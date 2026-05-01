1 день

Смотровая Харачи и комплекс Ахульго

Мы встретимся с вами в аэропорту или на вокзале и сразу выдвинемся в горы. По дороге проведем игру на команд образование, чтоб вы хорошо познакомились друг с другом и чувствовали себя комфортно в группе.

Первой нашей локацией будет место слияния двух рек, откуда берет начало, знаменитый сулакский каньон. Далее мы посетим мемориальный комплекс Ахульго, где проходила одна из самых жестоких битв за всю историю Кавказской войны, вы ознакомитесь с историей тех времен, а так же увидите первую панораму в истории России, художника Франца Руббо.

Далее наш путь предстоит наверное к самой секретной смотровой Дагестана, это локация Харачи. Канал National Geographik, включил ее в десятку самых живописных локаций нашей страны. Дорогу туда не менее красивая, она проходит вдоль живописного леса, где в конце пути открывается потрясающая панорама на Ирганайское водохранилище. Именно здесь мы с вами организуем пикник, сварим кофе в турке и будем любоваться красотами.

Набравшись сил и энергии, мы выдвинемся в сторону нашего лагеря, где разместимся и соберемся за приветственным ужином, будем играть настольные игры, петь песни у костра, танцевать, и просто приятно проводить время.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086