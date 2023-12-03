Дербент — самый древний город России, в котором сочетаются дух прошлого и современность. Мы начнем знакомство с ним с его визитной карточки — крепости Нарын-Кала. Заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть.
Обязательно посетим экраноплан «Лунь» — памятник техники, который как громадный исполин застыл на берегу Каспийского моря.
Обязательно посетим экраноплан «Лунь» — памятник техники, который как громадный исполин застыл на берегу Каспийского моря.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Музейный комплекс «Дом Петра I»
- Джума мечеть
- Армянская крепость
- Экраноплан «Лунь»
- Набережная Дербента
Описание
Что вас ждетЭкскурсия будет проходить в одном из самых древних городов мира и самом древнем городе России — Дербенте. Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археологической экспедицией под руководством профессора А. А. Кудрявцева, возникло здесь в эпоху ранней бронзы — в конце IV тыс. до н. э., т. е. пять тысяч лет назад. Мы побываем в крепости Нарын-Кала и узнаем историю легендарного оборонительного комплекса. Цитадель является визитной карточкой Дербента. С высоты можно полюбоваться потрясающим видом на город и Каспийское море. Далее на нашем пути будет музейный комплекс «Дом Петра I», включающий павильон-колоннаду, памятник первому российскому императору и здание музея. Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость». Далее мы переберемся к застывшему на пляже советскому наследию — экраноплану «Лунь» и прогуляемся по набережной Дербента.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лея
3 дек 2023
Спасибо огромное Магомеду, за такую прекрасную экскурсию. Мы в восторге!!! Всё было на высшем уровне. Удобный и чистый транспорт, правильное вождение по всем правилам, умопомрачительные виды, знаток культуры и традиций своей Родины - всё это в одной поездке. Так же хочу добавить про национальную кухню - она невероятно разнообразная, сытная и вкусная. Нам всё понравилось. Если путешествовать по Дагестану - то только вместе с Магомедом. Всем советую 👍
Л
Лея
15 ноя 2023
Посетили Дагестан вместе с Магомедом. Всё очень понравилось. Транспорт был комфортным и чистым, ездил аккуратно и по всем правилам. Дербент- очень понравился, виды удивительно захватывающие, увидели все достопримечательности города. Национальная еда- очень вкусная, сытная и очень разнообразная. Спасибо большое Магомеду за такую классную поездку. Всё показал и рассказал. Посоветовал другие места, где можно очень хорошо и бюджетно отдохнуть. Вернёмся обязательно, всем советую. 👍
О
ОЛЕГ
6 ноя 2023
Магомед очень грамотно строил маршруты,учел все наши пожелания,хороший собеседник,ответственный экскурсовод,вежливый,приветливый человек. Магомед аккуратный водитель,чистая и комфортная машина,в которой даже была предусмотрена бутилированная питьевая вода для пассажиров.
По дороге домой Магомед завез нас на шоу поющих фонтанов,что не входило в программу,но
впечатления-полный восторг!
По дороге домой Магомед завез нас на шоу поющих фонтанов,что не входило в программу,но
впечатления-полный восторг!
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