Прогулка по старому селу Кала-Корейш

Место, основанное арабами, пришедшими в горный край еще в конце VIII века нашей эры. Это были выходцы из племени курейшитов, откуда происходил Пророк Мухаммад. Отсюда и название Кала-Курейш — крепость курейшитов. Каждый поднимающийся в неё становится частью легенд, окружающих это место. По сей день учёные выдвигают новые версии происхождения этого удивительного места

Село Кубачи

Мы поднимемся на высоту 1750 метров над уровнем моря. Пока легкие наполняются чистым горным воздухом, попробуйте сосчитать, сколько тут маленьких домиков, построенных вплотную друг к другу. А ещё в гостевом доме, у местного почитателя традиций Гаджи вас будет ждать вкуснейший обед.

Фотосессия в национальных костюмах в частном музее

Ещё одна находка для семейного фотоальбома. А перевоплощение в горцев и горянок всегда волнительно особенно на фоне местных жительниц. Ведь многие из них до сих носят традиционную одежду.

Комбинат ювелирных изделий

С V века ведёт летопись кубачинское ювелирное мастерство. И каждая семья вписывала в нее свои страницы. А детей обучают мастерству с самого детства на уроках. Посетить комбинат не обязательно означает появление новинки в шкатулке, но любовь к украшениям станет крепче однозначно!

Сторожевая башня

Экскурсия в Кубачи непременно приведёт сюда. И дело не только в истории. Насладиться колоритом — вот истинная цель поездки. Уникальное фортификационное строение совершенно не похоже на привычные всем башни. А уж какие легенды могут поведать эти старинные стены знают посетители биеннале. С недавнего времени их стали проводить в Сторожевой башне.

Прогулка по старой части села.

Здесь придётся семенить ногами по узеньким улочкам. Они переплетаются как клубок с нитками в руках у местной бабушки. А ещё в деталях разглядите, как плоские крыши нижестоящих домов служат двориками для вышестоящих. И возможно где-то на них будут сидеть местные жители, и всматриваться вдаль. В своеобразный лабиринт прошлого и настоящего можно попасть, наведавшись в старую часть Кубачи. А главное, из него всегда найдётся выход.

Организационные детали: