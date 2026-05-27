Мои заказы

Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум - из Махачкалы

Всё самое красивое в Дагестане за 1 день
Проведите насыщенный день среди природных красот Дагестана! Вас ждут смотровые площадки, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища и прогулка по подвесному мосту в пещерах Нохъо.

Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум - из Махачкалы
Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум - из Махачкалы
Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум - из Махачкалы

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы

9:20 — Чиркейское водохранилище

Остановка у крупнейшего водоёма Северного Кавказа, который часто называют морем в горах. Полюбуемся бирюзовой водой и сделаем фото на фоне живописных вершин.

10:00 — смотровая «Тёщин язык»

11:00 — смотровая площадка в посёлке Дубки

Панорамы каньона с высоты птичьего полёта и прогулка вдоль обрыва.

12:00 — пещеры Нохъо

Они соединены подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Обязательно пройдём по нему!

13:00 — обед

Национальная кухня Дагестана или форель на углях — на ваш выбор.

13:50 — форелевое хозяйство «Главрыба»

Прогулка по территории одного из самых известных туристических комплексов региона.

15:30 — бархан Сарыкум

Увидим одну из крупнейших песчаных дюн в мире.

16:45 — возвращение в Махачкалу

Вы узнаете:

  • как возникло крупнейшее искусственное озеро в регионе
  • в чём уникальность Сулакского каньона
  • как образовалась огромная песчаная дюна посреди гор

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, обед
  • Отдельно оплачиваются по желанию: билеты на бархан 250 ₽ за чел.; в пещеру Нохъо — 500 ₽ за чел. по будням и 700 ₽ за чел. по выходным; катание на катере — от 500 ₽ за чел.
  • Программа 3+
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Северный выезда из города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум - из Махачкалы»

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
452 отзыва
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
На машине
6 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
от 4370 ₽4600 ₽ за человека
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
На машине
На катере
10 часов
-
10%
65 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 310 ₽15 900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
3700 ₽ за человека