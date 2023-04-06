Что вас ожидает:

Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраков.

Кахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности. Аул славится своей уникальной архитектурой. В Кахибе есть много интересных мест для посещения. Кроме того, здесь можно прогуляться по красивым улицам и насладиться чистым горным воздухом.

Гоор — древний аул в Дагестане, который известен своими впечатляющими сторожевыми башнями. Окунитесь в историю и узнайте, зачем и как народы Дагестана строили такие башни. Почувствуйте атмосферу жизни горцам в Средние века и откройте для себя удивительную связь этих мест с легендарной грузинской царицей Тамарой. Наш экскурсовод расскажет вам много интересного и покажет самые интересные места Гоора. Приходите и окунитесь в красивую историю этого уникального места!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.