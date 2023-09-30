Наши гиды – ребята, которые выросли в республике, они познакомят вас с лучшими местами Дагестана, имея многолетний опыт вождения, они обеспечат вам безопасное путешествие.
Кухня Дагестана – гостеприимна и изумительна везде! Дагестан – место, где природа собрала все, что способно вызвать восхищение!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту. Подъем на самый высокий Бархан в Европе. Обзорная экскурсия по вечернему г. Махачкала
До 11:00 встреча в аэропорту г. Махачкала (мы можем встретить вас также на ЖД вокзале)
13:00 Обед. После обеда выезжаем сразу на активную часть программы.
Сегодня мы отправимся в Сулакский каньон - визитную карточку республики Дагестан и глубочайшего каньона Европы. Он даже глубже на 63 метра знаменитого Гранд-Каньон в США!
Мы будем ехать вдоль Сулакского каньона, останавливаться в местах, до которых не доезжает основная масса туристов, спустимся к Ирганайскому водохранилищу - место для индивидуальных туров блогеров, после которого люди влюблялись в Дагестан, и прокатимся там на катере!
Пройдемся по подвесному мосту, расположенному на высоте 60 метров от реки Сулак, чтобы дойти до пещер "Нахъо".
Для любителей экстремального отдыха есть зиплайн, по которому можно спуститься с высоты 250 метров.
20:00 Приезжаем в гостевой дом в горах, где размещаемся каждый в свой номер с удобствами внутри(время ориентировочное).
Отдыхаем и в 21:00 поздний ужин,
Делимся своими эмоциями!
Край башен и водопадов
8:00 Завтрак.
9:00 Отправляемся в Карадахскую теснину.
«Ворота чудес»,"Сланцевое ущелье", Бецъкварили – все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.
Вы пройдете по дну узкого каньона между стенами которого всего 2-4 метра!
12:00 Выезд в аул Гоор – край знаменитых кавказских башен.
Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.
Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском "языке тролля" – 5-метровый скальный выступ над пропастью.
С него открывается вид на долину Аварского Койсу!
15:00 Обед прямо с шикарными видами на горными массивы, которые могли быть достойными декорациями к фильму “Властелин колец”!
Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда.
15:00 После плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот (Хунзахское плато).
Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.
А также встретим закат на краю отвесной скалы с уходящим Солнцем за величественные горы.
Для вас у нас будет приятный сюрприз в этот вечер (при хорошей погоде).
20:00 Возвращение в гостевой дом.
Отдых. Ужин. Домашняя, национальная кухня.
Свободная программа.
Дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль
07:00 Подъем, сбор вещей.
08:00 Завтрак.
Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:
- Сначала мы посетим аул-призрак Гамсутль.
- Затем отправимся на смотровые площадки Гунибской крепости и аул Чох.
- Еще спустимся к подземному Салтинскому водопаду и переедем в г. Дербент.
9:00 Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.
Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.
Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на транспорте повышенной проходимости.
14:00 Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.
Здесь у нас будет запланирован обед в гостевом доме с шикарными видами на горы!
15:00 Переезд в Гуниб.
Здесь у нас будет обед. Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.
Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).
Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!
Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).
21:00 Возвращение в гостевой дом.
Отдых. Ужин. Домашняя, национальная кухня.
Салтинский водопад. Переезд в Дербент
08:00 Завтрак.
09:00 Выезжаем к Салтинскому водопаду.
Вас ждёт подземный водопад. Горная речка Салтинка течёт через живописный Кудалинский каньон, а потом вдруг буквально проваливается сквозь портал в скале. Место поражает воображение!
13:00 Переезжаем в г. Дербент. Заселяемся в гостиницу
16:00 Отправимся на берег Каспийского моря. Без толп туристов мы сможем сделать яркие фотографии на фоне уникального гибрида корабля и самолёта – экраноплана "Лунь"
19:00 Ужин заказываем сегодня самостоятельно (по-своему предпочтению), так как он будет заключительным
г. Дербент, вылет
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Завтракаем и едем на экскурсию по древней крепости Нарын-кала - визитной карточке Дербента. Это цитадель входит в список ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник. Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет! Толщина сохранившихся стен в некоторых местах достигает 3,5 метров!
13:00 Обед.
После обеда прогуляемся по тысячелетним улицам старого Дербента, зайдем в сувенирный прилавок и отправимся на выезд в Г. Махачкала, чтобы успеть на вечерние рейсы в аэропорт.
Рекомендуем брать обратные рейсы после 19:00 по местному времени.
Также вы можете продлить свой отдых на берегу Каспийского моря – мы подберем вам отели.
Проживание
Тур предполагает проживание:
- в отеле 3*, пос. Дербент (1 ночь);
- в гостевом доме (3 ночи).
Доплата за одноместное проживание: 11 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Шахристан» 3
Отель «Шахристан» с баром и видом на город расположен в городе Дербенте, в 1,9 км от пляжа Дербент. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В гостинице установлен банкомат, а также факс и ксерокс.
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол и собственная ванная комната с душем в номере. Гостям предоставляется постельное белье и полотенца.
По утрам для гостей сервируют континентальный и американский завтрак.
