Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Сулакский каньон - это жемчужина Дагестана и самый глубокий каньон Европы.
На экскурсии вы посетите Миатлинскую и Чиркейскую ГЭС, увидите потрясающие виды с высот поселка Дубки и насладитесь прогулкой на катере читать дальше
по Чиркейскому водохранилищу. Обед на базе отдыха с фирменной форелью на гриле добавит приятных впечатлений.
В завершение вас ждёт поездка на бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан в Европе, где вы узнаете о его уникальном климате и редких животных. Дополнительно можно посетить пещеру Нохъо и прокатиться на квадроциклах или лошадях
4.87
613 отзывов
5 причин купить эту прогулку
🌊 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
🏞 Захватывающие виды Сулакского каньона
🍽 Обед с фирменной форелью на гриле
🐎 Возможность прокатиться на лошадях и квадроциклах
🏜 Посещение уникального бархана Сарыкум
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 07:45
Что можно увидеть
Миатлинская ГЭС
Чиркейская ГЭС
Чиркейское водохранилище
Бархан Сарыкум
Пещера Нохъо
Описание водной прогулки
Сулакский каскад ГЭС и Дубки
Чтобы получить объёмное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон. Окинете взглядом панорамы Миатлинской ГЭС. С высот поселка Дубки увидите Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России (после Саяно-Шушенской). Полюбуетесь видами водохранилищ и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если вам захочется добавить острых ощущений, вы сможете прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.
Чиркейское водохранилище (кроме зимнего сезона)
Далее мы пригласим вас на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа, который растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Здешние пейзажи очень похожи на норвежский фьорды.
Обед на базе отдыха и поездка на бархан Сарыкум
Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете прогуляться на лошадях и квадрациклах. А в завершение мы отвезём вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.
🏞 По желанию группы до обеда на базе отдыха мы сможем отвезти вас в недавно открытую для посещения пещеру Нохъо.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере (в период апрель-октябрь, с октября по сентябрь по водохранилищу, в октябре — по реке Сулак) и комплексный обед (форель на углях)
Отдельно оплачивается прогулка на квадроциклах: 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.; катание на лошадях: 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.; посещение пещеры Нохъо — 500 руб в будни и 700 руб в выходные.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Просим вас уважать традиции края и выбирать для экскурсии одежду, закрывающую колени и плечи. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 07:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 15618 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались читать дальше
веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
П
Павел
7 сен 2024
Все отлично! Прогулка на катере по каньону немного экстремальная) 😉
А
Афсана
6 сен 2024
Кайфово и весело - гид и водитель топовые Обожаю их юмор)
Светлана
4 сен 2024
Гид Темирсолтан и водитель дядя Абдула очень позитивные и знающие люди. Поддержат любую беседу и ответят на любые вопросы. Очень рекомендую туры с ними
Татьяна
4 сен 2024
Спасибо. Удачи всем!
Ольга
3 сен 2024
В целом экскурсия понравилась было интересно, покатали на катере по Водохранилищу, есть всё же пожелание организаторам или введите оплату онлайн полностью или сделайте так чтобы у гида была сдача, т. к. нам сдачу не дали 75 руб в принципе не много, но все-таки не очень приятно
Я
Яна
1 сен 2024
Прекрасный тур,все очень понравилось,гид Амирхан супер👍🏼
Екатерина
31 авг 2024
Я ждала, что эта экскурсия будет самая самая. Ожидала от данного направления 🔥 впечатления, но она не оправдала себя и сейчас объясню почему.
Минусы:
1. Один из самых главных минусов. Я повелась читать дальше
в описании на прогулку на катере. Думала что эта прогулка по Сулакскому каньону и мы с катера увидим водопад, но это оказалась совсем другая локация и совсем не те впечатления😭 2. На локацию Сулакский каньон стоит отводить по времени не меньше 3 часов. Так как вся фишка этой локации заключается в прыжке с тарзанки, зиплайне, экстремальной тропе, прогулке на катере. Желающих очень много, большие очереди, а 1,5 часа хватает только чтобы неспеша пройтись по локации и сфотографироваться 😞 3. Обед. Разве можно приехать на форелевое хозяйство и не попробовать форель, конечно же нет. Много читала нехороших отзывов и пожалуй я с ними полностью соглашусь. Форель на вид красивая, но выращенная искусственным образом. Внутри выглядит, как обычная белая рыба. Вышли из-за стола с ощущением лёгкого голода.
Из плюсов:
1. Хороший водитель Магомед и гид Магомед. 2. Магомед поздравил с днём рождения туристку и вручил ей подарок от компании. 3. Гид увлекательно рассказывал про Дагестан, а на обратном пути провёл викторину, где победители получили презенты. 4. Бархат-Сарыкум, в данной экскурсии это выигрышная локация. Хватает времени на подъём, спуск без спешки и посидеть насладиться невероятно красивыми видами.
В заключении к гиду претензий нет, большое спасибо за экскурсию и проведённое время🌹
К организаторам данной экскурсии большая просьба пересмотреть маршрут и выделить больше времени на Сулакский каньон. На мой взгляд в данной экскурсии именно он должен занимать лидирующую позицию.
В
Виктория
30 авг 2024
Отличная экскурсия, очень хороший гид Шамиль, который заинтересовал и развлекал нас в течение всей поездки. Прекрасно составленный маршрут, все четко, удобно и интересно.
А
Анастасия
30 авг 2024
Очень красивая обширная экскурсия. Очень понравился гид Темирсолтан, очень веселый, рассказывал интересно, чувство юмора на высоте 😊. Отдельно еще хочется отметить водителя (не знаю как правильно пишется имя) за хорошее вождение. Спасибо всей команде за интересное времяпрепровождение.
Н
Наталья
29 авг 2024
Все на высоком уровне. Водитель Магомед, гид Султан, попутчики замечательные. Всю красоту увидели.
Зулфия
27 авг 2024
Эта поездка останется у нас в сердцах ❤️ Такие виды это просто замечательно. Спасибо вашему гиду Кадыру он все рассказал о всех местах где мы были и о самой Махачкале. читать дальше
Было очень интересно. Поддерживал веселую атмосферу всегда. Также подскажет где и что. Также спасибо водителю Магомеду ездили быстро и аккуратно. Покормили нас очень вкусно и даже очень вкусно 🤤 Ну как по мне был шикарный стол. Было замечательно что слов не подобрать. Если вы приедете в Махачкалу, то обязательно съездите на эту экскурсию, потому что такие эмоции вы будете всегда вспоминать. Спасибо большое организаторам за такую поездку ❤️
Екатерина
27 авг 2024
Все классно и гид веселый Абдулкадыр(Али)! Ежайте не пожалеете, все на одном дыхании 🫶🏻
Э
Эльвира
25 авг 2024
Экскурсовод Курбан очень классно рассказывает. Понравилось