Пустыни и каньоны Дагестана

Мы погуляем по пескам самой большой пустыни Европы — Бархан Сары-Кум.

Далее отправимся в знаменитый Сулакский каньон, который на 63 метра глубже Большого каньона в США! После мы пообедаем на форелевом хозяйстве.

Также можно покататься на квадроциклах или катере.
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана
Пустыни и каньоны Дагестана

Что вы увидите 🤩

  • Бархан Сары-Кум
  • Сулакский каньон (пос. Дубки)
  • Чиркейская ГЭС (вторая после Саяно-Шушенской)
  • Живописные горы по всему следованию нашего маршрута

Что вас ждет:

  • Бархан Сары-Кум
Мы прогуляем по пескам самой большой пустыни Европы — Бархан Сары-Кум. Сары-Кум — уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. Также мы узнаем где же на самом деле закапывали Саида в легендарном фильме
«Белое солнце пустыни».
  • Сулакский каньон.
Далее мы отправимся в знаменитый Сулакский каньон. Сулакский каньон — одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Он даже на 63 метра глубже Большого каньона в США!. Гуляем и фоткаемся возле самой инстаграмной локации. Это невероятно живописное место!
  • Обед и развлечения
  • После мы пообедаем на форелевом хозяйстве. Также можно покататься на квадроциклах или катере.
🚩 Начало и место завершения: Махачкала
 Что входит
  • Передвижение на комфортном авто от места старта до финиша
  • Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
  • Входные билеты по программе
 Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Питание в ресторанах
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (опционально, оплачивается на месте)
  • Поездка на квадроциклах (опционально, оплачивается на месте)
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим вас за интерес к нашему путешествию.
  • Обращайтесь к нам по любым вопросам, будем рады ответить!
  • С уважением, Ваня и Вика
Время проведения: Пн-Вс
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Иван Б.
Иван Б.
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Иван Б. проводит ещё 3 экскурсии

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