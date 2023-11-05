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Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило)»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
«Катание на сапах (это доска с веслом) по Ирганайскому водохранилищу»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Прогулка на сапах на Ирганайском водохранилище в окружении гор»
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«Проедем сквозь самый длинный автомобильный тоннель, преодолеем серпантин и окажемся у Ирганайского водохранилища, где вы сможете покататься на сапах»
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав5 ноября 2023Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
- ААльбина16 октября 2023Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
- ЮЮлия25 сентября 2023Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3 человека, тур все равно
- ЮЮлия26 сентября 2022Поездка прошла великолепно!
- ИИлья20 августа 2022Наверное 5 с минусом. Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции. Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились,
- ВВиктор26 июля 2022Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Махачкале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 38 000 до 137 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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