В 160 километрах от Махачкалы находятся два древнейших, исторических аула Дагестана — Кахиб и Гоор.
Путь наш будет простираться через Гимринский тоннель, который является самым длинным тоннелем в России. Первой остановкой будет Гимринская башня. По пути мы увидим Ирганайское водохранилище, далее посетим Карадахскую теснину. Главной изюминкой этих аулов являются каменные развалины на склоне горы над речкой Кахибтляр. Эти места стоит посетить ради великолепных видов и чистого, горного воздуха.
Путь наш будет простираться через Гимринский тоннель, который является самым длинным тоннелем в России. Первой остановкой будет Гимринская башня. По пути мы увидим Ирганайское водохранилище, далее посетим Карадахскую теснину. Главной изюминкой этих аулов являются каменные развалины на склоне горы над речкой Кахибтляр. Эти места стоит посетить ради великолепных видов и чистого, горного воздуха.
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунинский храм
- Старый Кахиб
- Язык тролля
- Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраков.
- Кахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности. Аул славится своей уникальной архитектурой. В Кахибе есть много интересных мест для посещения. Кроме того, здесь можно прогуляться по красивым улицам и насладиться чистым горным воздухом.
Гоор — древний аул в Дагестане, который известен своими впечатляющими сторожевыми башнями. Окунитесь в историю и узнайте, зачем и как народы Дагестана строили такие башни. Почувствуйте атмосферу жизни горцам в Средние века и откройте для себя удивительную связь этих мест с легендарной грузинской царицей Тамарой. Наш экскурсовод расскажет вам много интересного и покажет самые интересные места Гоора. Приходите и окунитесь в красивую историю этого уникального места!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Сувениры
- Дриппинг до села Гоор (400 руб. /чел.)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Место встречи после бронирование
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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