе — Гимринский тоннель длиной 4.304 метров.

Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище в окружении гор. Это живописное место наши гости сравнивают с горным озером Комо в Италии!

Обед в кафе с видом на Ирганайское водохранилище, где каждый сможет отведать любое понравившееся блюдо.

Приезжаем на прогулку по вечернему Гунибу, одному из красивейших аулов Дагестана.

Увидим музей культуры Дагестана, смотровую и мемориал Белые журавли, встречаем закат в исторической локации.

Заселяемся в гостевой дом, пробуем традиционный ужин от хозяйки.

Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний ГунибПрогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний ГунибПрогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний ГунибПрогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний ГунибПрогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний ГунибПрогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний Гуниб
3 день

Рассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-класс

Едем на Гунибскую крепость встречать рассвет. Это одна из лучших точек, особенно если повезёт с погодой.

Затем нас ждёт Гунибский Водопад, в утреннее время пустынный и дикий.

В гостевом доме уже стынет завтрак, пьём кофе и вперёд.

Салтинский подземный водопад — уникальный памятник природы, увидеть который приезжают туристы со всего мира.

Историческое рукотворное чудо — Чохские земледельческие террасы, их сравнивают с Балийскими террасами в Индонезии.

Пеший подъем в аул-призрак Гамсутль, который составит около часа. И это того стоит, Гамсутль сравнивают с Мачу-Пикчу в Перу.

Обед в селе Согратль, где у вас будет возможность приготовить традиционное блюдо чуду своими руками под чутким руководством хозяйки.

Едем встречать закат на Плато Кегер. Красивая смотровая, именно отсюда Айвазовский рисовал свою картину Гуниб.

Возвращаемся в гостевой дом, ужин, спать будем очень крепко!

Рассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-классРассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-классРассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-классРассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-классРассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-классРассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-класс
4 день

Карадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм Датуна

Завтрак в аутентичном горном ресторане с видом на горы.

Карадахская теснина. Аварцы называют её Бецъкварили — тёмное ущелье.

Обед блюдами национальной кухни в гостях у местных жителей на высоте 1600 метров!

Старый аул Гоор и Гоорские башни, где мы погуляем по селу, а затем спустимся к Языку Тролля, который сравнивают с языком в Норвегии.

Древний грузинский храм Датуна, расположенный в укромном месте, за персиковым садом среди гор.

Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем, делимся впечатлениями.

Карадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм ДатунаКарадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм ДатунаКарадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм ДатунаКарадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм ДатунаКарадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм ДатунаКарадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм Датуна
5 день

Самые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан Сарыкум

Завтракаем и собираем чемоданы, сегодня заключительный день.

Едем на самое высокогорное плато в Европе — в Хунзах. Тут нас ждут самые высокие водопады Дагестана — Тобот и Итляр, а также Цолотлинский каньон.

Посещаем первую нагорную кофейню Дагестана, тут можно приобрести красивые и оригинальные сувениры.

Плато Матлас, где желающие смогут прокатиться на лошадях, а остальные прогуляться своим ходом по смотровым площадкам.

Обед на свежем воздухе национальной кухни, чай из самовара на дровах.

Посещаем мельницу, где мы сможем увидеть, как готовят национальное лакомство урбеч и приобрести домой по желанию.

Встречаем закат на песчаном бархане Сарыкум, самом высоком бархане в Европе. Именно тут снимали фильм «Белое солнце пустыни».

Дорога в аэропорт, в Махачкалу, первое знакомство с Дагестаном подошло к концу. Пора выбирать новый тур!

Самые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан СарыкумСамые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан СарыкумСамые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан СарыкумСамые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан СарыкумСамые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан СарыкумСамые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан Сарыкум

Проживание

Мы экономим время на передвижениях по горному серпантину и поэтому выбрали гостиницы и гостевые дома недалеко от топовых достопримечательностей и по месту следования.

Это лучшие современные и уютные места в горном Дагестане!

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Врата каньона»

1 ночь

Первую ночь мы проведём в комфортабельной гостинице у подножия Сулакского каньона.

Гостиница «Врата каньона»Гостиница «Врата каньона»Гостиница «Врата каньона»Гостиница «Врата каньона»Гостиница «Врата каньона»Гостиница «Врата каньона»

Гостиница «Лагуна»

2 ночи

Две ночи мы проведём в Гунибском районе в новом инстаграмом отеле с видом на реку и горы.

Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»

Гостевой дом «Тихий уголок»

1 ночь

Четвёртую ночь мы проведём в Гергебильском районе в новом гостевом доме со всеми удобствами, где нас ждёт вкуснейшая кухня от хозяйки, тепло и уют.

Гостевой дом «Тихий уголок»Гостевой дом «Тихий уголок»Гостевой дом «Тихий уголок»Гостевой дом «Тихий уголок»Гостевой дом «Тихий уголок»Гостевой дом «Тихий уголок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе, завтраки, обеды, ужины
  • Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
  • Прогулка на скоростном катере
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Прогулка на сапах с инструктором
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Чат с участниками тура 24/7
Что не входит
  • Билеты до Махачкалы и обратно из вашего города
  • Личные дополнительные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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