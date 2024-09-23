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же улице у нас место встречи, пожалуйста забейте в навигатор улицу Ярагского в Махачкале это центральная улица города, куда все легко добираются на любом транспорте. Так же у нас город протяженностью 40 км и каким образом в таком огромном горе я должен всех собирать? Если с одного края до другого края с учетом пробок ехать как минимум 3 часа, это не реально выполнить, мы же Вас не заставили к нам ехать что бы вы такие недовольные остались, в самом объявлении так же указанно что у нас место встречи.

2 бывает и такое что можем задержать 10 минут, но разве это повод разочаровываться ведь какие прекрасные виды у нас, и есть прекрасная возможность подышать хорошим воздухом вокруг вид на горы город и море.

3 мальчики они только провожали вас у нас бывает нехватка персонала и мальчики хорошо справляются иногда помогают показывая дорогу. Инструктаж то мы провели вам бесплатно научили рулить тормозить трогаться с места, как итог они вам просто показали дорогу к смотровой.

4 фото что бы не сделали и фоткались сами, фоткаем всех у нас тысячи выполненых прогулок но такого случая небыло что бы кого не сфоткали и сами фотографировались это что то новенькое, я обязательно проведу воспитательную бесседу со всеми и приношу извинение за эту их выходку.

Илья приношу извинения перед Вашей мамой и вами мы исправимся. Предлагаю приехать снова мы вам проведем новую конную прогулку абсолютно бесплатно.