Сулакский каньон входит в топ-10 самых посещаемых мест в Дагестане. Это самый глубокий каньон в Европе. Песчаные барханы также не оставят никого равнодушным. Каждый кто посещает эти места остаются под неописуемым впечатлением, не упустите возможность.
Мы с вами поднимемся на Бархан, посетим Сулакский каньон и, по вашему желанию сможем прокатиться на катере.
Мы с вами поднимемся на Бархан, посетим Сулакский каньон и, по вашему желанию сможем прокатиться на катере.
Ближайшие даты:
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Миатлинская ГЭС
- Обед под ярким видом Каньона
- Прогулка на катере по р. Сулак
- Персиковый сад
- Дубовый лес в Дубках
- Бархан-Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Оазисы и приключения.
- Первой остановкой на нашем пути будет Чиркейское водохранилище. Удивительное сочетание горных пейзажей и кобальтовых вод озера создают неповторимую картину. Вы сможете насладиться яркими оттенками природы, ощутить ее спокойствие и величие. Следующая остановка — Миатлинская ГЭС, величественное сооружение, представляющее собой своеобразный союз технического и природного великолепия. Здесь вы сможете увидеть мощную энергетическую систему и насладиться великолепными видами на реку и окружающую природу.
- После насыщенного путешествия мы предлагаем вам насладиться обедом в уютном месте, где открывается яркий вид на Каньон. Вы сможете наслаждаться изысканными блюдами, наслушаться пением птиц и полностью раствориться в окружающей красоте. Необычное приключение ждет нас далее — прогулка на катере по реке Сулак. Вы окунетесь в мир водных просторов, ощутите легкий бриз и сможете насладиться живописными пейзажами, окружающими реку.
- Следующей остановкой будет Персиковый сад, место, где вы погрузитесь в ароматы и цветы этого прекрасного места. Здесь вы сможете насладиться прогулкой среди деревьев и наслушаться запахов цветов, наслаждаясь уникальной атмосферой сада. Дубовый лес в Дубках будет следующим чудесным местом, которое мы посетим.
- Наше последнее приключение на этой экскурсии — Бархан-Сарыкум. Это удивительное место, где вы сможете познакомиться с величием песчаных дюн и полностью погрузиться в атмосферу пустынного пейзажа. Вы сможете пройти по песчаным холмам, ощутить мощь природы под ногами и насладиться невероятными видами вокруг.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Катер
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Водные развлечения
На катере
Дагестан
Выездные
Природа и пейзажи
Каньоны
Сулакский каньон
Популярные места
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
у места вашего проживания в черте города или по до...
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к Сулакскому каньону
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 мая
21 мая
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Завтра
20 мая
21 мая
22 мая
7 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании