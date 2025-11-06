В 160 километрах от Махачкалы находятся два древнейших, исторических аула Дагестана — Кахиб и Гоор.
Путь наш будет простираться через Гимринский тоннель, который является самым длинным тоннелем в России. Первой остановкой
Путь наш будет простираться через Гимринский тоннель, который является самым длинным тоннелем в России. Первой остановкой
Описание экскурсии
Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраковКахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности. Аул славится своей уникальной архитектурой. В Кахибе есть много интересных мест для посещения. Кроме того, здесь можно прогуляться по красивым улицам и насладиться чистым горным воздухом. Гоор — древний аул в Дагестане, который известен своими впечатляющими сторожевыми башнями. Окунитесь в историю и узнайте, зачем и как народы Дагестана строили такие башни. Почувствуйте атмосферу жизни горцам в Средние века и откройте для себя удивительную связь этих мест с легендарной грузинской царицей Тамарой. Наш экскурсовод расскажет вам много интересного и покажет самые интересные места Гоора. Приходите и окунитесь в красивую историю этого уникального места! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день и в любое время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунинский храм
- Старый Кахиб
- Язык тролля
- Гоор
Что включено
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Джиппинг до села Гоор (1500за группу.)
- Обед с человека 750р комплекс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Махачкале
Завершение: Проспект Алигаджи Акушинского 318 магазин тропики
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день и в любое время
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Мгновенное подтверждение экскурсии, организаторы сами очень быстро вышли на связь. Гид был прекрасный: подробно рассказал о достопримечательностях, о местности, довезли с комфортом. А виды. . Кахиб и Гоор невозможно описать словами, там очень красиво и атмосферно. Рекомендую!
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А
Эта экскурсия была единственной горной и последней экскурсией нашего отпуска. Ездили с Шамилем. Все было идеально! ✨ Шамиль забрал нас своевременно. Дорога, несмотря на дальнее расстояние, была комфортной и увлекательной.
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В
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шамилю, который превратил нашу поездку в незабываемое мини путешествие "в страну гор". Был очень внимательный, аккуратно вел, много рассказывал о своем родном крае и
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А
Наш экскурсионный маршрут предполагал посещение Карадахской теснины и башенного комплекса Гоор и Кахиб. Но выйдя с теснины выяснили, что именно сегодня Гоор и Кахиб закрыты для посещения в связи со
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Б
Экскурсия замечательная! Побывали в горах, увидели древние башни и христианский храм, отведали местную домашнюю кухню, посетили Карадахскую теснину. Всё удивительно красиво, интересно и вкусно! Отличный гид Шамиль. Познакомил со множеством историй и легенды. Очень внимательный, помогал и преодолеть сложные места, и сделать интересные фото. Уверенно и спокойно водит машину. Огромное спасибо ему. Впечатления от поездки навсегда останутся с нами. Рекоменендуем.
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И
Экскурсия замечательная! Побывали в горах, увидели древние башни и христианский храм, отведали местную домашнюю кухню, посетили Карадахскую теснину. Всё удивительно красиво, интересно и вкусно! Отличный гид Шамиль. Познакомил со множеством историй и легенды. Очень внимательный, помогал и преодолеть сложные места, и сделать интересные фото. Уверенно и спокойно водит машину. Огромное спасибо ему. Впечатления от поездки навсегда останутся с нами. Рекоменендуем.
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