Что вас ждет:

Бархан Сары-Кум

Мы прогуляем по пескам самой большой пустыни Европы — Бархан Сары-Кум. Сары-Кум — уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары. Также мы узнаем где же на самом деле закапывали Саида в легендарном фильме

«Белое солнце пустыни».

Сулакский каньон.

Далее мы отправимся в знаменитый Сулакский каньон. Сулакский каньон — одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Он даже на 63 метра глубже Большого каньона в США!. Гуляем и фоткаемся возле самой инстаграмной локации. Это невероятно живописное место!