🌊 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу 🏞 Захватывающие виды Сулакского каньона 🍽 Обед с фирменной форелью на гриле 🐎 Возможность прокатиться на лошадях и квадроциклах 🏜 Посещение уникального бархана Сарыкум

Сулакский каньон - это жемчужина Дагестана и самый глубокий каньон Европы.На экскурсии вы посетите Миатлинскую и Чиркейскую ГЭС, увидите потрясающие виды с высот поселка Дубки и насладитесь прогулкой на катере

по Чиркейскому водохранилищу. Обед на базе отдыха с фирменной форелью на гриле добавит приятных впечатлений. В завершение вас ждёт поездка на бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан в Европе, где вы узнаете о его уникальном климате и редких животных. Дополнительно можно посетить пещеру Нохъо и прокатиться на квадроциклах или лошадях

Описание водной прогулки

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Чтобы получить объёмное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон. Окинете взглядом панорамы Миатлинской ГЭС. С высот поселка Дубки увидите Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России (после Саяно-Шушенской). Полюбуетесь видами водохранилищ и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если вам захочется добавить острых ощущений, вы сможете прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.

Чиркейское водохранилище (кроме зимнего сезона)

Далее мы пригласим вас на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа, который растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Здешние пейзажи очень похожи на норвежский фьорды.

Обед на базе отдыха и поездка на бархан Сарыкум

Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете прогуляться на лошадях и квадрациклах. А в завершение мы отвезём вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.

🏞 По желанию группы до обеда на базе отдыха мы сможем отвезти вас в недавно открытую для посещения пещеру Нохъо.

Организационные детали