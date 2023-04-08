Кахиб и Гоор
Кахиб — село призрак очень интересное, загадочное место на территории Дагестана. По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент.
Село Гоор находится на склоне горы, с одной стороны обрыв, откуда видны горы Кавказского хребта и нам открывается вид на долину реки Аварской Койсу.
Село Гоор находится на склоне горы, с одной стороны обрыв, откуда видны горы Кавказского хребта и нам открывается вид на долину реки Аварской Койсу.
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель Ирганайское водохранилище Карадахская теснина
- Датунский храм.
- Старый Кахиб
- Гоор
- Язык тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Потрясающие ландшафты из «Властелина колец».
- На эффектном гребне скального массива, под надежной защитой от набегов возможных неприятелей когда-то возникло село — старый Кахиб. Кахиб один из старых сел нагорного Дагестана. Кахиб так же называют Дагестанский Минас-Тирит, столица Гондора из фильма «Властелина колец». В середине села находится боевая башня, одна из самых больших башен который сохранился до наших дней. Кахиб известен не только на территории России но и на востоке в исламском мире. С села Кахиб вышли три известных богослова. Мы прогуляемся по старому и новому Кахибу, встретимся с местными жителями.
- Край гор и башен.
- Далее мы поднимемся в соседнее село Гоор, который в народе называется аул Башен. Мы прогуляемся по аулу, я расскажу вам историю села и традиции. Гоор находится на склоне горы, с одной стороны обрыв, откуда видны горы Кавказского хребта и нам открывается вид на долину реки Аварской койсу. И плавно спустимся на выступ которого называют «Язык Тролля», где мы за чашкой кофе сваренного на турке сможем насладиться видами гор и где вы сможете сделать красивое фото с прекрасным пейзажем. Мы посетим Карадахскую теснину, как в народе называют «Ворота чудес», так же мы посетим Датунский христианский храм который сохранился до наших дней.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-проводник
- Трансфер
- Обед
- Что не входит
- Все личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура.
- Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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