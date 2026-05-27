Проведите насыщенный день среди природных красот Дагестана! Вас ждут смотровые площадки, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища и прогулка по подвесному мосту в пещерах Нохъо. Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы

9:20 — Чиркейское водохранилище

Остановка у крупнейшего водоёма Северного Кавказа, который часто называют морем в горах. Полюбуемся бирюзовой водой и сделаем фото на фоне живописных вершин.

10:00 — смотровая «Тёщин язык»

11:00 — смотровая площадка в посёлке Дубки

Панорамы каньона с высоты птичьего полёта и прогулка вдоль обрыва.

12:00 — пещеры Нохъо

Они соединены подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Обязательно пройдём по нему!

13:00 — обед

Национальная кухня Дагестана или форель на углях — на ваш выбор.

13:50 — форелевое хозяйство «Главрыба»

Прогулка по территории одного из самых известных туристических комплексов региона.

15:30 — бархан Сарыкум

Увидим одну из крупнейших песчаных дюн в мире.

16:45 — возвращение в Махачкалу

Вы узнаете:

как возникло крупнейшее искусственное озеро в регионе

в чём уникальность Сулакского каньона

как образовалась огромная песчаная дюна посреди гор

Организационные детали