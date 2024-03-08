1 день

Обед-знакомство в национальном ресторане Махачкалы. Джума-мечеть, Сулакский каньон, прогулка на катере

Встреча в аэропорту.

Обед-знакомство в самом лучшем национальном ресторане Махачкалы!

Экскурсия в Центральную Джума-мечеть, где мы сможем увидеть внутреннее убранство мечети и познакомиться с историей.

Выезжаем в горы.

Остановка на смотровой на Чиркейское водохранилище — это одно из самых глубоких и красивых водохранилищ в Европе.

А вот и Сулакский каньон, один из самых глубоких каньонов мира! И смотровая Утёс, где мы испытаем настоящий адреналин от захватывающей дух высоты.

Прогулка на скоростном катере, которую вы точно никогда не забудете.

Ужин в ресторане в форелевом хозяйстве, где мы сможем попробовать самую свежую форель, которую тут выращивают.

Заселение в отель у подножия каньона.