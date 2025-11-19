Это путешествие объединяет контрасты Дагестана — пески, горы, бирюзовые реки — и дарит впечатления, которые остаются надолго.
Вы подниметесь на вершину бархана Сарыкум, услышите легенды и истории этого места, спуститесь по живописным дорогам к селу Зубутли, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и пообедаете свежей форелью на берегу реки.
Вы подниметесь на вершину бархана Сарыкум, услышите легенды и истории этого места, спуститесь по живописным дорогам к селу Зубутли, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и пообедаете свежей форелью на берегу реки.
Описание водной прогулки
7:00 — выезд из Махачкалы
7:30–8:30 — бархан Сарыкум
9:30–12:30 — спуск на джипах к селу Зубутли, прогулка на катере и возвращение обратно к трансферу
12:30–13:00 — прогулка по форелевому хозяйству Главрыба
13:00–13:40 — обед в кафе на берегу реки
14:00–15:00 — пещера Нохъо (за доплату) и подвесной мост над Сулакским каньоном
15:20–15:40 — смотровая площадка на Сулакский каньон в посёлке Дубки
16:15–16:30 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище
Вы узнаете:
- легенды возникновения пустыни среди гор
- историю о затопленном в Чиркейском водохранилище ауле
- самые интересные местные обычаи и традиции
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на минивэне или микроавтобусе, обед (на выбор предлагается форель на углях/куриный шашлык/хинкал с чуду/мясные люля), прогулка на катере по реке Сулак, джиппинг до места прогулки на катере, входной билет на бархан Сарыкум
- Отдельно по желанию оплачивается вход в пещеру Нохъо (500–700 ₽ за чел.)
- С собой обязательно возьмите оригинал паспорта
- Программа 3+
- С вами поедет гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У магазина «Шеф»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 89 туристов
Мы с командой радуем путешественников турами в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления! Также мы организуем групповые туры по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Водная прогулка
В трендеПутешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Поездка к Сулакскому каньону
Погрузитесь в мир грандиозных пейзажей Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и персиковые сады ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У супермаркета «Груша»
Расписание: в субботу в 09:00 и 19:00
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
6500 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по Махачкале
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3900 ₽ за человека