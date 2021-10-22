Путешествие в Дербент — самый древний город России

Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана

5
4 отзыва
Дербент подарит вам ветер Каспия в волосах, древнюю богатую историю и культурный колорит! Вы увидите мощную крепость 6 века, бани, мечеть, церковь, синагогу и необычные кварталы — магалы.

А интересные рассказы помогут оживить достопримечательности и прочувствовать этот южный город.
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Путешествие в Дербент — самый древний город России

Что вас ожидает

По пути из Махачкалы в Дербент (пара часов) поговорим о традициях и обычаях нашего народа, о местных свадьбах и других празднествах. Конечно, вам откроются хроники самого 5000-летнего Дербента, судьбы правителей и сюжеты былых войн.

Древний и душевный Дербент

В первую очередь посетим крепость Нарын-кала 6 века: за ее стенами вы осмотрите ханские бани, тюрьму и водяные цистерны. В этнографическом музее познакомитесь с жизнью наших предков. А после мы попьем ароматного чая в армудах с видом на крепость.

Старый город в Дербенте — это магалы, и вы узнаете об их особенностях. По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети. Заглянем в Девичьи бани, армянскую церковь Святого Всеспасителя и синагогу. Наконец, погуляем по обновленной набережной и насладимся прибоем Каспия.

По желанию также можно посетить дом-музей Петра I, где вы узнаете о пребывании императора в Дербенте, и съездить к фактурному экраноплану Лунь.

Организационные детали

  • Экскурсию на комфортном внедорожнике для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Возьмите с собой документы и головные уборы — солнце у нас палящее
  • В стоимость включены транспортные расходы и бутилированная вода

Дополнительные расходы

  • Билет в крепость Нарын-кала (150 руб. )
  • Экскурсия в Девичьих банях (по желанию, 100 руб. )
  • Экскурсия в домик Петра (по желанию, 100 руб. )
  • Посещение экраноплана Лунь (по желанию, 2000 руб. )
  • Обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ахмед
Ахмед
Приветствую всех, меня зовут Ахмед Русланович, мне 36 лет, и я безумно люблю Дагестан ☺️ Провожу экскурсии вместе со своей командой гидов. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Дагестана, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни. До встречи!
Задать вопрос

4 настоящих отзыва от туристов

А
22 окт 2021
Мы отлично провели время с Алигаджи. Очень приятный собеседник и отличный проводник. Он помог нам влюбиться в Дагестан.
Кирилл
16 окт 2021
Ахмед, от души спасибо за экскурсию в Дербент!! Отличный человек, экскурсовод, и собеседник умеющий расположить к себе! Я не забуду это путешествие! Смело заказывайте у этого парня экскурсии! 👌
М
5 окт 2021
Всем срочно в Дагестан!
Невероятные эмоции и места невероятные. Вас заберут и привезут обратно)
Такое гостеприимство.
Али, спасибо большое, всё было супер)
Жаль только, что организатор на сообщения отвечает долго, накануне начали переживать, что экскурсия не состоится.
Но сам день экскурсии был неповторимым))
аркадий
11 сен 2021
Экскурсия в Дербент состоялась 11.09.2021. Нашим экскурсоводом был Алигаджи. Очень приятный во всех отношениях молодой человек. Возил и водил во все интересные места Дербента, сопровождая познавательный и интересной информацией. Посетили Крепость, землянку Петра I, старейшую Мечеть Европы, Синагогу, старый квартал Дербента. П в замечательном и недорогом ресторане вкуснейшим ужином

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Путешествие в древний город Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
По договоренности
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
4.3
4
10ч
2 550
за 1 чел.
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Дербент - самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн
По вторникам в 08:00
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-8 чел.
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом
По договоренности
Из Махачкалы — в древний Дербент
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
10 000
за 1-4 чел.
Из Махачкалы — в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
Исторический Дербент
Индивидуальный тур
5
4
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Исторический Дербент
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы в Дербент
Смотрите свободные даты
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Индивидуальный трансфер
10ч
11 000
за 1-6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Совершите увлекательную и незабываемую поездку в древнейший город Северного Кавказа - Дербент, покорите...
По договоренности с туристом
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
4.8
23
10ч
2 490
за 1 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Путешествие в тропический лес Дагестана
Индивидуальная экскурсия
10ч
13 000
за 1-6 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта...
По договорённости
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
6 500
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
12ч
5 600
за 1 чел.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
ежедневно в 08:00
Кубачи и Кала-Корейш
10ч
2 500
за 1 чел.
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи могли быть стать городом мастеров
По расписанию
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
4.9
10
11ч
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест
По средам в 08:00

Ахмед проводит ещё 1 экскурсию

Джип-тур к Сулакскому каньону
Индивидуальная экскурсия
4.9
59
6 500
за 1-4 чел.
Джип-тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана — от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
🇷🇺