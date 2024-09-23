Гора Тарки-Тау с панорамной смотровой площадкой - настоящий «туристический магнит» Махачкалы.
На автомобиле вас доставят до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы - конная прогулка.
Вы научитесь уверенно чувствовать себя
На автомобиле вас доставят до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы - конная прогулка.
Вы научитесь уверенно чувствовать себя
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мы пойдём с конём
Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея! На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры.
Днём или вечером?
Какое время для прогулки вы бы не выбрали — всегда сможете насладиться живописными видами. Днём при ясной погоде перед вами развернутся чудесные ландшафты городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода. По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб.
- Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится на другой день по согласованию
- Горный ручей моет пересыхать из-за климатических изменений
- Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Магомеда Ярагского, 126
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1277 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 110 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
23 сен 2024
Добрый вечер! Прогулка была незабываемая! Получилось так, что мы поехали на закате - фото были волшебные. Я первый раз решила поехать на лошади, случился маленький казус, но спасибо Тимуру, он быстро разлулил эту ситуацию, я осталась довольна. Отдельное спасибо Юсифу, его доброта и забота меня покорили. Большое спасибо вам за такую великолепную прогулку!!!
А
Андреянова
19 сен 2024
Шикарная прогулка. Очень заботливый гид Муслим. Проводник Курбан Али лучший. Просто 🔥🔥🔥
Nastua
17 сен 2024
Всё круто
Рекомендую
Рекомендую
Н
Надежда
5 сен 2024
Очень понравилась прогулка, красивые виды, опытный инструктор,который все объяснил и показал. Рекомендую даже для тех, кто не катался на лошадях.
Н
Никита
30 авг 2024
Советую тем кто любит конные прогулки. Это отличная возможность покататься на коне и заодно посмотреть на Махачкалу с вершины горы Тарки-Тау. Кони резвые, приятно ехать. Тимур приятный и вежливый гид
K
Karina
30 авг 2024
Нам все понравилось👍
С
Светлана
30 авг 2024
Очень красивые виды, классная езда на лошадках, умиротворение с природой, на закате самое то, советуем! Спасибо за эмоции✨🤩
Алиса
29 авг 2024
Тимур мастер своего дела
Спасибо ему за незабываемую экскурсию
Спасибо ему за незабываемую экскурсию
Андрей
28 авг 2024
Выражаем свою благодарность Тимуру за организацию конной прогулки! Забрали с Махачкалы,доставили на гору Тарки-Тау. Там нас напоили кофеем в кругу местных жителей, отмечу простоту и добродушие. Далее была двух часовая прогулка по одному из многих маршрутов. У нас был маршрут для новичков,тем не менее нам понравилось, наблюдали красоту массивных лесов и впечатлетильные виды на город Махачкала. Огромное спасибо!
Ирина
26 авг 2024
Благодарю Тимура за организацию данной экскурсии.
Мы увидели потрясающий вид с горы на город, прокатились с большим удовольствием на лошадях не только медленно,но и галопом.
Сделали красивые фото.
И в завершение послушали интересную историю города на обзорной площадке.
5 Звезд
Мы увидели потрясающий вид с горы на город, прокатились с большим удовольствием на лошадях не только медленно,но и галопом.
Сделали красивые фото.
И в завершение послушали интересную историю города на обзорной площадке.
5 Звезд
Т
Татьяна
19 авг 2024
Остались очень довольны прогулкой. Кони послушные, мы на них ездить не умели, но с ним было очень легко. Рекомендую 👍
И
Илья
18 авг 2024
Организация хромает:
1. Максимально не понимаю, почему нельзя забрать туристов в Махачкале, дополнительно приходиться тратить на такси
2. Приехали, лошадей еще нет, пригнали через 10-15 минут
3. инструкторы 2 мальчика 9 и 12
1. Максимально не понимаю, почему нельзя забрать туристов в Махачкале, дополнительно приходиться тратить на такси
2. Приехали, лошадей еще нет, пригнали через 10-15 минут
3. инструкторы 2 мальчика 9 и 12
Тимур
Ответ организатора:
Очень огорчен тем что Вам не понравилось, и справедливости ради хочу спросить,
1 Вас забрали с улицы Ярагского и на этой
1 Вас забрали с улицы Ярагского и на этой
М
Максим
18 авг 2024
Обратился к Тимуру за помощью в организации романтического вечера. Выслушав мои пожелания, он составил индивидуальную программу с учётом всех желаемых моментов.
Встретил в указанном месте и довез до конюшни на комфортабельном
Встретил в указанном месте и довез до конюшни на комфортабельном
Л
Лиза
12 авг 2024
Очень приятная, спокойная прогулка. Организатор внимательный и позитивный, команда вся с добродушием относиться и к туристам и к животным. Лошади хорошо обучаны. Мы были ограничены по времени и взяли часовую прогулку, время пролетело незаметно, думаю, что двухчасовая прогулка была бы в самый раз. Там же можно покататься на багги.
Жанна
12 авг 2024
Благодарим Тимура за прекрасную организацию и чудесную прогулку!
Входит в следующие категории Махачкалы
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