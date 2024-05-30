Чиркейская ГЭС – экскурсии в Махачкале

Найдено 25 экскурсий в категории «Чиркейская ГЭС» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
27 отзывов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Мини-группа
10 часов
104 отзыва
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000 за человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690 за человека
Пустыни и каньоны Дагестана
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
10 часов
Пустыни и каньоны Дагестана: от Бархана Сарыкум до Сулакского каньона
Завораживающее путешествие по дагестанским пустыням и каньонам с уникальными природными памятниками
Начало: Махачкала
Расписание: Пн-Вс
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за человека
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000 за человека
Незабываемая поездка по Сулакскому каньону
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая поездка по Сулакскому каньону
Начало: Начало экскурсии г. Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
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    поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Сулейман, спасибо за незабываемые дни в наикрасивейшей Республике Дагестан. Это были чудесные, насыщенные дни благодаря Вам!!! Отдельно хотим поблагодарить за
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    фотографии, за места которые Вы нам показали! Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и близким. Вы не только показали нам красоты Республики, но и на протяжении всего дня дарили нам позитив и положительные эмоции!!!! Вы влюбили нас в эти края❤️ желаем Вам в окружении иметь только самых добрых, позитивных людей!!! Вы лучший! С искренней благодарностью, семья Егоровых ☺️

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Всё было супер!!!!!
  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
    Провели с Арсеном 2 дня, брали Сулакский каньон, посмотрели все топовые места, прокатились на зип-лайне над водохранилищем, потом прокатились на
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    катере, это вообще очень и очень впечатлило, не описать на сколько красиво! Море эмоций! И в конце был бархан Сарыкум. Вторую экскурсию взяли на Гамсутль, тоже очень впечатлило! Арсен хороший гид, аккуратно водит, знает много о своём крае и с удовольствием это показывает и рассказывает, спасибо! Благодаря Арсену Дагестан остался в наших сердечках навсегда! ❤️❤️❤️

  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
    Экскурсия была потрясающая, нашим гидом был Шамиль. Он очень интересно провел экскурсию, рассказывал много интересных историй про Дагестан и показал
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    нам безумно красивые локации для фотографий, так же сам нас фотографировал и делал классные видео. Ни куда не торопил, давал возможность насладится всеми красотами природы. По рекомендации Шамиля мы посетили кафе с домашней национальной кухней, где попробовали очень венок блюдо под названием «Чуду». Шамиль добрый и веселый человек, с которым можно повеселится в этом туре. Вы получите массу незабываемых впечатлений и эмоций.

  • А
    Алёна
    28 мая 2024
    Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
    Виды на каньон завораживают. Часть дороги была на "джипах", водители опытные, дорога местами страшная около обрыва. На катере прокатили с ветерком по каньону, нам повезло с водителем катера и мы остались сухие))
  • Ш
    Шехонина
    27 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
    Экскурсия отлично организована, посетили все запланированные локации, виды потрясающие, прокатились на внедорожниках до реки, покатались на катерах. Обедали в кафе «нескучный сад», форель на гриле была чудесна. Огромное спасибо гиду Сабине и водителю. Это была наша лучшая экскурсия в Дагестане.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейская ГЭС»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
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  3. Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
  4. Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
  5. Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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