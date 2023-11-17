Все визитные карточки края за 1 день
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Описание
Что вас ожидает
Гимринский тоннель. Под мерцание фар мы проедем 4304 метра подземного маршрута.
Гимринская башня. Остановимся у древнего сооружения, построенного для защиты аула первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами. Среди них был и Шамиль — лидер горцев в борьбе за независимость против Российской империи.
Ирганайское водохранилище. После знакомства с историей края вы насладитесь природными пейзажами. Полюбуетесь ровной гладью воды, на которой, словно рисованные, отражаются горные вершины.
Гоцатлинское ГЭС. Увидите верхнюю ступень каскада ГЭС на Аварском Койсу.
Датунский храм. Посмотрите на образец средневекового христианского зодчества, который помнит доисламский период истории республики.
Горный аул Гоор. Посетите башенный комплекс с тремя сохранившимися постройками и Язык тролля — где самые отважные делают на память впечатляющие кадры.
Старый Кахиб. В завершение вы побываете в некогда неприступном уголке Кавказа. Пройдётесь по улочкам одного из древнейших аулов Дагестана и погрузитесь в его удивительную, застывшую во времени атмосферу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 или Hyundai Solaris
- За дополнительную плату можем забрать вас из Избербаша или Кизилюрта. Подробности обсудим в переписке.
- Просим соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Женщинам в поездку стоит надеть необтягивающую и прикрывающую плечи одежду.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Прогулка на лошадях в Гооре (по желанию) — 1000 руб.
- Обед — 600-700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.