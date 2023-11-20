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Индивидуальная
5 часов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«По квадроциклам распределяемся парами: опытные водители спереди, пассажиры сзади»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
11 350₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
«Немного о квадроциклах: Кайманы — это большие, устойчивые с высокой проходимостью квадроциклы»
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Завтра в 17:00
13 июня в 09:00
18 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пустыни и каньоны Дагестана: от Бархана Сарыкум до Сулакского каньона
Завораживающее путешествие по дагестанским пустыням и каньонам с уникальными природными памятниками
Начало: Махачкала
«Также можно покататься на квадроциклах или катере»
Расписание: Пн-Вс
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina20 ноября 2023Хорошо
- ААнастасия29 августа 2023Если хотите посмотреть на каньон с другой стороны, нежели просто выйдя из автобуса, то вам сюда! Однозначно крутая поездка получилась.
- ААртём23 августа 2023Всё прошло классно, интересно. Местами очень захватывающе! Квадрик просто монстр!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На квадроциклах»
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