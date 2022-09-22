Об экскурсии

Каменная чаша – теснина, состоящая из сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Оказавшись в этих каменных залах, погружаешься в невероятную, фантастическую атмосферу первозданной природной красоты!

В рамках нашей поездки к «Каменной чаше» вы также увидите водопад Тобот, Ирганайское и Чиркейское водохранилища, знаменитый бархан Сарыкум, где снимался фильм «Белое солнце пустыни», смотровые площадки завораживающего Сулакского каньона, а также самый длинный тоннель в России (4304 м).