Гимринская башня – экскурсии в Махачкале

Найдено 25 экскурсий в категории «Гимринская башня» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: Жемчужины Дагестана
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в горах Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400 за всё до 7 чел.
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:30
17 июня в 07:30
4 000 за человека
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
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    яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️

    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • Г
    Геннадий
    2 июня 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
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    блоггера! С погодой не повезло, поэтому маршрут менялся быстро в зависимости от погодных условий, о чём мы не пожалели и увидели много мест не по программе! Однозначно рекомендуем!

  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
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    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
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    для водителя, действительно сложный и долгий. У нас была частная экскурсия. И из-за сложности маршрута, мы старались не отвлекать гида разговорами. Вся дорога в коротких и узких серпантинах. Будьте к этому готовы. Но это стоит того. Чтобы получить больше информации, нужно ехать с общей экскурсией. Но нам интересен был драйв. А рассказывал он нам историю этих мест уже непосредственно на локациях. Так же по дороге, в горах есть прекрасное кафе, где очень вкусно готовят. Не отказывайтесь. Подняться к Гамсутлю до первой площадки можно на джипах, далее можно пешком, дорога занимает 1,5 часа. А можно на лошадях, тогда займет 30-40 минут. Мы выбрали лошадей, и нисколько не пожалели. Потрясающие ощущения! На вершине красота, которая захватывает дух. Обратно спускаетесь только пешком. Салтинский водопад необычен, но тоже, надо иметь ввиду, что туда нужна некоторая физическая подготовка. Если выбираете экскурсии, эту очень рекомендую.

    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как
  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • S
    Sabina
    29 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Отличная экскурсия, было много красивых мест, хотя в горах всё красиво. Получили море впечатлений и эмоций🥰
  • О
    Орел
    28 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!
    У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!
  • И
    Ия
    28 мая 2024
    Загадочный аул Гамсутль и завораживающая Салтинская теснина
    Мы ездили в индивидуальную экскурсию с гидом Нурмагомедом. В машине было комфортно, по экскурсии шли в своем темпе, на расслабоне.
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    По дороге гид остановился, купил ещё теплый хлеб и сыр, и угостил нас. Было приятно. Несмотря на угрозу ливня и града мы поехали в Гамсутль и нам повезло - погода была прекрасная. Сначала ехали на УАЗике, потом шли пешком - не так уж далеко. сам Гамсутль просто потрясающий. Там все круто: разрушенные строения, кое-где сохранились деревянные двери и надписи с именами над входом, какие-то остатки быта вроде пружинной кровати в одной из комнат. Там хочется обойти просто каждый дом. Некоторые тропинки идут по краю обрыва, а над смотровой летают орлы. Просто волшебное место. В конце экскурсии мы заехали на водопад Тобот, где надо надевать длинные сапоги и идти по скользким камням по колено в воде. А в конце там водопад из дыры в потолке пещеры: шум, брызги и море людей фоткаются. А ещё в конце Нурмагомед подарил сыну чайник, который тот выпрашивал купить. Сын, конечно, в восторге был от этого, теперь ходит всем чай наливает)) Мы побывали на трёх экскурсиях, но эта запомнилась мне больше всего.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринская башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
  2. Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  3. Гунибское плато: едем в гости к аварцам
  4. На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
  5. Из Махачкалы - в горный Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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