Гостевой дом
Гостевой дом в поселке Чалда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме в горах (3 ночи)
- Проживание в отеле 3*, Дербент (1 ночь)
- Завтрак, обед, ужин по программе
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Подъем на УАЗ в аул Гамсутль
- Организация всех перевозок
- Сопровождение гид-инструктором от начала программы и до конца
- Входные билеты и экскурсия от профессионального экскурсовода в крепость Нарын-кала
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Ужин на 4-й день (ресторан в г. Дербент)
- Прочие активности, не включенные в тур
- Алкоголь и дополнительные напитки на обед / ужин
- Сувениры, подарки
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Ветрозащитные куртка или ветровка
1 штука
Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
Плащ-дождевик
1-2 штуки
Лучше брать ПОНЧО
Треккинговые штаны
1 штука
Легкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
Флисовая кофта / толстовка
1 штука
Дополнительное утепление под куртку-ветровку. Для туров (мая, октябрь, ноябрь)
Футболка и Шорты
3 футболки, 1 шорты
Рекомендуем 1 футболка = 1 день. Или 1 платье = 1 день:)
Головной убор
2 штуки
Панама, кепка или бандана (одна вспотеет вскоре. . или мокрая стать может)
Купальник, полотенце
1-2 штуки
Есть возможность искупаться и позагорать
Носки
3 штуки
высокие, плотно облегающие ногу
Обувь
Треккинговые кроссовки
1 штука
Если их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
Сандалии на липучках
1 штука
Удобны для дороги и для туристических маршрутов
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем
1-2 штуки
С максимальным фактором защиты!
Умывальные принадлежности
Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
Личная аптечка
Аптечка от «любимых» болезней
Включены ли билеты в стоимость тура?
Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно не включены в стоимость.
Как одеваться в Дагестане?
Женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие леггинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот.
Мужчинам не рекомендуется надевать шорты и майки в особенности в сельской местности. Вместо шорт можно надеть бриджи ниже колена.
В целом, в г. Махачкале и г. Дербенте вам никто и ничего не скажет по поводу одежды, не сделает никто замечаний. Но в горной местности чтут кавказские традиции. Там если вам никто не сделает замечание, но не подобающая одежда может посеять зерно раздора в семье.
Какая температура в Дагестане?
Средняя температура воздуха в Дагестане в Мае +8+25 градусов, в сентябре +12+30, летом +25+40. Возможны дожди.
Какой мобильный оператор ловит?
Сотовая связь в Дагестане работает хорошо, доступен мобильный интернет 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы со связью возможны перебои.
Какие условия проживания в туре?
Будем жить в комфортных номерах отелей в Дербенте (1 ночь) и в гостевом доме в горах (3 ночи). Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются.
Какое питание будет в туре?
Все включено: 4 завтрака, 5 обедов, 3 ужина.
Заключительный ужин в Дербенте самостоятельно.
Будем наслаждаться национальной кухней от гостеприимных хозяек гостевых домов, а также продегустируем блюда в местных заведениях
Какие места и активности ждут в туре?
- самые зрелищные места: посидите на Языке Шайтана, восхититесь самым глубоким каньоном, спуститесь под землю к водопадам и увидите комплекс пещер Нахъо;
- посетите Дагестанский Мачу-Пикчу - Гамсутль;
- прогулка на катере. С ветерком покатаетесь по Ирганайскому водохранилищу;
- самый древний город России: прикоснетесь к стенам великой крепости Нарын-Кала;
- мощь советской промышленности: увидите масштаб “Каспийского монстра” - ракетного корабля “Лунь”;
- гастрономический экстаз: отведаете умопомрачительные вкусные местные блюда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
«Дагестан – любовь навеки» – называет тебя жизнь!
Это было волшебное путешествие! До сих пор не покидает ощущение сказки!
Огромная благодарность за то, что открыли для нас Дагестан!
Это удивительный край, другой мир в пределах России!
Тут всё самое высокое самое глубокое и самое большое! Самый глубокий каньон в Мире – Сулакский каньон! Самый большой песчаный бархан Евразии – Сарыкум! Самое большое озеро Мира – Каспийское «море»! Уникальные горы! Величественные водопады! Красивые реки! Богатейшая культура! Это колыбель истории! Древнейший город России – Дербент (5000лет)! А самое главное в Дагестане очень гостеприимные люди!
От всей души благодарим за исполнение мечты, заботу, гостеприимство, комфорт и безопасность!
Нам очень повезло в Джип Туре «Дагестан за 5 дней» мы были с самым лучшим гидом, профессиональным водителем, мега позитивным и отзывчивым человеком Алиевым Амиром Магомедовичем.
Наше путешествие по Дагестану с Амиром – это просто сказка!
Сказать, что было Супер - значит ничего не сказать! Масса интересных фактов о местах, где побывали, об обычаях, традициях, культуре, истории, музыке, кухне… Благодаря Амиру мы не только увидели красоту Дагестана, мы ощутили её всем сердцем – всей душой! Наша программа была идеальна, но это и не мудрено – Амир учёл все наши пожелания, добавил свои изюминки - в итоге наша группа из семьи с ребенком 10 лет осталась в восторге!!! Путешествуя по Дагестану, на каждой новой локации казалось, что красивее места нет, и каждый раз наш гид Амир нас удивлял! Амир любит то, чем занимается и выводит в приоритет качество! Экскурсии, жильё, кухня всё было на высшем уровне! Он показал нам весь колорит, а не картинку для туристов, мы всей душой приросли к Дагестану! Всё было идеально от встречи до проводов!
Душевный отдых и шикарное путешествие! Комфортабельный трансфер на белом Мерседесе с панорамной крышей и идеальной тонировкой боковых стекол на протяжении всего тура – очень удобно!
Если в Дагестан то только с Амиром!!!
Рекомендуем всем и сами вернёмся ещё не один раз!
Маврины Ольга, Анатолий, Иришка
г. Самара