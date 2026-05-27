Проведите насыщенный день среди природных красот Дагестана! Вас ждут смотровые площадки, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища и прогулка по подвесному мосту в пещерах Нохъо.
Вы посетите форелевое хозяйство, попробуете локальные блюда и увидите знаменитый бархан Сарыкум — одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Махачкалы
9:20 — Чиркейское водохранилище
Остановка у крупнейшего водоёма Северного Кавказа, который часто называют морем в горах. Полюбуемся бирюзовой водой и сделаем фото на фоне живописных вершин.
10:00 — смотровая «Тёщин язык»
11:00 — смотровая площадка в посёлке Дубки
Панорамы каньона с высоты птичьего полёта и прогулка вдоль обрыва.
12:00 — пещеры Нохъо
Они соединены подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Обязательно пройдём по нему!
13:00 — обед
Национальная кухня Дагестана или форель на углях — на ваш выбор.
13:50 — форелевое хозяйство «Главрыба»
Прогулка по территории одного из самых известных туристических комплексов региона.
15:30 — бархан Сарыкум
Увидим одну из крупнейших песчаных дюн в мире.
16:45 — возвращение в Махачкалу
Вы узнаете:
- как возникло крупнейшее искусственное озеро в регионе
- в чём уникальность Сулакского каньона
- как образовалась огромная песчаная дюна посреди гор
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, обед
- Отдельно оплачиваются по желанию: билеты на бархан 250 ₽ за чел.; в пещеру Нохъо — 500 ₽ за чел. по будням и 700 ₽ за чел. по выходным; катание на катере — от 500 ₽ за чел.
- Программа 3+
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северный выезда из города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Махачкале
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
