Мы отправимся в край, который удивляет с первой минуты! Вы увидите ультрасовременные небоскрёбы, уютный парк, красивые панорамы и величественные мечети — от белоснежной «Гордости мусульман» до футуристичной «Сердце матери». И конечно, окунётесь в атмосферу гостеприимства и традиций чеченского народа.

08:15 — выезд из Махачкалы. По пути вас ждут кавказские пейзажи: серые гряды гор, спокойные равнины, дымка утреннего тумана и пробуждающиеся сёла.

10:00–11:00 — Шали: мечеть «Гордость мусульман». Самая крупная мечеть в Европе, поражающая масштабом и гармонией. Белоснежный мрамор, огромный купол, тонкая резьба и изысканное убранство — здесь всё говорит о величии и духовной силе.

11:30–13:30 — Грозный: знакомство со столицей Чечни.

Цветочный парк. Современное пространство для отдыха: аллеи, цветочные композиции, фигурные растения, арт-объекты и много уютных фото-локаций.

Комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити» и вертолётная площадка. Здесь откроется вид на сердце Грозного — широкие проспекты, парк, новые районы и горы на горизонте.

Мечеть «Сердце Чечни». Одна из красивейших мечетей России, построенная в османском стиле.

14:00–15:00 — обед в национальном кафе. Вы сможете выбрать блюда кавказской, восточной или европейской кухни.

15:30–16:00 — Аргун: мечеть «Сердце матери». Единственная в России мечеть, выполненная в стиле хай-тек.

16:00 — выезд в Махачкалу. Путь обратно займёт около 5 часов. По дороге можно будет сделать короткие остановки, чтобы размяться, выпить чаю и ещё раз взглянуть на кавказские пейзажи в вечерних огнях.

