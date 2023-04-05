Мы увидим Чиркейское водохранилище — водоем образованный прямо на реке Сулак.
Отправимся на смотровую площадку в поселок Дубки, где вы сможете во всей красе запечатлеть красоту Сулакского каньона. Посетим форелевое хозяйство, где вы сможете отведать вкуснейшую рыбу. А после обеда отправимся на бархан Сарыкум, где сможем подняться прямо к песчаной горе.
Отправимся на смотровую площадку в поселок Дубки, где вы сможете во всей красе запечатлеть красоту Сулакского каньона. Посетим форелевое хозяйство, где вы сможете отведать вкуснейшую рыбу. А после обеда отправимся на бархан Сарыкум, где сможем подняться прямо к песчаной горе.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Поселок Дубки
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Красивая природа, вкусная еда и незабываемые впечатления.
- Мы начнем наше увлекательное путешествие с посещения Чиркейского водохранилища — крупного водоема, образованного на реке Сулак. Здесь вы сможете насладиться величественным видом на окружающую природу и провести время в романтической обстановке.
- Затем мы отправимся в поселок Дубки, где вас ждет смотровая площадка, открывающая потрясающий вид на Сулакский каньон. Этот каньон, поражающий своей масштабностью и красотой, вдохновил многих путешественников и стал одним из символов Дагестана.
- После этого мы отправимся в Форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать вкуснейшую рыбу, выращенную здесь на месте. Помимо прекрасной кухни, вы также сможете насладиться чистым воздухом и умиротворенной атмосферой, находясь в окружении природы.
- И наконец, наша последняя остановка — бархан Сарыкум. Поднявшись на эту песчаную гору, вы сможете насладиться красивыми пейзажами и сделать незабываемые фото на память. А гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, связанных с этим местом.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Катер в Сулакском каньоне
- Обед
- Место начала и завершения?
- Точный адрес после бронирование
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании