Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму

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Мы увидим Чиркейское водохранилище — водоем образованный прямо на реке Сулак.

Отправимся на смотровую площадку в поселок Дубки, где вы сможете во всей красе запечатлеть красоту Сулакского каньона. Посетим форелевое хозяйство, где вы сможете отведать вкуснейшую рыбу. А после обеда отправимся на бархан Сарыкум, где сможем подняться прямо к песчаной горе.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Поселок Дубки
  • Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Красивая природа, вкусная еда и незабываемые впечатления.
  • Мы начнем наше увлекательное путешествие с посещения Чиркейского водохранилища — крупного водоема, образованного на реке Сулак. Здесь вы сможете насладиться величественным видом на окружающую природу и провести время в романтической обстановке.
  • Затем мы отправимся в поселок Дубки, где вас ждет смотровая площадка, открывающая потрясающий вид на Сулакский каньон. Этот каньон, поражающий своей масштабностью и красотой, вдохновил многих путешественников и стал одним из символов Дагестана.
  • После этого мы отправимся в Форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать вкуснейшую рыбу, выращенную здесь на месте. Помимо прекрасной кухни, вы также сможете насладиться чистым воздухом и умиротворенной атмосферой, находясь в окружении природы.
  • И наконец, наша последняя остановка — бархан Сарыкум. Поднявшись на эту песчаную гору, вы сможете насладиться красивыми пейзажами и сделать незабываемые фото на память. А гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, связанных с этим местом.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Катер в Сулакском каньоне
  • Обед
Место начала и завершения?
Точный адрес после бронирование
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Каньоны

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