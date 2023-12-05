Что вас ждет

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Вас ждет поездка по четырехкилометровой дороге сквозь гору;

Гимринская башня или башня первого имама Дагестана и Чечни-Гази Мухаммада — важное оборонительное сооружение XIX века, построенное горцами для отражения атак и защиты аула от врагов. Разрушенное в битве здание реконструировано в 1997 году;

Ирганайское водохранилище — живописные водоем довольно крупных размеров, куда большинство туристов хочет вернуться;

водопад Тобот — самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе. Вы увидите 70 метров ниспадающей красоты;

всесезонный курорт Матлас. Одноименное живописное плато славится своими неповторимыми каньонами, водопадами и озерами и расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря;

природный памятник Каменная чаша, представляющий собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами.

Село Хунзах расположено в Дагестане, в 140 км. от Махачкалы, на высоте 2 км. над уровнем моря. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров — это почти как в испанском городе Ронда, французском Бозуле или Эль-Хаджера в Йемене. Но уникальным это село делает не только расположение. Сейчас в это трудно поверить, но Хунзах на протяжении нескольких веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи. Не оставим мы без внимания и другие достопримечательности Дагестана: