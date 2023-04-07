Прогулка по Дербенту

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Дербент — один из самых древних городов России.

Официально Дербенту 2000 лет, но, судя по раскопкам, реальный возраст гораздо больше — около 5000 лет.
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Цитадель Нарын Кала
  • Старый город Магалы
  • Девичьи бани
  • Джума мечеть
  • Экраноплан «Лунь»
  • Дом Петра I
  • Музей трех религий
  • Сувенирный магазин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Самый южный и самый древний город России.
  • Дербент неоднократно завоёвывали разные государства и населяли сотни народов, каждый со своей религией и культурой. Этот коридор кто только не пытался себе присвоить в разные века от арабов, персов до гуннов. Так же мы с вами прогуляемся по старому городу, пройдемся по старым улочкам магала.
  • Посетим Джума мечеть-одна из старых мечетей СНГ. Также зайдем в Армянскую церковь XIX века. Мы с вами посетим музей трех религий. Зайдем знаменитый центральный рынок Дербента от ассортимента которого разбегаются глаза, зайдем в сувенирный магазинчик за сувенирами. Также мы с вами посетим экраноплан «Лунь».

Важная информация:

Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-трансфер
  • Входные билеты в крепость
Что не входит
  • Авиа-ЖД билеты
  • Обед
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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