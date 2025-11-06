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Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор

Ирганайское водохранилище и Карадахская теснина: красоты Дагестана на экскурсии
В 160 километрах от Махачкалы находятся два древнейших, исторических аула Дагестана — Кахиб и Гоор.

Путь наш будет простираться через Гимринский тоннель, который является самым длинным тоннелем в России. Первой остановкой
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будет Гимринская башня. По пути мы увидим Ирганайское водохранилище, далее посетим Карадахскую теснину. Главной изюминкой этих аулов являются каменные развалины на склоне горы над речкой Кахибтляр. Эти места стоит посетить ради великолепных видов и чистого, горного воздуха.

5
18 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор

Описание экскурсии

Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраков

Кахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности. Аул славится своей уникальной архитектурой. В Кахибе есть много интересных мест для посещения. Кроме того, здесь можно прогуляться по красивым улицам и насладиться чистым горным воздухом. Гоор — древний аул в Дагестане, который известен своими впечатляющими сторожевыми башнями. Окунитесь в историю и узнайте, зачем и как народы Дагестана строили такие башни. Почувствуйте атмосферу жизни горцам в Средние века и откройте для себя удивительную связь этих мест с легендарной грузинской царицей Тамарой. Наш экскурсовод расскажет вам много интересного и покажет самые интересные места Гоора. Приходите и окунитесь в красивую историю этого уникального места! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день и в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Датунинский храм
  • Старый Кахиб
  • Язык тролля
  • Гоор
Что включено
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Джиппинг до села Гоор (1500за группу.)
  • Обед с человека 750р комплекс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Махачкале
Завершение: Проспект Алигаджи Акушинского 318 магазин тропики
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день и в любое время
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Мгновенное подтверждение экскурсии, организаторы сами очень быстро вышли на связь. Гид был прекрасный: подробно рассказал о достопримечательностях, о местности, довезли с комфортом. А виды. . Кахиб и Гоор невозможно описать словами, там очень красиво и атмосферно. Рекомендую!
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А
Эта экскурсия была единственной горной и последней экскурсией нашего отпуска. Ездили с Шамилем. Все было идеально! ✨ Шамиль забрал нас своевременно. Дорога, несмотря на дальнее расстояние, была комфортной и увлекательной.
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Шамиль рассказывал много интересных, в том числе исторических, фактов о Дагестане, о жизни в горных селах, останавливал в каждой красивой локации, помогал с фото/видео. Заинтересовал даже моего 9-летнего сына (а это ой какое не простое дело))) Настолько внимательного и заботливого отношения мы не ожидали и были приятно удивлены! Горы впечатляют, вдохновляют и влюбляют в себя! Отпуск закончился, оставив однозначное желание вернуться, но уже в индивидуальный исключительно горный тур, посмотреть больше, побывать на локациях с минимальным количеством туристов, насладиться величеством гор и единением с природой! Благодарю за этот незабываемый день! 🫶🫶🫶

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В
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шамилю, который превратил нашу поездку в незабываемое мини путешествие "в страну гор". Был очень внимательный, аккуратно вел, много рассказывал о своем родном крае и
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не заученные фразы из книжки, а от себя, от души. Помогал сделать незабываемые снимки, ждал и не подгонял как на экскурсиях на автобусе с кучей народа. Так же у нас был обед в Кахибе у местных жителей, была местная кухня с большим обилием блюд и не маленькими порциями, и по очень скромной цене. Дети до сих пор вспоминают какой был вкусный домашний хлеб.)))) Обязательно приедем ещё, и экскурсии будем брать только у Шамиля.

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А
Наш экскурсионный маршрут предполагал посещение Карадахской теснины и башенного комплекса Гоор и Кахиб. Но выйдя с теснины выяснили, что именно сегодня Гоор и Кахиб закрыты для посещения в связи со
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съемками фильма. Пришлось вносить изменения в маршрут. Приняли решение ехать на Салтинский водопад, где получили наикрутейшие эмоции от купания в водопаде. Спасибо большое за наполненный впечатлениями день!
Шамиль аккуратный водитель, приятный, пунктуальный, внимательный человек. Рекомендую 100%!

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Б
Экскурсия замечательная! Побывали в горах, увидели древние башни и христианский храм, отведали местную домашнюю кухню, посетили Карадахскую теснину. Всё удивительно красиво, интересно и вкусно! Отличный гид Шамиль. Познакомил со множеством историй и легенды. Очень внимательный, помогал и преодолеть сложные места, и сделать интересные фото. Уверенно и спокойно водит машину. Огромное спасибо ему. Впечатления от поездки навсегда останутся с нами. Рекоменендуем.
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И
Экскурсия замечательная! Побывали в горах, увидели древние башни и христианский храм, отведали местную домашнюю кухню, посетили Карадахскую теснину. Всё удивительно красиво, интересно и вкусно! Отличный гид Шамиль. Познакомил со множеством историй и легенды. Очень внимательный, помогал и преодолеть сложные места, и сделать интересные фото. Уверенно и спокойно водит машину. Огромное спасибо ему. Впечатления от поездки навсегда останутся с нами. Рекоменендуем.
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