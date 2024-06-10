Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды

Село Унцукуль в Дагестане издревле славится мастерами и считается крупным центром художественных промыслов. Именно здесь в XVIII веке возникло уникальное унцукульское искусство насечки металлом по дереву.

На экскурсии вы своими глазами увидите различные изделия и даже попробуете изготовить одно из них во время мастер-класса.
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Слияние Аварского и Андийского койсу
  • Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
  • Ирганайское водохранилище
  • Село Унцукуль

Описание экскурсии

Программа тура:

  • Выезд в Унцульский район.
  • Самый длинный тоннель в России — Гимринский тоннель.
  • Гимринская оборонительная башня.
  • Слияние двух рек — Аварского и Андийского койсу.
  • Мемориально-исторический комплекс «Ахульго».
  • Посещение мельницы по производству урбеча (дагестанская ореховая паста).
  • Ирганайское водохранилище.
  • Вкусный национальный обед.
  • Мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий.
  • Возвращение в Махачкалу.

Ежедневно в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Слияние Аварского и Андийского койсу
  • Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
  • Ирганайское водохранилище
  • Село Унцукуль
Что включено
  • Проезд на VIP-транспорте
  • Гид-проводник
  • Дегустация урбеча
  • Мастер-класс
  • Вкусный национальный обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: УЛ.И. Казака, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду, удобную нескользящую обувь, а также возьмите головной убор, дождевик и хорошее настроение
  • Желательно захватить с собой перекус и бутылку воды
  • Обязательно иметь при себе паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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