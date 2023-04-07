Гамсутль — село, покинутое жителями, стало популярным среди путешественников, которые стремятся погрузиться в аутентичную атмосферу кавказского аула.
Это место находится на вершине горы, его жилища напоминают ласточкины гнезда, а виды с вершины захватывают дух. Вы задумывались, почему жители покинули аул? Вы узнаете много интересного об этом месте. В ходе поездки мы также посетим Салтинский водопад — настоящее чудо природы.
Это место находится на вершине горы, его жилища напоминают ласточкины гнезда, а виды с вершины захватывают дух. Вы задумывались, почему жители покинули аул? Вы узнаете много интересного об этом месте. В ходе поездки мы также посетим Салтинский водопад — настоящее чудо природы.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гамсутль
- Салтинский водопад (подземный памятник природы)
- Гуниб
- Андалайская башня
- Гергебельская ГЭС
- Ирганайское водохранилище
- Гимриская башня
- Самый длинный тоннель в России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Отрешенная красота.
- Присоединяйтесь к нашей интересной поездке в село-призрак Гамсутль. Мы начнем наше путешествие из любого другого удобного места в Махачкале. В пути мы увидим самый длинный тоннель в России и СНГ, протяженностью 4304 метра, а также памятник Гимринской башне и Ирганайское водохранилище.
- Мы остановимся, чтобы сделать красивые фотографии и продолжим наше путешествие, чтобы увидеть Гергебельскую ГЭС и Андалайскую башню. Наши приключения продолжатся с посещением впечатляющего подземного водопада Салтинский, который является природным памятником. Наконец, мы поднимемся на вершину Гамсутль, где вас ожидают захватывающие виды.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация
- Услуги гида
- Трансфер
- Незабываемая экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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