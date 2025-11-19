Мои заказы

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере (всё включено)

Самые необычные пейзажи Кавказа - в одном маршруте
Это путешествие объединяет контрасты Дагестана — пески, горы, бирюзовые реки — и дарит впечатления, которые остаются надолго.

Вы подниметесь на вершину бархана Сарыкум, услышите легенды и истории этого места, спуститесь по живописным дорогам к селу Зубутли, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и пообедаете свежей форелью на берегу реки.
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере (всё включено)© Гаджи
Описание водной прогулки

7:00 — выезд из Махачкалы

7:30–8:30 — бархан Сарыкум

9:30–12:30 — спуск на джипах к селу Зубутли, прогулка на катере и возвращение обратно к трансферу

12:30–13:00 — прогулка по форелевому хозяйству Главрыба

13:00–13:40 — обед в кафе на берегу реки

14:00–15:00 — пещера Нохъо (за доплату) и подвесной мост над Сулакским каньоном

15:20–15:40 — смотровая площадка на Сулакский каньон в посёлке Дубки

16:15–16:30 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище

Вы узнаете:

  • легенды возникновения пустыни среди гор
  • историю о затопленном в Чиркейском водохранилище ауле
  • самые интересные местные обычаи и традиции
  • и многое другое

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на минивэне или микроавтобусе, обед (на выбор предлагается форель на углях/куриный шашлык/хинкал с чуду/мясные люля), прогулка на катере по реке Сулак, джиппинг до места прогулки на катере, входной билет на бархан Сарыкум
  • Отдельно по желанию оплачивается вход в пещеру Нохъо (500–700 ₽ за чел.)
  • С собой обязательно возьмите оригинал паспорта
  • Программа 3+
  • С вами поедет гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Гаджи
Гаджи — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 89 туристов
Мы с командой радуем путешественников турами в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления! Также мы организуем групповые туры по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.

