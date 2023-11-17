Древние аулы и старинные крепости, зеркальная гладь водохранилища и живописные пейзажи — мы хотим показать вам наш любимый край во всей его красе. Для этого мы выбрали самые известные и яркие места Дагестана. До них легко добраться, так что наша поездка не будет утомительной. По дороге гид обязательно расскажет вам об истории республики, местных традициях и обычаях.

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Описание

Что вас ожидает

Гимринский тоннель. Под мерцание фар мы проедем 4304 метра подземного маршрута.

Гимринская башня. Остановимся у древнего сооружения, построенного для защиты аула первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами. Среди них был и Шамиль — лидер горцев в борьбе за независимость против Российской империи.

Ирганайское водохранилище. После знакомства с историей края вы насладитесь природными пейзажами. Полюбуетесь ровной гладью воды, на которой, словно рисованные, отражаются горные вершины.

Гоцатлинское ГЭС. Увидите верхнюю ступень каскада ГЭС на Аварском Койсу.

Датунский храм. Посмотрите на образец средневекового христианского зодчества, который помнит доисламский период истории республики.

Горный аул Гоор. Посетите башенный комплекс с тремя сохранившимися постройками и Язык тролля — где самые отважные делают на память впечатляющие кадры.

Старый Кахиб. В завершение вы побываете в некогда неприступном уголке Кавказа. Пройдётесь по улочкам одного из древнейших аулов Дагестана и погрузитесь в его удивительную, застывшую во времени атмосферу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 или Hyundai Solaris

За дополнительную плату можем забрать вас из Избербаша или Кизилюрта. Подробности обсудим в переписке.

Просим соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Женщинам в поездку стоит надеть необтягивающую и прикрывающую плечи одежду.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы