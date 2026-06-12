Топовые локации нашей республики! В программе — грандиозные панорамы Сулакского каньона, пещера Нохъо с подвесным мостом, гигантскими качелями и прочими адреналиновыми развлечениями. А на десерт — бархан Сарыкум с невероятными видами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Сделаете красивые фотографии на фоне бирюзового Чиркейского водохранилища — самого крупного водоёма на Северном Кавказе.

В посёлке Дубки подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире.

Прокатитесь на катере по каньону (по желанию), увидите те самые «плачущие скалы».

Исследуете пещеру Нохъо — пройдёте по висячему мосту, прокатитесь на зиплайне и испытаете море адреналина, прыгнув с моста навстречу бирюзовой бездне (по желанию).

Пообедаете (по желанию) у реки Сулак в кафе «ГлавРыба» и погуляете по территории форелевого хозяйства.

Полюбуетесь золотыми пески бархана Сарыкум, который кажется миражом посреди горных пейзажей. Поднимемся, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя частью чего-то большого.

А мы расскажем:

об истории, традициях и обычаях Дагестана

народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят

культурном многообразии, которое сохраняется на этой земле на протяжении веков

происхождении Сулакского каньона, пещеры Нохъо и бархана Сарыкум

легендах и мифах, что окутывают эти места

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Махачкалы

9:30 — Чиркейское водохранилище, смотровая площадка (15–20 мин)

10:00 — смотровая площадка в посёлке Дубки (20–30 мин)

11:00 — база «Исток», катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию)

12:00 — пещера Нохъо (вход оплачивается дополнительно)

13:30–14:30 — обед (по желанию)

14:30 — прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» (от 1 ч до 1 ч 30 мин)

16:00 — бархан «Сарыкум» (1 ч 30 мин)

19:00–19:30 — возвращение в Махачкалу

Программа может корректироваться исходя из погодных условий и пожеланий группы

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 7 лет

Едем на минивэне или легковом автомобиле в зависимости от количества человек. Детское кресло и бустер — по запросу

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: