1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Загадочный Дагестан: Лунь, Самурский лес и Живые озера
Приглашаем в путешествие по самым удивительным местам Дагестана. Вас ждут неизведанные тропы, легенды и чай под шелест листвы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 мая 202416-17мая 2024, 4 человека - активные женщины за 50 из Самары. Двухдневный тур превзошёл всё наши ожидания. Хотелось посмотреть самые-самые
- ИИрина11 мая 2024Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным
- ААртем9 мая 2024Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает всегда разговор и рассказывает много из истории, чувствуешь себя всегда комфортно. Однозначно советуем эту экскурсию и Гида Мурада!
- ИИрина13 сентября 2023«Джунгли Дагестана» - поездка в группе в Самурский лесОчень благодарна за поездку. Понравилась буквально все насыщенная программа "великолепный экскурсовод" в Самурском лесу. Наш гид-водитель. Камиль очень обаятельный, грамотный, интересный человек. Удобное оформление поездки. Очень довольна. Всем большое спасибо!!!
- ООксана11 сентября 2023Милана отличный гид. Отлично знает историю своего края. Экскурсия была наполнила отличным настроением и интересными историями. .
- ООльга24 августа 2023«Джунгли Дагестана» - поездка в группе в Самурский лесЭкскурсия была очень насыщенной и интересной. Всем советую посетить Самурский лес- тишина, идилия и покой. Дербент также очень чистый и
- ННаталья6 сентября 2022Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого человека, что в принципе
- ВВера29 августа 2022Самарский лес это достояние поэтому необходимо сделать так, чтобы все об этом узнали. А для этого сделайте всё от вас
- ТТатьяна22 июля 2022Экскурсия понравилась, но хотелось бы больше погулять по лесу, а мы передвигались на машине по интересным местам и почти не гуляли
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Самурский лес»
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