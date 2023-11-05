Аренда и сплавы на сап-бордах в Махачкале

Найдено 5 туров в категории «SUP-прогулки» в Махачкале, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000 за человека
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило)»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700 за человека
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
«Катание на сапах (это доска с веслом) по Ирганайскому водохранилищу»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000 за человека
Гастротур в Дагестан
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище в окружении гор»
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000 за человека
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«Проедем сквозь самый длинный автомобильный тоннель, преодолеем серпантин и окажемся у Ирганайского водохранилища, где вы сможете покататься на сапах»
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    5 ноября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
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    Отдыхали семьёй с 2 детьми, интересно и комфортно было всем. Очень вкусная еда, национальные блюда, вдоволь напились вкуснейшего травяного чая. Каждый раз на ночёвку оставались в разных местах, во всех было чисто и уютно. Программа тура очень интересна, дух захватывало от красоты вокруг. Каждое новое место, в которое мы приезжали, заряжало своей энергетикой, и хотелось вновь туда вернуться. Очень удачно в план тура встроен третий день - отдых на озере Мочох. Катались на сапах, катамаранах, квадроциклах и просто наслаждались тишиной, спокойствием, гладью озера и видом гор, а также вкуснейшей едой на свежем воздухе. Спасибо Вам за погружение в Дагестанскую сказку.

    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим
  • А
    Альбина
    16 октября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
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    ты турист, как будто приехал к родственникам или старым друзьям. За это теплое ощущение отдельная благодарность. А красоте Республики Дагестан можно бесконечно писать стихи песни. Горы обладают магической силой, до слез, едишь по серпантинам и думаешь красиво, но за очередным поворотом тебя ждет зрелище еще круче предыдущего. Озеро Мочох заслуживает отдельной благодарности, за гостепреимство и успокоение души находясь там, плывя на сапе по нереально красивой в своей красочносте воде. Отдельно спасибо гиду за прыжок на Хунзахском плато у водопада Тобот. спасибо за очень вкусную еду(за то что научили готовить Чуду). В этой атмосфере дружелюбности было очень комфортно, новые знакомства и общение даже после тура. Слезы расстования. И как же хочется скорее к вам вернуться,. Спасибо вам за 5 дней жизни как в сказке. Теперь только мысли о возвращение в Дагестан, именно к нашему же удивительному гиду) Здоровья вам, кто помог ощутить все эти эмоции счастья.

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3 человека, тур все равно
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    провели, за что несомненный плюс-организатор работает не на количество, а ради того, чтобы каждый мог увидеть этот прекрасный край! Расскажу о плюсах этого тура: 1. Все включено: проживание, питание, забирают/отвозят в аэропорт, дополнительный транспорт (уазики, куда на трансфере не доехать; катер по Сулакскому каньону). 2. Каждый день ночевали в новом гостеприимном доме-все чисто, аккуратно, заправленные постели, ужин и завтрак, приготовленные добрыми хозяйками. В место ночлега приезжали по темноте, когда ничего уже не видно, но с утра просыпались… среди гор! Прекрасные виды. 3. Вкусная еда: столы всегда ломились- разные блюда, закуски, национальная кухня, вкуснейший травяной чай. На обед заезжали в кафе, где вкусно готовили. 4. Важнейший момент: на третий день мы оставались у хозяйки тура-Узлипат. Вечером ужинали в очень необычном месте-теплой юрте на берегу Мочохского озера. А на следующий день катались на катамаранах, сапах, лошадях, а на закат поехали на квадроциклах в красивейшее место, где никого нет. Этот день дал возможность отдохнуть после активных первых двух дней и зарядил силами еще на два дня-отличный подход к отдыху. 5. Был отличный гид-Мухамед, веселый мужчина с шутками-прибаутками, с музыкой, а еще отлично фотографирует) 6. Очень комфортный трансфер! Группы на «маршрутках» смотрели на нас с завистью, как мы легко вчетвером запрыгиваем в минивэн и едем дальше) 7. Любителям экстрима-заложено время на тарзанку в Хунзахе и зиплайн в Матласе. Узлипат, спасибо за прекрасный отдых! Все красиво, вкусно, уютно и вечело ❤️

    Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка прошла великолепно!
  • И
    Илья
    20 августа 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Наверное 5 с минусом. Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции. Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились,
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    могли насладиться видами. Водитель очень аккуратный, ни разу не укачало). Что очень понравились - форелевое хозяйство, водопад Тобот, страна Башен со своими видами и Самурский парк. Еда и проживание в гостевом доме на 5+. Еда и проживание в гостинице Апельсин в Дербенте на 3-4. Был неприятный запах в номере, не было горячей воды и не понравился ближайший ресторан, где были оплачены завтраки. Но мы договорились с гидом и поменяли ресторан, за что ему спасибо.

  • В
    Виктор
    26 июля 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые
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    местные жители - только ради этого стоит брать этот тур. Не говорю про вкусную кухню и адреналиновые развлечения! Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;) Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:) Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу. Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо. Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее. Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «SUP-прогулки»

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Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 38 000 до 137 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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