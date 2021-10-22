Что вас ожидает

По пути из Махачкалы в Дербент (пара часов) поговорим о традициях и обычаях нашего народа, о местных свадьбах и других празднествах. Конечно, вам откроются хроники самого 5000-летнего Дербента, судьбы правителей и сюжеты былых войн.

Древний и душевный Дербент

В первую очередь посетим крепость Нарын-кала 6 века: за ее стенами вы осмотрите ханские бани, тюрьму и водяные цистерны. В этнографическом музее познакомитесь с жизнью наших предков. А после мы попьем ароматного чая в армудах с видом на крепость.

Старый город в Дербенте — это магалы, и вы узнаете об их особенностях. По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети. Заглянем в Девичьи бани, армянскую церковь Святого Всеспасителя и синагогу. Наконец, погуляем по обновленной набережной и насладимся прибоем Каспия.

По желанию также можно посетить дом-музей Петра I, где вы узнаете о пребывании императора в Дербенте, и съездить к фактурному экраноплану Лунь.

Организационные детали

Экскурсию на комфортном внедорожнике для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Возьмите с собой документы и головные уборы — солнце у нас палящее

В стоимость включены транспортные расходы и бутилированная вода

Дополнительные расходы