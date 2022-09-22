Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше

Каменная чаша - теснина, состоящая из сводчатых скалистых залов

Каменная чаша – теснина, состоящая из сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами.

Оказавшись в этих каменных залах, погружаешься в невероятную, фантастическую атмосферу первозданной природной красоты!
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает 🤩

  • Теснина «Каменная чаша»
  • Водопад Тобот
  • Ирганайское и Чиркейское водохранилища
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Гимринский тоннель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Каменная чаша – теснина, состоящая из сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Оказавшись в этих каменных залах, погружаешься в невероятную, фантастическую атмосферу первозданной природной красоты!
В рамках нашей поездки к «Каменной чаше» вы также увидите водопад Тобот, Ирганайское и Чиркейское водохранилища, знаменитый бархан Сарыкум, где снимался фильм «Белое солнце пустыни», смотровые площадки завораживающего Сулакского каньона, а также самый длинный тоннель в России (4304 м).

Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • Катание на лошадях, катерах, квадроциклах (опционально, оплата на месте)
  • Дополнительное питание (ресторан, фаст-фуд, и т. п.)
  • Личные расходы
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Аэропорт / отель, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Оплату брони за тур необходимо провести за сутки до начала экскурсии
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке, подробная информация при бронировании
  • Наденьте надежную обувь и возьмите треккинговые палки, вам будет удобнее ходить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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