По пути из Махачкалы в Дербент (пара часов) поговорим о традициях и обычаях нашего народа, о местных свадьбах и других празднествах. Конечно, вам откроются хроники самого 5000-летнего Дербента, судьбы правителей и сюжеты былых войн.
В первую очередь посетим крепость Нарын-кала 6 века: за ее стенами вы осмотрите ханские бани, тюрьму и водяные цистерны. В этнографическом музее познакомитесь с жизнью наших предков. А после мы попьем ароматного чая в армудах с видом на крепость.
Старый город в Дербенте — это магалы, и вы узнаете об их особенностях. По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети. Заглянем в Девичьи бани, армянскую церковь Святого Всеспасителя и синагогу. Наконец, погуляем по обновленной набережной и насладимся прибоем Каспия.
По желанию также можно посетить дом-музей Петра I, где вы узнаете о пребывании императора в Дербенте, и съездить к фактурному экраноплану Лунь.