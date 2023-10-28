Что вас ждет

Насыщенная программа с оптимальным маршрутом

Первый объект по пути — Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы сделаем первую остановку и увидим Махачкалу и ее окрестности с высоты птичьего полета, а также увидим долину смерти «Кар-кар».

Далее мы проедем город Буйнакск — бывшую столицу Дагестана ко второй нашей локации — Чиркейской ГЭС и водохранилищу. Я расскажу о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе, о селе Чиркей, который был затоплен при строительств. Немного погуляем по краю водохранилища, сделаем красивые фото и видео!

Следующая наша локация — смотровая Тещин язык, где мы увидим самую высокую арочную плотину в России — плотину Чиркейской ГЭС. Понаблюдаем сверху на парящих орлов и реку Сулак!

Посетим поселок гидростроителей Дубки, где я расскажу об истории постройки поселка. В поселке мы поднимемся на смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище.

Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед в форелевое хозяйство или другое местное заведение. В меню — блюда национальной кухни, комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор.

После отдыха отправимся на речную прогулку по Сулаку, посетим древнее село Зубутли, разрушенное в результате землетрясения. Прокатимся с ветерком вдоль каньона с великолепными видами снизу, в том числе и на водопады!

И наконец последняя наша локация — бархан Сары-Кум — уникальному природному памятнику Дагестана. Расскажу как он образовался, почему не исчезает, красивые легенды, сложенные местными жителями, подробности съемок фильма «Белое солнце пустыни», особенности местного клиата и природы.