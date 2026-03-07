Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
Все визитные карточки края за 1 день
Древние аулы и старинные крепости, зеркальная гладь водохранилища и живописные пейзажи — мы хотим показать вам наш любимый край во всей его красе. Для этого мы выбрали одни из самых известных и ярких мест Дагестана. До них легко добраться, так что наша поездка не будет утомительной. По дороге гид обязательно расскажет вам об истории республики, местных традициях и обычаях.
Гимринский тоннель. Под мерцание фар мы проедем 4304 метра подземного маршрута.
Гимринская башня. Остановимся у древнего сооружения, построенного для защиты аула первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами. Среди них был и Шамиль — лидер горцев в борьбе за независимость против Российской империи.
Ирганайское водохранилище. После знакомства с историей края вы насладитесь природными пейзажами. Полюбуетесь ровной гладью воды, на которой, словно нарисованные, отражаются горные вершины.
Гоцатлинская ГЭС. Увидите верхнюю ступень каскада ГЭС на Аварском Койсу.
Датунский храм. Посмотрите на образец средневекового христианского зодчества, который помнит доисламский период истории республики.
Горный аул Гоор. Посетите башенный комплекс с тремя сохранившимися постройками и Язык тролля — где самые отважные делают на память впечатляющие кадры.
Старый Кахиб. В завершение вы побываете в некогда неприступном уголке Кавказа. Пройдётесь по улочкам одного из древнейших аулов Дагестана и погрузитесь в его удивительную, застывшую во времени атмосферу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле Kia Rio или Hyundai Solaris
За дополнительную плату можем забрать вас из Избербаша или Кизилюрта. Подробности обсудим в переписке.
Просим соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Женщинам в поездку стоит надеть необтягивающую и прикрывающую плечи одежду.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед — 600-650 ₽/чел.
Прогулка на лошадях в Гооре (по желанию) — 1000 ₽
Подъем в старый аул — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Али-Гаджи Акушинского 318
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 550 туристов
Меня зовут Магомед. В сфере туризма я с 2018 года. У меня большой опыт проведения экскурсий для наших гостей. Родился в горах Дагестана, очень люблю свою республику и изучаю её по сей день. Я и моя команда хотим показать вам всю красоту нашего солнечного Дагестана и познакомить с местной культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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–
Н
Наталья
Хочется поблагодарить гида-экскурсовода, водителя, фотографа и просто отличного собеседника в одном лице — Ибрагима! За познавательно, увлекательно, позитивно проведённый день в его компании! Ибрагим — человек тактичный, пунктуальный и толерантный. читать дальшеуменьшить
За сутки написал, договорились о времени и месте сбора, приехал заранее. Машина хорошая, чистая, вождение безопасное! В тех локациях, где мы были, Ибрагим нам всё подробно рассказывал, показывал, был к нам внимателен, что для туристов немаловажно! Хотим пожелать Махачкале туристического расцвета, а Ибрагиму лёгких, позитивных туристов! Ещё раз спасибо за впечатления которые уже заняли нишу в нашей памяти!
+4
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Татьяна
Прекрасные пейзажи, красивые места! Отлично организована экскурсия, обед - ну очень вкусный и самый лучший гид! Рекомендую! Лучше гор может быть только горы!
+2
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Алла
Спасибо за экскурсию. Много красивых мест. Прекрасно составленный маршрут. Внимательное отношение, продумана последовательность и содержание.
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О
Ольга
Экскурсия в Дагестан — в Гоор, на «Язык тролля» и в Кахиб — стала настоящим путешествием в сердце гор. По сравнению с поездкой на Сулакский каньон маршрут оказался дольше и читать дальшеуменьшить
сложнее, но каждая минута в пути стоила того.
С первых километров ощущаешь: горы меняют тебя. Для меня это было не просто путешествие — кажется, будто весь мир внутри перевернулся. Величественные пейзажи, древняя атмосфера аулов, ощущение первозданной силы природы… Эти впечатления останутся со мной навсегда.
Огромная благодарность гиду Магомеду! Его профессионализм впечатляет:
водит машину быстро, но предельно безопасно;
знает горные дороги как свои пять пальцев;
глубоко понимает местный менталитет и щедро делится историями и традициями;
помогает сделать идеальные кадры — у меня теперь целый миллион прекрасных фотографий!
Особая гордость — фото на «Языке тролля». Преодолеть страх и встать на этот скальный выступ — опыт, который запоминается на всю жизнь. Это точно стоит того!
От всего сердца рекомендую Дагестан — особенно его горные маршруты. Если хотите почувствовать настоящую мощь природы и прикоснуться к древней культуре, эта поездка для вас.
+2
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Светлана
Очень очень понравились экскурсия! Великолепные виды, которые захватывают дух!! До сих пор под впечатлением!! 🔥 Магомед отличный гид и водитель, очень интересно рассказывал, показал все самые крутые места!! Язык Троля навеки в нашем сердце❤️
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Эмма
Большая благодарность Магомеду! За внимательность, отзывчивость и просто человеческую душу. История края познается через людей. Магомед с любовью провез по важным красивым местам. Удалось погрузиться в жизнь людей, которые там живут. Полезные советы помогли на всем нашем путешествии. Было тепло, душевно, вкусно и по дружески!!! Мои искренние рекомендации!
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