Кубачи могли быть стать городом мастеров

Кубачи могли быть стать городом мастеров.

Но у этого села особая история.

Ведь и звалось оно раньше на персидский манер — Зирихгеран, что тоже означало оружейники.

И все его тайны вы узнаете, отправившись в главную кузницу Дагестана! А еще мы посетим загадочный удивительный средневековый исламский памятник в горах Дагестана — село Кала-Корейш.
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи и Кала-Корейш

Что вы увидите 🤩

  • Кала-Корейш
  • Село Кубачи
  • Комбинат ювелирных изделий
  • Сторожевую башню
Прогулка по старому селу Кала-Корейш
Место, основанное арабами, пришедшими в горный край еще в конце VIII века нашей эры. Это были выходцы из племени курейшитов, откуда происходил Пророк Мухаммад. Отсюда и название Кала-Курейш — крепость курейшитов. Каждый поднимающийся в неё становится частью легенд, окружающих это место. По сей день учёные выдвигают новые версии происхождения этого удивительного места
Село Кубачи
Мы поднимемся на высоту 1750 метров над уровнем моря. Пока легкие наполняются чистым горным воздухом, попробуйте сосчитать, сколько тут маленьких домиков, построенных вплотную друг к другу. А ещё в гостевом доме, у местного почитателя традиций Гаджи вас будет ждать вкуснейший обед.
Фотосессия в национальных костюмах в частном музее
Ещё одна находка для семейного фотоальбома. А перевоплощение в горцев и горянок всегда волнительно особенно на фоне местных жительниц. Ведь многие из них до сих носят традиционную одежду.
Комбинат ювелирных изделий
С V века ведёт летопись кубачинское ювелирное мастерство. И каждая семья вписывала в нее свои страницы. А детей обучают мастерству с самого детства на уроках. Посетить комбинат не обязательно означает появление новинки в шкатулке, но любовь к украшениям станет крепче однозначно!
Сторожевая башня
Экскурсия в Кубачи непременно приведёт сюда. И дело не только в истории. Насладиться колоритом — вот истинная цель поездки. Уникальное фортификационное строение совершенно не похоже на привычные всем башни. А уж какие легенды могут поведать эти старинные стены знают посетители биеннале. С недавнего времени их стали проводить в Сторожевой башне.
Прогулка по старой части села.
Здесь придётся семенить ногами по узеньким улочкам. Они переплетаются как клубок с нитками в руках у местной бабушки. А ещё в деталях разглядите, как плоские крыши нижестоящих домов служат двориками для вышестоящих. И возможно где-то на них будут сидеть местные жители, и всматриваться вдаль. В своеобразный лабиринт прошлого и настоящего можно попасть, наведавшись в старую часть Кубачи. А главное, из него всегда найдётся выход.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • фотосессия в национальных костюмах в частном музее
  • транспорт
  • услуги гида - проводника
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

ЭтноМир
ЭтноМир
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