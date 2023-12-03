Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»

Индивидуальная экскурсия в Махачкале
5
3 отзыва
Дербент — самый древний город России, в котором сочетаются дух прошлого и современность. Мы начнем знакомство с ним с его визитной карточки — крепости Нарын-Кала. Заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть.

Обязательно посетим экраноплан «Лунь» — памятник техники, который как громадный исполин застыл на берегу Каспийского моря.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
16
дек
17
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18
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19
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даты

Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Музейный комплекс «Дом Петра I»
  • Джума мечеть
  • Армянская крепость
  • Экраноплан «Лунь»
  • Набережная Дербента

Описание

Что вас ждет

Экскурсия будет проходить в одном из самых древних городов мира и самом древнем городе России — Дербенте. Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археологической экспедицией под руководством профессора А. А. Кудрявцева, возникло здесь в эпоху ранней бронзы — в конце IV тыс. до н. э., т. е. пять тысяч лет назад. Мы побываем в крепости Нарын-Кала и узнаем историю легендарного оборонительного комплекса. Цитадель является визитной карточкой Дербента. С высоты можно полюбоваться потрясающим видом на город и Каспийское море. Далее на нашем пути будет музейный комплекс «Дом Петра I», включающий павильон-колоннаду, памятник первому российскому императору и здание музея. Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость». Далее мы переберемся к застывшему на пляже советскому наследию — экраноплану «Лунь» и прогуляемся по набережной Дербента.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
3 дек 2023
Спасибо огромное Магомеду, за такую прекрасную экскурсию. Мы в восторге!!! Всё было на высшем уровне. Удобный и чистый транспорт, правильное вождение по всем правилам, умопомрачительные виды, знаток культуры и традиций своей Родины - всё это в одной поездке. Так же хочу добавить про национальную кухню - она невероятно разнообразная, сытная и вкусная. Нам всё понравилось. Если путешествовать по Дагестану - то только вместе с Магомедом. Всем советую 👍
Л
15 ноя 2023
Посетили Дагестан вместе с Магомедом. Всё очень понравилось. Транспорт был комфортным и чистым, ездил аккуратно и по всем правилам. Дербент- очень понравился, виды удивительно захватывающие, увидели все достопримечательности города. Национальная еда- очень вкусная, сытная и очень разнообразная. Спасибо большое Магомеду за такую классную поездку. Всё показал и рассказал. Посоветовал другие места, где можно очень хорошо и бюджетно отдохнуть. Вернёмся обязательно, всем советую. 👍
О
6 ноя 2023
Магомед очень грамотно строил маршруты,учел все наши пожелания,хороший собеседник,ответственный экскурсовод,вежливый,приветливый человек. Магомед аккуратный водитель,чистая и комфортная машина,в которой даже была предусмотрена бутилированная питьевая вода для пассажиров.
По дороге домой Магомед завез нас на шоу поющих фонтанов,что не входило в программу,но
впечатления-полный восторг!

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