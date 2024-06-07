Фотосессии в Махачкале с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Махачкале, цены от 3 339 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Это идеальное место для фотосессии»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
«После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999 за человека
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
«Расскажу историю достопримечательностей и сделаю эмоциональные, живые фотографии»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары. Чтобы все познакомились и
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    стало комфортно,Нурав организовал чаепитие с вкусняшками-это было неожиданно и приятно. Эскурсия прошла на одном дыхании, а фотосессия-это отдельная благодарность. Мы посетили сулакский каньон,прокатились на катере,побывали в Главрыбе,отведали местную форель,посетили навесной мост и пещеры,уведели бархан. Очень рады,что наше первое знакомство с Дагестаном началось именно со встречи с Нуравом. Спасибо Вам большое!

    Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️ Приехали на первую точку, Нурав угостил нас вкусным чаем с вкусняшками На протяжении всей экскурсии
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    он делал нам классные профессиональные фотографии, которые останутся у нас, как память об этом замечательной поездке. На последней точке Нурав сварил нам кофе. И мы любовались видами на Бархан Рекомендуем этого гида. Обязательно хотим вернуться еще 😻

    Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
    Поездка в Дербент с Нуравом была на высшем уровне! Понравилось всё!!! Нурав отличный рассказчик, узнали много познавательного о Дербенте и
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    Дагестане в общем, очень аккуратный и внимательный водитель, а ещё самый лучший фотограф! Фотки просто бомба!!! Погода была великолепная, попутчики отличные, а ещё замечательные водитель и гид, а что ещё нужно, для классного отдыха? Только твоё отличное настроение и замечательный настрой на путешествие! Нурав, спасибо вам огромное за эту незабываемую поездку в Дербент!!! Вы лучший!!!

  • Д
    Дмитрий
    21 апреля 2024
    Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
    Самая лучшая экскурсия из всех на которых мы смогли побывать в Дагестане. 🗻⛰️🏔️Нурав профессионал своего дела с большой буквы. 😎Всё
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    прошло превосходно. Доставил в комфорте до места назначения, по своим связям «Договорился» и устроил нам незабываемый перфоманс с переменой погоды от палящего солнца ☀️до грозы с молнией и градом, ⚡️⛈️закончившуюся радугой, 🌈приманил стадо диких яков 🦬и приготовил вкуснейший кофе с видом на горы! ☕️Одним словом это было вкусно, во всех смыслах этого слова. фото должны получиться бомбически классные 🌄

  • Н
    Наталия
    5 февраля 2024
    Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
    Прекрасно съездили в Дербент из Каспийска. Прогулка очень понравилась. Нурав забрал нас из отеля, по всем указанным локациям провез. Все было вовремя. Вкусно покушали (посоветовал недорогое хорошее кафе). Фотографировал везде. Рассказал обо всем, что нам было интересно. Рекомендуем!
  • Л
    Лилия
    5 декабря 2023
    Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
    Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав. Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
    Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопутешествие на Сулакский каньон
  2. Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
  3. Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
  4. Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3 339 до 4 999 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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