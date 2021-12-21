Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни

Мы посетим жемчужину Дагестана - уникальный Самурский лес

Индивидуально
для 5 чел.
Мы посетим жемчужину Дагестана — уникальный Самурский лес.

Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.

Но прежде мы посетим прекраснейший водопад в долине реки Ханагчай, на фоне которого снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» режиссера Сергея Бодрова.
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни

Что вы увидите 🤩

  • Самурский лес
  • Самурские озера
  • Древнейшее дерево в Дагестане – 800-летний платан
  • Водопад Хучни
  • Крепость 7 братьев и одной сестры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Крепость 7 братьев и одной сестры

Сначала вы покорите «Крепость 7 братьев и одной сестры». Она строилась как продолжение Дербентской. Красивая легенда об отваге и решительности окружает эти величественные стены. Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников

Водопад Хучни

Это не просто популярное место в республике. Двойной каскад бурлящего потока делает фотографии этого места сразу узнаваемыми. Шум воды заглушит все грустные мысли, а окружающая природа расправит вам крылья. Запомните прохладу этих брызг воды.

Самурский лес и озера

Посёлок Приморский очень легко описать. Это Самурский лес из одного окна, а седой Каспий — из другого. Такой вид способен довести до головокружения. А в интернете это место уже прозвали «Гоа в Дагестане».
Кавказские джунгли не пугают непроходимостью, но манят разнообразием флоры и фауны. Плантация орхидей, пруды с кувшинками, лианы и фруктовые деревья — всё это в звенящей тишине на прогулке по Самурскому лесу.
Уникальность Самурского леса ещё и в том, что здесь находится сеть небольших целебных озер, буквально соседствующих с Каспийским морем. Источником их образования служат подземные реки лианового леса. Мелкие озера хорошо прогреваются и являются большим нерестилищем для кутума и лосося. До наступления хмурой осени можно полюбоваться на цветущий в прозрачной воде лотос, и мелькающие между кувшинками косяки рыб. Можно успеть снять урожай лесных орехов и ягод с куста.

Важно знать:

  • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт(туда и обратно)
  • слуги местного гида - проводника
  • обед - национальная кухня
  • сопровождающий от компании
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Гамидова, 61
Завершение: пр. Али-Гаджи Акушинского, 28
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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