Описание тура
Молодежный лагерь - это уникальный формат тура, не имеющего аналогов в Дагестане.
Мы предлагаем совместить экскурсионный тур по горному Дагестану, спортивные игры, тренинги и мастер классы, утренняя зарядка и йога, а кто любит экстрим и драйв, испытает себя на сплаве по горной реке, оседлает кавказского жеребца, прокатится на эндуро по горной местности и почилит на сапах по горной водной глади. Ну а вечером обязательная посиделка у костра с гитарой под звездами и хорошим настроением.
В Туре присутствуют возрастные ограничения.
Молодежный лагерь это пространство для перезагрузки, где можно уединится с природой, обрести друзей и даже найти вторую половинку и я вас уверяю, это будет самый запоминающийся тур в вашей жизни.
Добро пожаловать в Дагестан!
Программа тура по дням
Смотровая Харачи и комплекс Ахульго
Мы встретимся с вами в аэропорту или на вокзале и сразу выдвинемся в горы. По дороге проведем игру на команд образование, чтоб вы хорошо познакомились друг с другом и чувствовали себя комфортно в группе.
Первой нашей локацией будет место слияния двух рек, откуда берет начало, знаменитый сулакский каньон. Далее мы посетим мемориальный комплекс Ахульго, где проходила одна из самых жестоких битв за всю историю Кавказской войны, вы ознакомитесь с историей тех времен, а так же увидите первую панораму в истории России, художника Франца Руббо.
Далее наш путь предстоит наверное к самой секретной смотровой Дагестана, это локация Харачи. Канал National Geographik, включил ее в десятку самых живописных локаций нашей страны. Дорогу туда не менее красивая, она проходит вдоль живописного леса, где в конце пути открывается потрясающая панорама на Ирганайское водохранилище. Именно здесь мы с вами организуем пикник, сварим кофе в турке и будем любоваться красотами.
Набравшись сил и энергии, мы выдвинемся в сторону нашего лагеря, где разместимся и соберемся за приветственным ужином, будем играть настольные игры, петь песни у костра, танцевать, и просто приятно проводить время.
Рафтинг-сплав по горной реке и аул призрак Кахиб
С утра наш день начнется с зарядки, где мы проведем легкую тренировку, любители утренней йоги, могут отработать свои техники и расстановки. Завтрак на природе в окружении гор, будет приятным дополнением нашего утра.
Мы выдвигаемся в Кахиб, это удивительное по красоте своей село в Дагестане, имеет очень богатую историю, но к сожалению сейчас покинута жителями и является аулом призраком, здесь вы можете окунутся в быт горцев, посмотреть как жили наши предки, а так же подняться на древние оборонительные башни.
Едем дальше, а именно к базе Рафт, здесь вы можете испытать себя сплавом по бурной горной реке, побороть свои страхи и выйти настоящими победителем. Ну а те кого не впечатляют сплавы, либо они еще не готовы к этому, могут прокатится на квадриках, поплавать в водохранилище прыгая с вышки, покататься на качелях, попивая чай на дровах.
Возвращаемся в наш лагерь, собираемся на ужин, делимся эмоциями и впечатлениями, слушаем музыку, танцем и просто наслаждаемся моментом.
Смотровая Дарада Мурада, точка Айвазовского и Верх
Наше утро начнется с бодрящей разминки и завтрака и сразу выедем в сторону Гуниба. Здесь мы посетим знаменитую точку Айвазовского, откуда знаменитый художник рисовал свою картину и взбодримся кофе в турке с видом на Гуниб. Поднимемся в верхнюю часть самого села и пройдемся по знаковым местам периода Кавказской войны (беседка Шамиля и Царская поляна) и даже покорим Гунибскую крепость, отсюда открывается потрясающая панорама на водохранилище и село Кегер, эта смотровая кстати входит в десятку моих любимых в Дагестане.
