1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:30
17 июня в 07:30
4 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- ГГеннадий2 июня 2024Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
- EElizaveta31 мая 2024Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
- ВВладимир30 мая 2024Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- SSabina29 мая 2024Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
- ООрел28 мая 2024У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!
- ИИя28 мая 2024Мы ездили в индивидуальную экскурсию с гидом Нурмагомедом. В машине было комфортно, по экскурсии шли в своем темпе, на расслабоне.
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринская башня»
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