Поездка в горный аул-призрак Гамсутль

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Гамсутль — село, покинутое жителями, стало популярным среди путешественников, которые стремятся погрузиться в аутентичную атмосферу кавказского аула.

Это место находится на вершине горы, его жилища напоминают ласточкины гнезда, а виды с вершины захватывают дух. Вы задумывались, почему жители покинули аул? Вы узнаете много интересного об этом месте. В ходе поездки мы также посетим Салтинский водопад — настоящее чудо природы.
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Поездка в горный аул-призрак Гамсутль
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гамсутль
  • Салтинский водопад (подземный памятник природы)
  • Гуниб
  • Андалайская башня
  • Гергебельская ГЭС
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимриская башня
  • Самый длинный тоннель в России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Отрешенная красота.
  • Присоединяйтесь к нашей интересной поездке в село-призрак Гамсутль. Мы начнем наше путешествие из любого другого удобного места в Махачкале. В пути мы увидим самый длинный тоннель в России и СНГ, протяженностью 4304 метра, а также памятник Гимринской башне и Ирганайское водохранилище.
  • Мы остановимся, чтобы сделать красивые фотографии и продолжим наше путешествие, чтобы увидеть Гергебельскую ГЭС и Андалайскую башню. Наши приключения продолжатся с посещением впечатляющего подземного водопада Салтинский, который является природным памятником. Наконец, мы поднимемся на вершину Гамсутль, где вас ожидают захватывающие виды.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Незабываемая экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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