Конные прогулки в окрестностях Махачкалы

Погрузитесь в атмосферу природы на конной прогулке по живописным окрестностям Махачкалы. Насладитесь видами на город и Каспийское море, сделайте эффектные фото
Гора Тарки-Тау с панорамной смотровой площадкой - настоящий «туристический магнит» Махачкалы.

На автомобиле вас доставят до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы - конная прогулка.

Вы научитесь уверенно чувствовать себя
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в седле, полюбуетесь захватывающими видами на город и Каспийское море и сделаете эффектные фото. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет. В стоимость включены трансфер, конная прогулка, фотосессия и вода. По желанию можно добавить груминг и урок верховой езды. В случае плохой погоды экскурсия переносится на другой день

4.89
110 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Индивидуальная экскурсия
  • 🌄 Панорамные виды
  • 📸 Фотосессия
  • 🚗 Трансфер включён
  • 💧 Вода предоставляется
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей от 12 лет
    • Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Гора Тарки-Тау
  • Каспийское море

    • Описание экскурсии

    Мы пойдём с конём

    Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея! На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры.

    Днём или вечером?

    Какое время для прогулки вы бы не выбрали — всегда сможете насладиться живописными видами. Днём при ясной погоде перед вами развернутся чудесные ландшафты городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы.

    Организационные детали

    • Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
    • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода. По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб.
    • Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится на другой день по согласованию
    • Горный ручей моет пересыхать из-за климатических изменений
    • Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
    • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Улица Магомеда Ярагского, 126
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 110 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Фотографии от путешественников

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    Н
    23 сен 2024
    Добрый вечер! Прогулка была незабываемая! Получилось так, что мы поехали на закате - фото были волшебные. Я первый раз решила поехать на лошади, случился маленький казус, но спасибо Тимуру, он быстро разлулил эту ситуацию, я осталась довольна. Отдельное спасибо Юсифу, его доброта и забота меня покорили. Большое спасибо вам за такую великолепную прогулку!!!
    Добрый вечер! Прогулка была незабываемая! Получилось так, что мы поехали на закате - фото были волшебные.Добрый вечер! Прогулка была незабываемая! Получилось так, что мы поехали на закате - фото были волшебные.
    А
    19 сен 2024
    Шикарная прогулка. Очень заботливый гид Муслим. Проводник Курбан Али лучший. Просто 🔥🔥🔥
    Nastua
    17 сен 2024
    Всё круто
    Рекомендую
    Всё крутоВсё круто
    Н
    5 сен 2024
    Очень понравилась прогулка, красивые виды, опытный инструктор,который все объяснил и показал. Рекомендую даже для тех, кто не катался на лошадях.
    Очень понравилась прогулка, красивые виды, опытный инструктор,который все объяснил и показал. Рекомендую даже для тех, кто не катался на лошадях.
    Н
    30 авг 2024
    Советую тем кто любит конные прогулки. Это отличная возможность покататься на коне и заодно посмотреть на Махачкалу с вершины горы Тарки-Тау. Кони резвые, приятно ехать. Тимур приятный и вежливый гид
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    - организатор. Большая часть прогулки проходит в лесу на вершине горы. Взяли прогулку на 18:00. Вид на ночной город восхитительный. Но советую брать экскурсию в более раннее время, так как в лесу уже темно после заката.

