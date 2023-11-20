Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Махачкале, цены от 11 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«По квадроциклам распределяемся парами: опытные водители спереди, пассажиры сзади»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
11 350 за человека
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
«Немного о квадроциклах: Кайманы — это большие, устойчивые с высокой проходимостью квадроциклы»
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Завтра в 17:00
13 июня в 09:00
18 200 за человека
Пустыни и каньоны Дагестана
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
10 часов
Пустыни и каньоны Дагестана: от Бархана Сарыкум до Сулакского каньона
Завораживающее путешествие по дагестанским пустыням и каньонам с уникальными природными памятниками
Начало: Махачкала
«Также можно покататься на квадроциклах или катере»
Расписание: Пн-Вс
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    20 ноября 2023
    Квадроциклить - на Сулакский каньон
    Хорошо
  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Квадроциклить - на Сулакский каньон
    Если хотите посмотреть на каньон с другой стороны, нежели просто выйдя из автобуса, то вам сюда! Однозначно крутая поездка получилась.
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    Море эмоций! Гид и инструктор Раджаб - мастер своего дела. Показал как управлять этим «монстром» в самом хорошем смысле слова, также показал кучу красивейших мест 🤩 О другом знакомстве с Сулакским каньоном я и мечтать не могла. Обязательно приеду ещё, на другой маршрут. Благо их там много 😁🙌

    Если хотите посмотреть на каньон с другой стороны, нежели просто выйдя из автобуса, то вам сюда!Если хотите посмотреть на каньон с другой стороны, нежели просто выйдя из автобуса, то вам сюда!
  • А
    Артём
    23 августа 2023
    Квадроциклить - на Сулакский каньон
    Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!
    Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квадроциклить - на Сулакский каньон
  2. Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
  3. Пустыни и каньоны Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Язык Тролля
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 11 350 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год на квадроциклах, 7 ⭐ отзывов, цены от 11350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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