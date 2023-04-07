Дербент — один из самых древних городов России.
Официально Дербенту 2000 лет, но, судя по раскопкам, реальный возраст гораздо больше — около 5000 лет.
Официально Дербенту 2000 лет, но, судя по раскопкам, реальный возраст гораздо больше — около 5000 лет.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Цитадель Нарын Кала
- Старый город Магалы
- Девичьи бани
- Джума мечеть
- Экраноплан «Лунь»
- Дом Петра I
- Музей трех религий
- Сувенирный магазин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Самый южный и самый древний город России.
- Дербент неоднократно завоёвывали разные государства и населяли сотни народов, каждый со своей религией и культурой. Этот коридор кто только не пытался себе присвоить в разные века от арабов, персов до гуннов. Так же мы с вами прогуляемся по старому городу, пройдемся по старым улочкам магала.
- Посетим Джума мечеть-одна из старых мечетей СНГ. Также зайдем в Армянскую церковь XIX века. Мы с вами посетим музей трех религий. Зайдем знаменитый центральный рынок Дербента от ассортимента которого разбегаются глаза, зайдем в сувенирный магазинчик за сувенирами. Также мы с вами посетим экраноплан «Лунь».
Важная информация:Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-трансфер
- Входные билеты в крепость
- Что не входит
- Авиа-ЖД билеты
- Обед
- Личные расходы, сувениры
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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