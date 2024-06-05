1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
- ММарина5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
- ЮЮлия5 июня 2024Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ЭЭльвира4 июня 2024Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
- ААлексей4 июня 2024Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
- ООксана4 июня 2024Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал, подсказывал, бронировал катер. Все прошло отлично. Гида рекомендую!
- ССумбуль3 июня 2024Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
- ООльга3 июня 2024Шикарная экскурсия! отличные гид и водитель,все комфортно, интересно, на одном дыхании!
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Бархан Сарыкум»
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