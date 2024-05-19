Самурский лес – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Самурский лес» в Махачкале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самурский лес и Хучнинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Самурский лес и водопад Хучни в группе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
11 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: по вс в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Махачкалы
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадочный Дагестан: Лунь, Самурский лес и Живые озера
Приглашаем в путешествие по самым удивительным местам Дагестана. Вас ждут неизведанные тропы, легенды и чай под шелест листвы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Индивидуальная
15 часов
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    16-17мая 2024, 4 человека - активные женщины за 50 из Самары. Двухдневный тур превзошёл всё наши ожидания. Хотелось посмотреть самые-самые
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    интересные места Южного Дагестана. Для нашего гира Мурада это самые родные места, поэтому он знает там каждую тропинку, каждое селение. За одну поездку побывали и на равнине, и в высокогорье, повидали солнце над горами и грозовые тучи. Водитель и его классная машина справилась с намеченым маршрутом. Конечная точка- аул Чирак в заснеженных горах поразил своей выносливостью оставшихся жителей и безысходностью разрушенного поселения. Гостеприимство и доброжеланость дагестанцев сопровождали нас во время всего маршрута. Ночёвка в сельском доме оказалась выше всех похвал. Большое спасибо нашему гиду Мураду и организатору тура Марине за отличные знания истории, любовь к родному краю, комфортное и безопастное вождение по дорогам Дагестана. Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным
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    человеком, который любит свою Родину и свой край. Заранее забронировали тур, на связи с нами была Марина, жена Мурада, с ней мы обсули все моменты путешествия, все детали. Мурад забрал нас из отеля в Махачкале и мы на очень удобном автомобиле отправились в путь. Дорога наша была в Дербент по живописным местам, вдоль линии моря с одной стороны,которая то приближалась, то отдалялась и линии гор с другой… В Дербенте посетили красивую новую набережную, фонтан и парк при нем, смотровую площадку около крепости. В крепости мы с мужем были, поэтому в этот раз не стали посещать. Далее наш путь лежал к Луню, и его тоже рассмотрели во всей красе, мощный, впечатлил! Пока мы знакомились со стальным гигантом, Наш гид сварил вкусный кофе в турке, подкрепились и поехали дальше. К вечеру Мурад гостеприимно привез нас в свое родовое село Куркент, где приготовил мясо на костре, вечером мы вкусно ужинали и беседовали, что было очень приятно. Надо отметить, что дом, в котором мы остановились очень уютный, спалось сладко,выспались отлично… Утро началось со вкусного завтрака, который Мурад для нас приготовил из местных продуктов, помидорки,сыр, шакшука, свежесваренный кофе… И дальше в путь… На второй день Мурад собрал самые сливки. Мы ехали красивыми горными серпантинами по Черагскому ущелью,вдоль реки Черагчай. Дорога лежала в аул Рича, где мы увидели,как живут местные жители - агульцы. Посетили старейшую мечеть 703 г, которую построили прямые потомки пророка. Мечеть эта с очень древнем артефактами. Внутри мечети сохранились деревянные колонны многовековой давности, местные жители и администрация города следят и сохраняют такие важные достопримечательности. Нам повезло пообщать с этими людьми и узнать много интересного об этом месте. В середине пути наш Мурад устроил пикник на природе в живописном месте у горной речки, накрыл поляну, сварил кофе, угостил местным вином. Отдохнув и перекусив поехали дальше… Далее наш путь лежал через долину Корчаг в ущелье Нютюг и каньон Зигзиг, необыкновенной красоты места. Мы, надев резиновые сапоги бродили по горной речке внутри ущель, пересекая ее вброд, красота… На этом наше путешествие закончилось, випили чаю и довольные и уставшие поехали в обратный путь, в Дербент - это была наша конечная точка маршрута. Мурад и Марина, большое спасибо за супер отдых! Мы обязательно вернёмся в Дагестан, чтобы провести время в вашей компании, увидеть не увиденное, поговорить по душам, ехать красивыми дорогами и наслаждаться красотами вашего края. Обязательно порыбачим и заночуем в палатках, а может быть вы придумаете ещё что нибудь интересное)) Ждём следующей встречи, вспоминаем с теплотой и уже скучаем, Мурад!))) С огромной благодарностью, Коля и Ира.

    Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает всегда разговор и рассказывает много из истории, чувствуешь себя всегда комфортно. Однозначно советуем эту экскурсию и Гида Мурада!
    Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает
  • И
    Ирина
    13 сентября 2023
    «Джунгли Дагестана» - поездка в группе в Самурский лес
    Очень благодарна за поездку. Понравилась буквально все насыщенная программа "великолепный экскурсовод" в Самурском лесу. Наш гид-водитель. Камиль очень обаятельный, грамотный, интересный человек. Удобное оформление поездки. Очень довольна. Всем большое спасибо!!!
  • О
    Оксана
    11 сентября 2023
    Самурский лес и Хучнинский водопад
    Милана отличный гид. Отлично знает историю своего края. Экскурсия была наполнила отличным настроением и интересными историями. .
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    «Джунгли Дагестана» - поездка в группе в Самурский лес
    Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Всем советую посетить Самурский лес- тишина, идилия и покой. Дербент также очень чистый и
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    исторический город. Единственное, конечно, в Дербент надо ехать минимум на 2 дня, чтобы вкусить дух истории. Арсений гид очень интересно рассказывает, прям слушаешь и, как будто бы попадаешь в то время! Всем советую!

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2022
    Самурский лес и Хучнинский водопад
    Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого человека, что в принципе
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    даже можно было бы никуда и не заезжать, а просто колесить по Дагестану с музыкой и песнями с Джамалом, оттарабанивающим лезгинку на рулём! Гид Магомед - вежливый, интеллигентный и эрудированный молодой человек, они отлично дополняют друг друга. В программе был Хучнинский водопад, прогулка у которого очень освежает в жару. Потом был обед из полезного супа, похожего на окрошку, полба и наивкуснейшие чуду с мясом, творогом и зеленью, которые можно даже было попробовать залепить самим. Также нам показали, как создаётся настоящий табасаранский ковёр. В Самурском лесу нас встретила местная жительница, учительница биологии Анфисат (прошу прощения, если напутала с именем). С любовью она рассказывала о родном крае, о растениях и деревьях, показала, где можно походить по воде босиком и где покачаться на лиане. Эта женщина - истинный представитель интеллигенции Кавказа. Потом мы все вместе пили обжигающе горячий ароматный чай из самовара с конфетками. А потом было море, в которое мы въехали на полной скорости под песню "Едем-едем в соседнее село!" Немного застряли в песке, так как море не хотело нас отпускать, но на помощь приехал трактор и мы покатили дальше с песнями, плясками и викториной. Огромное спасибо Джамалу, Магомеду и всем туристам, отправившимся в южный Дагестан в это незабываемое приключение!

    Лучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этогоЛучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этогоЛучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этогоЛучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этогоЛучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этогоЛучшая из посещенных экскурсий! Водитель Джамал - жемчужина этой турфирмы, настолько позитивный вайб исходит от этого
  • В
    Вера
    29 августа 2022
    Самурский лес и Хучнинский водопад
    Самарский лес это достояние поэтому необходимо сделать так, чтобы все об этом узнали. А для этого сделайте всё от вас
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    зависящее… это тропы по которым можно спокойно ходить вглубь прекрасного леанового леса, что бы не брёена упавший, а правильно созданные переправы. Ваш лес настолько интересен и познавательн, что экскурсовод не может всё показать и рассказать всвязи, с непроходимость вглубь этого замечательного памятника природы.

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2022
    Путешествие в тропический лес Дагестана
    Экскурсия понравилась, но хотелось бы больше погулять по лесу, а мы передвигались на машине по интересным местам и почти не гуляли

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Самурский лес»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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