Смотровая Дарада-Мурада, одно из любимейших моих мест, где нет толп туристов, место силы, я так его называю) Самые красивые закаты именно здесь и именно тут мы сделаем привал, будем пить кофе с вкусняшками, гулять по лесу и любоваться потрясающей красотой гор, сразу скажу это идеальное место сделать предложение своей половинке, а потому мужчины не робейте и готовьтесь к этому заранее, мы же в свою очередь вам в этом всячески посодействуем и поможем, опыт в организации у нас так же имеется)
Возвращаемся на базу, где будем танцевать, проходить различные квесты, играть настольные игры, сидеть у костра, ну и конечно же петь в караоке.
Катание на сапах, Прогулка на лошадях или экстрим
Наш четвертый день будет посвящен катанию на сапах по водохранилищу, это настоящий релакс для тела и разума, после насыщенных трех дней тура, по желанию кто хочет может взять гидроскутер и хасанить на нем. После мы отправимся в поход на настоящих кавказских жеребцах, покажем вам как управлять лошадью и скакать рысцой. Кто любит более экстремальные развлечения, может попробовать себя на езде на Эндуро, опытный инструктор будет сопровождать вас весь ваш путь. Ну и куда же без лезгинки, на базе мы проведем вам мастер класс по национальному танцу Лезгинка, отработаем с вами ковырялки и шаг лебедя и орла)
В наш заключительный вечер в лагере, мы проведем праздничную дискотеку с танцами, конкурсами и призами
За эти четыре дня, мы станем одной единой командой и даже семьей!
Сулакский каньон и экстрим заезд на катере
Наш пятый и заключительный день мы начнем так же с зарядки или с медитации на выбор группы, позавтракаем, собираем вещи и выезжаем в сторону Сулакского каньона.
Первая смотровая это Чиркейское водохранилище, самое крупное на северном Кавказе, здесь при желании вы можете окунутся в его воды. Далее посетим локацию Тещин язык, именно отсюда берет свое начало знаменитый Сулакский каньон, здесь вы испытаете себя на страх высоты и сделаете крытые фотки для инсты.
Куда же без авторского кофе, в Дубкинском лесу, открывается потрясающая панорама на бирюзовую водную гладь каньона, именно здесь мы сделаем остановку и будем пить кофе в турке с этим видом. После кофе поедем обедать на форелевую ферму, где местная рыба, не оставит равнодушным никого.
Экстремальное катание на катере, поставит финальную точку в нашем горном трипе,
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки/обеды/ужины) кухня национальная и разнообразная, мясо, рыба, местные блюда
- Проживание 4 ночи со всеми условиями, размещение 2-3х местное
- Прогулка на катере по каньону
- Сопровождение гида по всем локациям
- Входные билеты в музеи и заповедники
- Кофе паузы на красивых локациях
- Трансфер с аэропорта и обратно если вы прилетаете и улетаете в день тура
- Различные Мастер классы по ремеслам и танцам
- Вечерние дискотеки и караоке
- Вечерний показ фильмов
- Тир (стрельба из лука и пневматики)
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Экстремальные виды развлечений: зиплайн (1000-1500 руб.), прыжок с веревкой (7000-8000 руб.), подьем на лошади (1000-1500 руб.)
- Личные траты и алкоголь
- Сплав по реке (рафтинг) 1500руб
- Катание на сапах от 500руб. с чел
- Катание на эндуро от 3000руб. с чел
О чём нужно знать до поездки
Удобная не скользящая обувь, так как это горы
Головной убор, для защиты от солнца
Если вас укачивает в дороге, то специальные таблетки например Драмина
Солнцезащитный крем
Учитывая то что вы едете в исламский регион, необходимо придерживаться местного дресс кода, если это шорты, то ниже колен, футболка закрывающая живот и зону декольте, исключить обтягивающие лосины или велосипедки.
Для купания в водохранилищах и горных реках, возьмите с собой шорты и резиновые сланцы или тапочки, исключить открытые купальники и плавки, в горах в них категорически запрещается купаться