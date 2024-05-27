1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:30
17 июня в 07:30
4 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 мая 2024Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
- ДДмитрий22 мая 2024Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
- ММихаил11 мая 2024Отличная поездка! Наикраствейшие места!
- ЛЛюдмила4 апреля 2024Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Поездка была комфортной и интересной благодаря нашему гиду Абакару. Рекомендуем.
- ДДмитрий22 марта 2024Всё было отлично! Магомед - человек с большой буквы. Экскурсия прошла на ура! Дагестан удивительное место, хочется возвращаться и возвращаться, дух перехватывает от его красоты. Советую всем именно эту экскурсию и именно у Магомеда. 👍
- ААнастасия18 марта 2024Благодарю нашего гида Магомеда за столь удивительную экскурсию! Эта поездка точно не оставит Вас равнодушными! Столько потрясающих мест мы сегодня
- ЯЯна22 января 2024Ездили с гидом Абакаром на озеро Мочох - остались только положительные впечатления, уверенный спокойный водитель, учел все пожелания. Приятный бонус - к водопадам приехали на закате, было очень красиво.
- ВВера7 ноября 2023Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
- UUssr429 октября 2023Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.
- ЕЕкатерина17 октября 2023Горы прекрасны, виды шикарны. Все очень понравилось) но нужно быть очень сильным духом что бы подняться в аул. Хотели сдаться
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»
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