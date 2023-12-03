Описание

Что вас ждет Экскурсия будет проходить в одном из самых древних городов мира и самом древнем городе России — Дербенте. Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археологической экспедицией под руководством профессора А. А. Кудрявцева, возникло здесь в эпоху ранней бронзы — в конце IV тыс. до н. э., т. е. пять тысяч лет назад. Мы побываем в крепости Нарын-Кала и узнаем историю легендарного оборонительного комплекса. Цитадель является визитной карточкой Дербента. С высоты можно полюбоваться потрясающим видом на город и Каспийское море. Далее на нашем пути будет музейный комплекс «Дом Петра I», включающий павильон-колоннаду, памятник первому российскому императору и здание музея. Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость». Далее мы переберемся к застывшему на пляже советскому наследию — экраноплану «Лунь» и прогуляемся по набережной Дербента.