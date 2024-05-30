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поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.