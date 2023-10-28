Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Нас ждет дружеское и теплое путешествие по одним из самых колоритных мест Дагестана — Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум.
Если вы в Дагестане впервые, или у вас мало времени, а хочется увидеть все самое интересное, я проведу вас по знаменитым локациям Республики. Расскажу историю достопримечательностей и сделаю эмоциональные, живые фотографии.
Если вы в Дагестане впервые, или у вас мало времени, а хочется увидеть все самое интересное, я проведу вас по знаменитым локациям Республики. Расскажу историю достопримечательностей и сделаю эмоциональные, живые фотографии.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал
- Чиркейская Гидроэлектростанция и водохранилище
- Смотровая Тещин язык
- Смотровая площадка с видом на Сулакский Каньон в пос. Дубки
- Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Насыщенная программа с оптимальным маршрутом
Первый объект по пути — Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы сделаем первую остановку и увидим Махачкалу и ее окрестности с высоты птичьего полета, а также увидим долину смерти «Кар-кар».
Далее мы проедем город Буйнакск — бывшую столицу Дагестана ко второй нашей локации — Чиркейской ГЭС и водохранилищу. Я расскажу о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе, о селе Чиркей, который был затоплен при строительств. Немного погуляем по краю водохранилища, сделаем красивые фото и видео!
Следующая наша локация — смотровая Тещин язык, где мы увидим самую высокую арочную плотину в России — плотину Чиркейской ГЭС. Понаблюдаем сверху на парящих орлов и реку Сулак!
Посетим поселок гидростроителей Дубки, где я расскажу об истории постройки поселка. В поселке мы поднимемся на смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище.
Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед в форелевое хозяйство или другое местное заведение. В меню — блюда национальной кухни, комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор.
После отдыха отправимся на речную прогулку по Сулаку, посетим древнее село Зубутли, разрушенное в результате землетрясения. Прокатимся с ветерком вдоль каньона с великолепными видами снизу, в том числе и на водопады!
И наконец последняя наша локация — бархан Сары-Кум — уникальному природному памятнику Дагестана. Расскажу как он образовался, почему не исчезает, красивые легенды, сложенные местными жителями, подробности съемок фильма «Белое солнце пустыни», особенности местного клиата и природы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Красивые фото/видео (в том числе с дрона) — 40-80 обработанных снимков (пришлю ссылку для скачивания максимум через 5 дней после экскурсии). Кстати, все фото в галерее – мои))
- Отлично проведенное время (в любую погоду)
- Персональный совет от местных по лучшим местам Дагестана (рестораны, кафе, локации и т. д.)
- Нового друга в новом городе)
- Что не входит
- Зиплайн
- Катание на лошадях
- Входные билеты на бархан
- Дорога до катера в с. Зубутли на джипах по бездорожью и поездка на катере (по желанию) — от 7000 руб. /группу и плюс 3 часа к продолжительности экскурсии
- Поездка к бархану — 200 руб. /чел и плюс 1,5 часа к продолжительности экскурсии (не включена в общую стоимость, так как возможна не всегда, а исключительно в хорошую погоду)
- Обед — около 500 — 600 руб. /чел.
- При желании вы можете посетить новую локацию — пещеру «Нохъо», которая ведёт к подвесному мосту в ущелье каньона — 500 — 700 руб/чел
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Ford Galaxy. Машина чиста, технически исправна, климaт-кoнтpoль, нeкуpящий водитель. Cоблюдение пpавил дoрожногo движeния и аккурaтноcть!
- Прошу Вас уважать наши традиции и выбирать для экскурсии одежду, закрывающую колени и плечи. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Гастрономические
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Популярные места
Бархан Сарыкум
Фотопрогулки
Каньоны
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
10 часов
В тренде
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на проспекте Амет-Хана Султана
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
1500012 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
4 500₽ за человека