1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере (в период апрель-октябрь, с октября по сентябрь по водохранилищу, в октябре — по реке Сулак) и комплексный обед (форель на углях)»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«Программу отлично дополнит прогулка на катере (оплачивается дополнительно)»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«После того, как полюбуемся на красоту каньона сверху, вас ждет невероятное водное приключение — прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Прогулка на катере по каньону (по желанию)»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«При желании и хороших погодных условия прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере: взгляд снизу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
«В стоимость экскурсии входят услуги гида, трансфер, прогулка на катере на катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
«Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«покатаемся на катере по дну каньона — бирюзовой реке Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«Мы покатаемся на катере по каньону, окруженному Гимринским хребтом»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«Насладитесь панорамными видами со всех ракурсов, изучите выдающиеся произведения инженерной мысли и прокатитесь на катере»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«И приглашу на прогулку на катере по Сулаку — вас будут сопровождать пейзажи бирюзовой воды, живописных склонов ущелья и водопадов, стекающих по коврам из мха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Мы прокатимся на катере по зеркальной глади, заплывём в узкие, глубокие ущелья, а желающие смогут искупаться»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Нас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере по Сулакскому каньону, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум»
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
«Скользя по его волнам на катере, мы погрузимся в атмосферу свободы и неповторимой красоты окружающей природы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Катание на катерах по Сулакскому каньону оплачивается отдельно, по желанию туриста»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
«А чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам уникальный способ — прогулку на катере, тоже в качестве дополнительной опции»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Сулакский каньон
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Прогулка на катере Вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
«село Старыое Зубутли (прогулка на катерах), • смотровая площадка Сулакского каньона, • обзор на Чиркейское водохранилище, • Дубки, дубовый лес, • пещера «Нохъо», • турбаза Rakhat, • бархан Сарыкум, • море положительных эмоций»
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
«Чтобы более полно ощутить красоты Сулакского каньона, мы совершим незабываемую поездку на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Начало: По договоренности
«Необычное приключение ждет нас далее — прогулка на катере по реке Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«Продолжая наше путешествие, мы спустимся к уютному селу Зубутли, где нас ждет увлекательная прогулка на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
«Мы отправимся из Махачкалы в аул Зубутль, где погрузимся в бирюзовые воды Сулака, прокатившись на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
«Нас ждет путешествие, которое начнется у подножия песчаной горы Сарыкум и продолжится в самом глубоком каньоне в Дагестане — Сулакском, где у вас будет возможность покататься на катере»
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
«Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
«Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов»
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
«По дороге в Хунзах будет остановка у Ирганайской ГЭС, где вы, по желанию, сможете прокатиться на катере или сапах, наслаждаясь панорамами живописного Дагестана с воды»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
Начало: У отеля
«Катание на катерах по каньону — вас ждет настоящий драйв и заряд адреналина»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - два чуда Дагестана
Начало: По договоренности с туристом
«Затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона, а именно на локацию «Язык Тролля», сделаем там прекрасные фотографии… После по вашему желанию можем отправимся на водную прогулку на катере по изумрудным водам Сулакского каньона»
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Махачкалы на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Г. Махачкала ул. Буганова, д. 14
«Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, увидим невероятные пейзажи с воды»
Расписание: по календарю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пустыни и каньоны Дагестана: от Бархана Сарыкум до Сулакского каньона
Завораживающее путешествие по дагестанским пустыням и каньонам с уникальными природными памятниками
Начало: Махачкала
«Также можно покататься на квадроциклах или катере»
Расписание: Пн-Вс
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приключение ждёт: Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
Начало: После бронирования
«Для желающих предлагается катание на катере, чтобы полностью ощутить мощь и красоту этого уникального места»
Расписание: Ежедневно по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном»
Расписание: каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
- ММарина5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ААлексей4 июня 2024Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
- ССумбуль3 июня 2024Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
- ООльга3 июня 2024Шикарная экскурсия! отличные гид и водитель,все комфортно, интересно, на одном дыхании!
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
- ААлексей1 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер
- ААнастасия1 июня 2024Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
- ННадежда1 июня 2024Отличный гид. Отличная экскурсия. Мы прекрасно провели время. Водитель замечательный! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На катере»
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