Древние аулы и старинные крепости, зеркальная гладь водохранилища и живописные пейзажи — мы хотим показать вам наш любимый край во всей его красе. Для этого мы выбрали одни из самых известных и ярких мест Дагестана. До них легко добраться, так что наша поездка не будет утомительной. По дороге гид обязательно расскажет вам об истории республики, местных традициях и обычаях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гимринский тоннель. Под мерцание фар мы проедем 4304 метра подземного маршрута.

Гимринская башня. Остановимся у древнего сооружения, построенного для защиты аула первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами. Среди них был и Шамиль — лидер горцев в борьбе за независимость против Российской империи.

Ирганайское водохранилище. После знакомства с историей края вы насладитесь природными пейзажами. Полюбуетесь ровной гладью воды, на которой, словно нарисованные, отражаются горные вершины.

Гоцатлинская ГЭС. Увидите верхнюю ступень каскада ГЭС на Аварском Койсу.

Датунский храм. Посмотрите на образец средневекового христианского зодчества, который помнит доисламский период истории республики.

Горный аул Гоор. Посетите башенный комплекс с тремя сохранившимися постройками и Язык тролля — где самые отважные делают на память впечатляющие кадры.

Старый Кахиб. В завершение вы побываете в некогда неприступном уголке Кавказа. Пройдётесь по улочкам одного из древнейших аулов Дагестана и погрузитесь в его удивительную, застывшую во времени атмосферу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автомобиле Kia Rio или Hyundai Solaris

За дополнительную плату можем забрать вас из Избербаша или Кизилюрта. Подробности обсудим в переписке.

Просим соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Женщинам в поездку стоит надеть необтягивающую и прикрывающую плечи одежду.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы