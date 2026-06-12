Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Увидеть природные чудеса Дагестана в мини-группе
Топовые локации нашей республики! В программе — грандиозные панорамы Сулакского каньона, пещера Нохъо с подвесным мостом, гигантскими качелями и прочими адреналиновыми развлечениями. А на десерт — бархан Сарыкум с невероятными видами.
Сделаете красивые фотографии на фоне бирюзового Чиркейского водохранилища — самого крупного водоёма на Северном Кавказе.
В посёлке Дубки подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире.
Прокатитесь на катере по каньону (по желанию), увидите те самые «плачущие скалы».
Исследуете пещеру Нохъо — пройдёте по висячему мосту, прокатитесь на зиплайне и испытаете море адреналина, прыгнув с моста навстречу бирюзовой бездне (по желанию).
Пообедаете (по желанию) у реки Сулак в кафе «ГлавРыба» и погуляете по территории форелевого хозяйства.
Полюбуетесь золотыми пески бархана Сарыкум, который кажется миражом посреди горных пейзажей. Поднимемся, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя частью чего-то большого.
А мы расскажем:
об истории, традициях и обычаях Дагестана
народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
культурном многообразии, которое сохраняется на этой земле на протяжении веков
происхождении Сулакского каньона, пещеры Нохъо и бархана Сарыкум
легендах и мифах, что окутывают эти места
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Махачкалы 9:30 — Чиркейское водохранилище, смотровая площадка (15–20 мин) 10:00 — смотровая площадка в посёлке Дубки (20–30 мин) 11:00 — база «Исток», катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию) 12:00 — пещера Нохъо (вход оплачивается дополнительно) 13:30–14:30 — обед (по желанию) 14:30 — прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» (от 1 ч до 1 ч 30 мин) 16:00 — бархан «Сарыкум» (1 ч 30 мин) 19:00–19:30 — возвращение в Махачкалу Программа может корректироваться исходя из погодных условий и пожеланий группы
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
Едем на минивэне или легковом автомобиле в зависимости от количества человек. Детское кресло и бустер — по запросу
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
прогулка на катере — 2000 ₽ за чел.
вход в пещеру Нохъо: взрослые — 700 ₽ в выходные дни, 500 ₽ в будние дни; дети до 14 лет — 400 ₽ в выходные дни, 300 ₽ в будние дни; дети младше 14 проходят бесплатно
тарзанка, зиплайн, качели и экстрим трасса — по ценам кассы
обед — от 500 ₽ за чел. (по запросу организуем заранее комплексный обед — 800 ₽ за чел.)
вход на бархан «Сарыкум» — 250 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 18 лет
3580 ₽
Пенсионеры
3580 ₽
Стандартный
3680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Имама Шамиля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Минора — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Моя жизнь — это карта, и самые интересные её маршруты пролегают по гостеприимной земле Кавказа. Я обожаю открывать сокровища нашего края и с ещё большей радостью делюсь этим с гостями.
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2020 года моя команда помогает путешественникам не просто посмотреть, а по-настоящему прочувствовать наш регион: его традиции, характер и неповторимую атмосферу. Мы организуем экскурсии, где главное — живое общение, а на выходе — воспоминания, которые греют душу.
Давайте вместе напишем вашу историю путешествия по Кавказу?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gennadii
Благодарим фирму и гида Анну за отличную и информативную экскурсию! Подача материала была объем ной, интересной и с юмором, а головокружительные виды останутся в памяти надолго!
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Т
Татьяна
Огромная благодарность организаторам экскурсии и лично гиду Анне. Несмотря на то что людей не набралось, меня повезли одну! Гид Анна отлично знает свою работу, много рассказала, поездка вообще не была скучной и утомительной. На сегодняшний день я самая счастливая - мне удалось увидеть своими глазами красоты этого края 🥰
Минора
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна! 😊 Спасибо вам огромное за такой теплый отзыв! Это лучший комплимент нашей работе — сделать туриста счастливым. читать дальшеуменьшить
И отдельное спасибо, что отметили Анну. Мы очень ценим, когда гости замечают профессионализм и душу. Будем ждать вас снова показать ещё больше красот! ❤️
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В
Владимир
Очень интересное путешествие. Нас было четверо, прекрасно провели время, посмотрели удивительные места. Гид не только рассказал обо всех особенностях культуры, но и научил делать классные кадры и видео, сам помогал читать дальшеуменьшить
фотографироваться и указывал на лучшие виды. Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Отлично покатались на катере, рассекая волны, близко подплывая к скалам. Выпили чудесного чая, насладились вкусной кухней. Очень советуем)
Минора
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями. Для нас очень важно знать мнение наших туристов — это помогает нам становиться лучше. Будем рады видеть вас снова!
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С
Сергей
Огромное спасибо! Экскурсия очень понравилась 🔥 было интересно, познавательно и невероятно красиво 😍😍😍Отдельная благодарность нашему гиду - Курбану!!! Много интересных фактов узнали. Не торопил, всё спокойно и в дружественной обстановке 👍☺️
Минора
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам невероятно приятно читать такие отзывы! Спасибо, что выбрали нас и доверили свой отдых. Главная награда для нас — знать, что поездка удалась и оставила яркие впечатления. Приезжайте к нам еще за новыми путешествиями!
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