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Море эмоций! Гид и инструктор Раджаб - мастер своего дела. Показал как управлять этим «монстром» в самом хорошем смысле слова, также показал кучу красивейших мест 🤩 О другом знакомстве с Сулакским каньоном я и мечтать не могла. Обязательно приеду ещё, на другой маршрут. Благо их там много 😁🙌