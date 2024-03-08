Только представьте: звуки природы, утренняя дымка, появление лучей солнца из-за гор… стать свидетелем зарождения нового дня — это то, что навсегда останется в памяти!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катере
Встреча в аэропорту.
Обед-знакомство в самом лучшем национальном ресторане Махачкалы!
Экскурсия в Центральную Джума-мечеть, где мы сможем увидеть внутреннее убранство мечети и познакомиться с историей.
Выезжаем в горы.
Остановка на смотровой на Чиркейское водохранилище — это одно из самых глубоких и красивых водохранилищ в Европе.
А вот и Сулакский каньон, один из самых глубоких каньонов мира! И смотровая Утёс, где мы испытаем настоящий адреналин от захватывающей дух высоты.
Прогулка на скоростном катере, которую вы точно никогда не забудете.
Ужин в ресторане в форелевом хозяйстве, где мы сможем попробовать самую свежую форель, которую тут выращивают.
Заселение в отель у подножия каньона.
Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище, вечерний Гуниб
Завтрак в отеле, выезд с вещами, нас ждёт дорога ещё глубже в горы.
Проедем самый длинный тоннель в Европе — Гимринский тоннель длиной 4.304 метров.
Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище в окружении гор. Это живописное место наши гости сравнивают с горным озером Комо в Италии!
Обед в кафе с видом на Ирганайское водохранилище, где каждый сможет отведать любое понравившееся блюдо.
Приезжаем на прогулку по вечернему Гунибу, одному из красивейших аулов Дагестана.
Увидим музей культуры Дагестана, смотровую и мемориал Белые журавли, встречаем закат в исторической локации.
Заселяемся в гостевой дом, пробуем традиционный ужин от хозяйки.
Рассвет на Гунибской крепости, Салтинский водопад, Чохские террасы. Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, мастер-класс
Едем на Гунибскую крепость встречать рассвет. Это одна из лучших точек, особенно если повезёт с погодой.
Затем нас ждёт Гунибский Водопад, в утреннее время пустынный и дикий.
В гостевом доме уже стынет завтрак, пьём кофе и вперёд.
Салтинский подземный водопад — уникальный памятник природы, увидеть который приезжают туристы со всего мира.
Историческое рукотворное чудо — Чохские земледельческие террасы, их сравнивают с Балийскими террасами в Индонезии.
Пеший подъем в аул-призрак Гамсутль, который составит около часа. И это того стоит, Гамсутль сравнивают с Мачу-Пикчу в Перу.
Обед в селе Согратль, где у вас будет возможность приготовить традиционное блюдо чуду своими руками под чутким руководством хозяйки.
Едем встречать закат на Плато Кегер. Красивая смотровая, именно отсюда Айвазовский рисовал свою картину Гуниб.
Возвращаемся в гостевой дом, ужин, спать будем очень крепко!
Карадахская теснина, аул Гоор, Язык Тролля. Древний грузинский храм Датуна
Завтрак в аутентичном горном ресторане с видом на горы.
Карадахская теснина. Аварцы называют её Бецъкварили — тёмное ущелье.
Обед блюдами национальной кухни в гостях у местных жителей на высоте 1600 метров!
Старый аул Гоор и Гоорские башни, где мы погуляем по селу, а затем спустимся к Языку Тролля, который сравнивают с языком в Норвегии.
Древний грузинский храм Датуна, расположенный в укромном месте, за персиковым садом среди гор.
Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем, делимся впечатлениями.
Самые высокие водопады Дагестана - Тобот и Итляр. Плато Матлас, посещение мельницы, бархан Сарыкум
Завтракаем и собираем чемоданы, сегодня заключительный день.
Едем на самое высокогорное плато в Европе — в Хунзах. Тут нас ждут самые высокие водопады Дагестана — Тобот и Итляр, а также Цолотлинский каньон.
Посещаем первую нагорную кофейню Дагестана, тут можно приобрести красивые и оригинальные сувениры.
Плато Матлас, где желающие смогут прокатиться на лошадях, а остальные прогуляться своим ходом по смотровым площадкам.
Обед на свежем воздухе национальной кухни, чай из самовара на дровах.
Посещаем мельницу, где мы сможем увидеть, как готовят национальное лакомство урбеч и приобрести домой по желанию.
Встречаем закат на песчаном бархане Сарыкум, самом высоком бархане в Европе. Именно тут снимали фильм «Белое солнце пустыни».
Дорога в аэропорт, в Махачкалу, первое знакомство с Дагестаном подошло к концу. Пора выбирать новый тур!
Проживание
Мы экономим время на передвижениях по горному серпантину и поэтому выбрали гостиницы и гостевые дома недалеко от топовых достопримечательностей и по месту следования.
Это лучшие современные и уютные места в горном Дагестане!
Варианты проживания
Гостиница «Врата каньона»
Первую ночь мы проведём в комфортабельной гостинице у подножия Сулакского каньона.
Гостиница «Лагуна»
Две ночи мы проведём в Гунибском районе в новом инстаграмом отеле с видом на реку и горы.
Гостевой дом «Тихий уголок»
Четвёртую ночь мы проведём в Гергебильском районе в новом гостевом доме со всеми удобствами, где нас ждёт вкуснейшая кухня от хозяйки, тепло и уют.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание по программе, завтраки, обеды, ужины
- Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
- Прогулка на скоростном катере
- Все входные билеты на экскурсии
- Прогулка на сапах с инструктором
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Чат с участниками тура 24/7
- Что не входит
- Билеты до Махачкалы и обратно из вашего города
- Личные дополнительные расходы, сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору