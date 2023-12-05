Давайте отправимся в путешествие по красочным местам Дагестана.
Вы увидите самый высокий водопад республики, проедете по самому длинному тоннелю в России, полюбуетесь красотами горного Хунзаха. Захватывающие виды природы надолго запечатлеются в памяти!
Вы увидите самый высокий водопад республики, проедете по самому длинному тоннелю в России, полюбуетесь красотами горного Хунзаха. Захватывающие виды природы надолго запечатлеются в памяти!
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Матлас
- Каменная чаша
Описание
Что вас ждетСело Хунзах расположено в Дагестане, в 140 км. от Махачкалы, на высоте 2 км. над уровнем моря. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров — это почти как в испанском городе Ронда, французском Бозуле или Эль-Хаджера в Йемене. Но уникальным это село делает не только расположение. Сейчас в это трудно поверить, но Хунзах на протяжении нескольких веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи. Не оставим мы без внимания и другие достопримечательности Дагестана:
- Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Вас ждет поездка по четырехкилометровой дороге сквозь гору;
- Гимринская башня или башня первого имама Дагестана и Чечни-Гази Мухаммада — важное оборонительное сооружение XIX века, построенное горцами для отражения атак и защиты аула от врагов. Разрушенное в битве здание реконструировано в 1997 году;
- Ирганайское водохранилище — живописные водоем довольно крупных размеров, куда большинство туристов хочет вернуться;
- водопад Тобот — самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе. Вы увидите 70 метров ниспадающей красоты;
- всесезонный курорт Матлас. Одноименное живописное плато славится своими неповторимыми каньонами, водопадами и озерами и расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря;
- природный памятник Каменная чаша, представляющий собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С гидом можно связаться по номеру телефона 89640222080.
- Звонки/WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
5 дек 2023
Очень хороший гид Магомед, все очень понравилось. Общение, экскурсия все на высшем уровне, лучший в Дагестане. До него экскурсии были не очень хорошие, но как съездили с ним, впечатления изменились. Буду всем советовать только его. Все расскажет и покажет, всем советую!!! Друзья из Тулы))) ещё обязательно приедем и только к вам!!!
С
Станислав
17 ноя 2023
Замечательная экскурсия! Увидели много интересных и красивых мест: Ирганайское водохранилище, водопады Тобот и Итлятляр, Каменную чашу, плато Матлас. Спасибо гиду Магомеду за потраченное на нас время, всё было круто! Рекомендуем всем, кто хочет хорошо провести время и оценить природные красоты Дагестана!
Т
Татьяна
11 окт 2023
Получили полное и совершенное удовольствие! ✨
От начала поездки и до её завершения:
1. Обходительность
2. Внимательность
3. Бережное и уважительное отношение
4. Красиво и познавательно
5. Высоко и безопасностно.
6. Признательны и благодарны!
7. Пяти звёзд мало для оценки
ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!
От начала поездки и до её завершения:
1. Обходительность
2. Внимательность
3. Бережное и уважительное отношение
4. Красиво и познавательно
5. Высоко и безопасностно.
6. Признательны и благодарны!
7. Пяти звёзд мало для оценки
ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!
Л
Лея
9 окт 2023
Приехала в Дагестан вместе с мамой. Не ожидали, что будут такие комфортные условия 😍. Встретили в аэропорту. За нами приехал Джип. Очень комфортабельный и чистый транспорт сопровождал нас от начала до конца экскурсии. Посетили чудесные места горного Дагестана. Спасибо большое нашему гид-водителю Магомеду, за такую качественно-проведëнную работу. Вождение на высшем уровне. Накормили самыми вкусными блюдами национальной кухни Дагестана. Нам очень всё понравилось. Обязательно вернёмся ещё.
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