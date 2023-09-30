1 день

Встреча в аэропорту. Подъем на самый высокий Бархан в Европе. Обзорная экскурсия по вечернему г. Махачкала

До 11:00 встреча в аэропорту г. Махачкала (мы можем встретить вас также на ЖД вокзале)

13:00 Обед. После обеда выезжаем сразу на активную часть программы.

Сегодня мы отправимся в Сулакский каньон - визитную карточку республики Дагестан и глубочайшего каньона Европы. Он даже глубже на 63 метра знаменитого Гранд-Каньон в США!

Мы будем ехать вдоль Сулакского каньона, останавливаться в местах, до которых не доезжает основная масса туристов, спустимся к Ирганайскому водохранилищу - место для индивидуальных туров блогеров, после которого люди влюблялись в Дагестан, и прокатимся там на катере!

Пройдемся по подвесному мосту, расположенному на высоте 60 метров от реки Сулак, чтобы дойти до пещер "Нахъо".

Для любителей экстремального отдыха есть зиплайн, по которому можно спуститься с высоты 250 метров.

20:00 Приезжаем в гостевой дом в горах, где размещаемся каждый в свой номер с удобствами внутри(время ориентировочное).

Отдыхаем и в 21:00 поздний ужин,

Делимся своими эмоциями!