    K
    30 авг 2024
    Нам все понравилось👍
    С
    30 авг 2024
    Очень красивые виды, классная езда на лошадках, умиротворение с природой, на закате самое то, советуем! Спасибо за эмоции✨🤩
    Алиса
    29 авг 2024
    Тимур мастер своего дела
    Спасибо ему за незабываемую экскурсию
    Тимур мастер своего делаТимур мастер своего дела
    Андрей
    28 авг 2024
    Выражаем свою благодарность Тимуру за организацию конной прогулки! Забрали с Махачкалы,доставили на гору Тарки-Тау. Там нас напоили кофеем в кругу местных жителей, отмечу простоту и добродушие. Далее была двух часовая прогулка по одному из многих маршрутов. У нас был маршрут для новичков,тем не менее нам понравилось, наблюдали красоту массивных лесов и впечатлетильные виды на город Махачкала. Огромное спасибо!
    Выражаем свою благодарность Тимуру за организацию конной прогулки! Забрали с Махачкалы,доставили на гору Тарки-Тау. Там насВыражаем свою благодарность Тимуру за организацию конной прогулки! Забрали с Махачкалы,доставили на гору Тарки-Тау. Там нас
    Ирина
    26 авг 2024
    Благодарю Тимура за организацию данной экскурсии.
    Мы увидели потрясающий вид с горы на город, прокатились с большим удовольствием на лошадях не только медленно,но и галопом.
    Сделали красивые фото.
    И в завершение послушали интересную историю города на обзорной площадке.
    5 Звезд
    Т
    19 авг 2024
    Остались очень довольны прогулкой. Кони послушные, мы на них ездить не умели, но с ним было очень легко. Рекомендую 👍
    И
    18 авг 2024
    Организация хромает:
    1. Максимально не понимаю, почему нельзя забрать туристов в Махачкале, дополнительно приходиться тратить на такси
    2. Приехали, лошадей еще нет, пригнали через 10-15 минут
    3. инструкторы 2 мальчика 9 и 12
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    лет, я конечно понимаю, что они возможно с 5 лет на лошадях, но это не серьезно, ладно я и девушка ранее катались, а мама в первый раз, и когда возле тебя скачут ребята с своими играми, не следя за туристами, то это ни есть хорошо
    4. Фото, да, видимо все покупаются на фото в профиле данного предложения, нам даже не предложили нас пофотографировать, снимали себя сами
    5. Считаю,что цена очень завышена за данную прогулку

    Тимур
    Тимур
    Ответ организатора:
    Очень огорчен тем что Вам не понравилось, и справедливости ради хочу спросить,
    1 Вас забрали с улицы Ярагского и на этой
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    же улице у нас место встречи, пожалуйста забейте в навигатор улицу Ярагского в Махачкале это центральная улица города, куда все легко добираются на любом транспорте. Так же у нас город протяженностью 40 км и каким образом в таком огромном горе я должен всех собирать? Если с одного края до другого края с учетом пробок ехать как минимум 3 часа, это не реально выполнить, мы же Вас не заставили к нам ехать что бы вы такие недовольные остались, в самом объявлении так же указанно что у нас место встречи.
    2 бывает и такое что можем задержать 10 минут, но разве это повод разочаровываться ведь какие прекрасные виды у нас, и есть прекрасная возможность подышать хорошим воздухом вокруг вид на горы город и море.
    3 мальчики они только провожали вас у нас бывает нехватка персонала и мальчики хорошо справляются иногда помогают показывая дорогу. Инструктаж то мы провели вам бесплатно научили рулить тормозить трогаться с места, как итог они вам просто показали дорогу к смотровой.
    4 фото что бы не сделали и фоткались сами, фоткаем всех у нас тысячи выполненых прогулок но такого случая небыло что бы кого не сфоткали и сами фотографировались это что то новенькое, я обязательно проведу воспитательную бесседу со всеми и приношу извинение за эту их выходку.
    Илья приношу извинения перед Вашей мамой и вами мы исправимся. Предлагаю приехать снова мы вам проведем новую конную прогулку абсолютно бесплатно.

    М
    18 авг 2024
    Обратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программу с учётом всех желаемых моментов.
    Встретил в указанном месте и довез до конюшни на комфортабельном
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    автомобиле. Лошади ухоженные, ласковые,очень спокойные и послушные. С прогулочного маршрута открываются великолепные виды. Далее мы отправились на вершину горы, откуда открылся ещё более захватывающий вид на вечерний город, Тимур дал нам бинокль, чтобы мы рассмотрели самые дальние точки столицы Дагестана и в полной мере насладились видами. В это время он организовал пикник с горячим чаем и сладостями, а также снял красивые видео с коптера.

    Обратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программуОбратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программуОбратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программуОбратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программу
    Л
    12 авг 2024
    Очень приятная, спокойная прогулка. Организатор внимательный и позитивный, команда вся с добродушием относиться и к туристам и к животным. Лошади хорошо обучаны. Мы были ограничены по времени и взяли часовую прогулку, время пролетело незаметно, думаю, что двухчасовая прогулка была бы в самый раз. Там же можно покататься на багги.
    Очень приятная, спокойная прогулка. Организатор внимательный и позитивный, команда вся с добродушием относиться и к туристамОчень приятная, спокойная прогулка. Организатор внимательный и позитивный, команда вся с добродушием относиться и к туристам
    Жанна
    12 авг 2024
    Благодарим Тимура за прекрасную организацию и чудесную прогулку!

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