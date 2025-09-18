Мои заказы

Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дня

Тур-знакомство с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Нас ждёт полное погружение в историю «страны гор», прогулка по узким улочкам дагестанских селений и покорение неприступной крепости.

Мы также попробуем местную гастрономию на вкус и самостоятельно выберем интересную экскурсию в свободный день.
5
2 отзыва
Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
9
апр16
апр23
апр30
апр7
мая14
мая21
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 13:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.

Обед пройдет в заведении Махачкалы, где будет подана национальная кухня народов Дагестана (доп. плата).

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель в Махачкалы.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Завтрак в отеле.

Выселение.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель в Дербента.

Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день.

На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб, Гоор;
  • Хучни;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме (доп. плата) блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. ОтъездЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. ОтъездЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. ОтъездЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
При 2-, 3-местном размещении24 900
При 1-местном размещении30 900
Детям до 12 лет22 410
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Капитал

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

В шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

КапиталКапиталКапиталКапиталКапиталКапитал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Волна

2 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

ВолнаВолнаВолнаВолнаВолнаВолна
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание по схеме: 1 ночь в Махачкале, 2 ночи в Дербенте
  • Питание: завтраки по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 600 руб
  • Катание на катере - от 800 руб
  • Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.

ЭкскурсияСтоимостьВключено в стоимостьНе включено в стоимостьПрограмма
1Сулакский каньон

Взрослый – 2900

Детский – 2600

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты пещера Нохъо

Стоимость катания на катерах

Чиркейское водохранилище

Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон

Пещера Нохъо и подвесные мосты

Туркомплекс "ГлавРыба" с парком и ресторанами

2Ахты

Взрослый – 2800

Детский – 2500

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Ахтынский краеведческий музей

Прогулка по селу Ахты

Заброшенное село Филя

Термальные источники

3Вечерний Дербент

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Не включено:

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Посещение экраноплана «Лунь»

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Старый город

Джума-мечеть

Обед

Прогулка по Набережной

4Дербент + Лунь

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Посещение локации

Экраноплан Лунь

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала

Прогулка по магалам (Старый город)

Посещение Джума Мечети

Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России

Прогулка по улице «Счастливых людей»

Обед в этнодоме

5Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

6Вечерний Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

7Хучни + Лунь

Взрослый – 2500

Детский – 2200

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Экраноплан «Лунь»

Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»

Посещение «Ханагского водопада»

Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Николай
18 сен 2025
Всё спокойно и доступно.
Родители ездили отдыхать в Дагестан. Туром довольны.
М
Марина
5 мая 2025
Валерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничка
Валерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничкаВалерия, спасибо. Было интересно. Нам понравилось. Евгения умничка

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
53 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
Сегодня в 08:00
14 ноя в 08:00
25 500 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
8 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
Сегодня в 08:00
17 ноя в 08:00
24 990 ₽ за человека
ДЖИП ТУР - твои 3 дня вдохновения в Дагестане
Джиппинг
2.5 дня
-
18%
38 отзывов
ДЖИП ТУР - твои 3 дня вдохновения в Дагестане
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 000 ₽33 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы