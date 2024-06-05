Бархан Сарыкум – экскурсии в Махачкале

Найдено 48 экскурсий в категории «Бархан Сарыкум» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
27 отзывов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Джип-тур! Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Мини-группа
10 часов
104 отзыва
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000 за человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500 за человека
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал, подсказывал, бронировал катер. Все прошло отлично. Гида рекомендую!
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал
  • С
    Сумбуль
    3 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Шикарная экскурсия! отличные гид и водитель,все комфортно, интересно, на одном дыхании!
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Бархан Сарыкум»

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