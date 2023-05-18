Вы окунетесь в красоту горных вершин, ощутите силу потрясающих водопадов и почувствуете гармонию с окружающим миром.
В каждой остановке будете погружаться в уникальную атмосферу истории и культуры региона, расширяя свой кругозор и погружаясь в наследие Дагестана.
В каждой остановке будете погружаться в уникальную атмосферу истории и культуры региона, расширяя свой кругозор и погружаясь в наследие Дагестана.
Ближайшие даты:
18
мая
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19
мая
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Магия природы: От Гимринского тоннеля до озера Мочох.
- Вы отправитесь в увлекательное путешествие, начиная с исследования Гимринского тоннеля, свидетеля веков истории, который погружает вас в атмосферу прошлого. Затем взгляните на великолепие Гимринской башни, стоящей непоколебимо и напоминающей о важности крепости в истории региона. Далее вас ждет Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться яркими водными просторами, окруженными живописными горами. Не пропустите величественные водопады Тобот и Итлятляр, где мощные потоки воды сливаются с прекрасной природой, создавая удивительный зрелищный пейзаж.
- Ваш взгляд сразу после водопадов будет удивлен прекрасной смотровой площадкой на Хунзахское ущелье, где вы сможете охватить величие окружающей природы и почувствовать себя на вершине мира. Следующая остановка — с. Цада, где вас ждет Мемориальный комплекс «Белые журавли» великого поэта Расула Гамзатова. В этом культурном уголке Дагестана вы сможете ощутить душу народа через его слова и искусство.
- Ваше путешествие продолжится в Матлас, где вас окружат величественные горные вершины и впечатляющие пейзажи. Не пропустите Матласский водопад, который своими брызгами и мощным потоком вдохновляет и окутывает своей природной красотой. В завершение экскурсии вы отправитесь к очаровательному озеру Мочох, где чистая вода и окружающая природа создают идеальную атмосферу для отдыха и расслабления. Вы сможете насладиться спокойствием и красотой этого места, заряжаясь энергией и вдохновением.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда обратно)
- Услуги гида
- Организация экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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