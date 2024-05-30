1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пустыни и каньоны Дагестана: от Бархана Сарыкум до Сулакского каньона
Завораживающее путешествие по дагестанским пустыням и каньонам с уникальными природными памятниками
Начало: Махачкала
Расписание: Пн-Вс
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая поездка по Сулакскому каньону
Начало: Начало экскурсии г. Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ВВладимир30 мая 2024Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
- ММарина30 мая 2024Сулейман, спасибо за незабываемые дни в наикрасивейшей Республике Дагестан. Это были чудесные, насыщенные дни благодаря Вам!!! Отдельно хотим поблагодарить за
- ААлександра29 мая 2024Всё было супер!!!!!
- ППолина29 мая 2024Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
- ММария28 мая 2024Провели с Арсеном 2 дня, брали Сулакский каньон, посмотрели все топовые места, прокатились на зип-лайне над водохранилищем, потом прокатились на
- ДДарья28 мая 2024Экскурсия была потрясающая, нашим гидом был Шамиль. Он очень интересно провел экскурсию, рассказывал много интересных историй про Дагестан и показал
- ААлёна28 мая 2024Виды на каньон завораживают. Часть дороги была на "джипах", водители опытные, дорога местами страшная около обрыва. На катере прокатили с ветерком по каньону, нам повезло с водителем катера и мы остались сухие))
- ШШехонина27 мая 2024Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
- ООльга27 мая 2024Экскурсия отлично организована, посетили все запланированные локации, виды потрясающие, прокатились на внедорожниках до реки, покатались на катерах. Обедали в кафе «нескучный сад», форель на гриле была чудесна. Огромное спасибо гиду Сабине и водителю. Это была наша лучшая экскурсия в Дагестане.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейская ГЭС»
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