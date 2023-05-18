Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро

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Вы окунетесь в красоту горных вершин, ощутите силу потрясающих водопадов и почувствуете гармонию с окружающим миром.

В каждой остановке будете погружаться в уникальную атмосферу истории и культуры региона, расширяя свой кругозор и погружаясь в наследие Дагестана.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Магия природы: От Гимринского тоннеля до озера Мочох.
  • Вы отправитесь в увлекательное путешествие, начиная с исследования Гимринского тоннеля, свидетеля веков истории, который погружает вас в атмосферу прошлого. Затем взгляните на великолепие Гимринской башни, стоящей непоколебимо и напоминающей о важности крепости в истории региона. Далее вас ждет Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться яркими водными просторами, окруженными живописными горами. Не пропустите величественные водопады Тобот и Итлятляр, где мощные потоки воды сливаются с прекрасной природой, создавая удивительный зрелищный пейзаж.
  • Ваш взгляд сразу после водопадов будет удивлен прекрасной смотровой площадкой на Хунзахское ущелье, где вы сможете охватить величие окружающей природы и почувствовать себя на вершине мира. Следующая остановка — с. Цада, где вас ждет Мемориальный комплекс «Белые журавли» великого поэта Расула Гамзатова. В этом культурном уголке Дагестана вы сможете ощутить душу народа через его слова и искусство.
  • Ваше путешествие продолжится в Матлас, где вас окружат величественные горные вершины и впечатляющие пейзажи. Не пропустите Матласский водопад, который своими брызгами и мощным потоком вдохновляет и окутывает своей природной красотой. В завершение экскурсии вы отправитесь к очаровательному озеру Мочох, где чистая вода и окружающая природа создают идеальную атмосферу для отдыха и расслабления. Вы сможете насладиться спокойствием и красотой этого места, заряжаясь энергией и вдохновением.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда обратно)
  • Услуги гида
  • Организация экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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