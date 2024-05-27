Гимринский тоннель – экскурсии в Махачкале

Найдено 10 экскурсий в категории «Гимринский тоннель» в Махачкале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:30
17 июня в 07:30
4 000 за человека
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
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    красивые виды, горы, водопады, Дагестан очень впечатлил. Так же хотелось сказать спасибо что отвез на Салтинский водопад, хоть он и не входил в программу, но мы попросили, т. к не попали на него на прошлой экскурсии, из-за закрытия самого водопада.

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
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    отметить особую роль нашего гида плюс к этому и водителя Магомеда. Очень доброжелательный, понимающий, терпеливый . Весь маршрут описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, всё грамотно составлено, сопровождается интересным и увлекательным рассказом и пояснениями. Еда вкусная, особенно узбеч и абрикосовая каша! Супер поездка! Я испытал такое восхищение увиденными красотами, сам себе завидовал, погода была теплая, солнечная, как по заказу. Огромное спасибо за прекрасную поездку 🙌

  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
    Отличная поездка! Наикраствейшие места!
  • Л
    Людмила
    4 апреля 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Поездка была комфортной и интересной благодаря нашему гиду Абакару. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    22 марта 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Всё было отлично! Магомед - человек с большой буквы. Экскурсия прошла на ура! Дагестан удивительное место, хочется возвращаться и возвращаться, дух перехватывает от его красоты. Советую всем именно эту экскурсию и именно у Магомеда. 👍
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Благодарю нашего гида Магомеда за столь удивительную экскурсию! Эта поездка точно не оставит Вас равнодушными! Столько потрясающих мест мы сегодня
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    посетили с Магомедом, и даже больше, чем заявлено в программе. Сам Магомед очень отзывчивый и доброй души человек, приятно было провести день в Вашей компании. Было очень познавательно и интересно! Еще раз благодарю 🫶🏻

  • Я
    Яна
    22 января 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Ездили с гидом Абакаром на озеро Мочох - остались только положительные впечатления, уверенный спокойный водитель, учел все пожелания. Приятный бонус - к водопадам приехали на закате, было очень красиво.
  • В
    Вера
    7 ноября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
  • U
    Ussr4
    29 октября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Горы прекрасны, виды шикарны. Все очень понравилось) но нужно быть очень сильным духом что бы подняться в аул. Хотели сдаться
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    много раз, но все же смогли) главный совет, берите лошадей в подьем и лучше что бы из бронировали для вас заранее. Мы хотели, но прям перед нашим приездом все лошади ушли вверх и пришлось подниматься пешком. Приехали домой дико уставшими, но довольными

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
  2. Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
  3. Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
  4. Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
  5. К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гимринский тоннель" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 000 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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