Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана

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Сулакский каньон входит в топ-10 самых посещаемых мест в Дагестане. Это самый глубокий каньон в Европе. Песчаные барханы также не оставят никого равнодушным. Каждый кто посещает эти места остаются под неописуемым впечатлением, не упустите возможность.

Мы с вами поднимемся на Бархан, посетим Сулакский каньон и, по вашему желанию сможем прокатиться на катере.
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Миатлинская ГЭС
  • Обед под ярким видом Каньона
  • Прогулка на катере по р. Сулак
  • Персиковый сад
  • Дубовый лес в Дубках
  • Бархан-Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Оазисы и приключения.
  • Первой остановкой на нашем пути будет Чиркейское водохранилище. Удивительное сочетание горных пейзажей и кобальтовых вод озера создают неповторимую картину. Вы сможете насладиться яркими оттенками природы, ощутить ее спокойствие и величие. Следующая остановка — Миатлинская ГЭС, величественное сооружение, представляющее собой своеобразный союз технического и природного великолепия. Здесь вы сможете увидеть мощную энергетическую систему и насладиться великолепными видами на реку и окружающую природу.
  • После насыщенного путешествия мы предлагаем вам насладиться обедом в уютном месте, где открывается яркий вид на Каньон. Вы сможете наслаждаться изысканными блюдами, наслушаться пением птиц и полностью раствориться в окружающей красоте. Необычное приключение ждет нас далее — прогулка на катере по реке Сулак. Вы окунетесь в мир водных просторов, ощутите легкий бриз и сможете насладиться живописными пейзажами, окружающими реку.
  • Следующей остановкой будет Персиковый сад, место, где вы погрузитесь в ароматы и цветы этого прекрасного места. Здесь вы сможете насладиться прогулкой среди деревьев и наслушаться запахов цветов, наслаждаясь уникальной атмосферой сада. Дубовый лес в Дубках будет следующим чудесным местом, которое мы посетим.
  • Наше последнее приключение на этой экскурсии — Бархан-Сарыкум. Это удивительное место, где вы сможете познакомиться с величием песчаных дюн и полностью погрузиться в атмосферу пустынного пейзажа. Вы сможете пройти по песчаным холмам, ощутить мощь природы под ногами и насладиться невероятными видами вокруг.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Катер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Природа и пейзажи
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