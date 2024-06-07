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По популярности
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Это идеальное место для фотосессии»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
Фотопрогулка
10 часов
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
«После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
«Расскажу историю достопримечательностей и сделаю эмоциональные, живые фотографии»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
- ССвета27 мая 2024Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары. Чтобы все познакомились и
- ННаталия16 мая 2024Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️ Приехали на первую точку, Нурав угостил нас вкусным чаем с вкусняшками На протяжении всей экскурсии
- ЕЕлена26 апреля 2024Поездка в Дербент с Нуравом была на высшем уровне! Понравилось всё!!! Нурав отличный рассказчик, узнали много познавательного о Дербенте и
- ДДмитрий21 апреля 2024Самая лучшая экскурсия из всех на которых мы смогли побывать в Дагестане. 🗻⛰️🏔️Нурав профессионал своего дела с большой буквы. 😎Всё
- ННаталия5 февраля 2024Прекрасно съездили в Дербент из Каспийска. Прогулка очень понравилась. Нурав забрал нас из отеля, по всем указанным локациям провез. Все было вовремя. Вкусно покушали (посоветовал недорогое хорошее кафе). Фотографировал везде. Рассказал обо всем, что нам было интересно. Рекомендуем!
- ЛЛилия5 декабря 2023Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав. Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Фотопрогулки»
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