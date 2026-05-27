Отведаем вкуснейших национальных блюд, изучим столицу республики — Махачкалу, а также древнейший город России — Дербент.
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу
Прилет удобным рейсом.
Трансфер в отель.
Размещение.
Отдых.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Завтракаем в отеле, встреча с группой и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там мы пересядем на мощные катера и словим драйва на 30 минутной прогулке под управлением опытных капитанов (по погодным условиям).
После этого мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.
Желающие могут пощекотать нервы зиплайном, проходящим над Сулакским каньоном (доп. плата).
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
По окончании обеда держим путь на бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Переезд в Махачкалу.
Трансфер в отель.
Отдых.
Гимринский тоннель, Хунзах, плато Матлас
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России – 4303 м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Обед в горах.
Далее держим путь в самый древний город России – Дербент.
Размещение в отеле 3* в г. Дербенте.
Дербент
Знакомство с городом начнем с экскурсии в цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По окончании – прогулка по улочкам старого города (магалам).
Вы увидите древнюю Джума-мечеть, комплекс Девичьи Бани и не только.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с панорамным видом на Каспий.
Ночевка.
Экскурсия по Махачкале. Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в Махачкалу.
Экскурсия по Махачкале с посещением местного рынка для покупки сувениров и подарков.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой после 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|44 000 руб.
|Ребёнок 7—16 лет на дополнительном месте
|33 600 руб.
|Стандарт одноместный
|Взрослый на основном месте
|65 000 руб.
Дополнительные услуги:
- доп. ночь в начале тура – 6 000 руб.
- доп. ночь после тура – 6 000 руб.
Указаны возможные варианты размещения. Объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Отель «Кэпитал»
Отель находится в самом центре Махачкалы, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала – менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До Дербента два часа езды на автомобиле.
Гостиница «Петровскъ»
Гостиница «Петровскъ» расположена в трех километрах от центральной части Махачкалы. Она является одной из наиболее известных и современных в городе.
Гостиничные номера различны по своей комплектации и выбору услуг. Есть эконом класс и люкс. Меблировка в каждой комнате полная: телевизоры и холодильники, а также собственные гардеробные шкафы и душевые.
В гостинице предоставляются разнообразные услуги для любых категорий гостей.
Гостиничный комплекс «Океан»
Расположен в Дербенте. Номера оснащены кроватями, телевизорами, гладильными и гигиеническими принадлежностями. Доступна сеть Wi-Fi. Можно воспользоваться холодильником и электрочайником, самостоятельно посетить кафе «Русалочка», «Викинг».
Расстояние до моря – 200 м. Достопримечательности поблизости: набережная, смотровая площадка, конный клуб «Дербент». Международный аэропорт «Махачкала» находится на расстоянии 108 км, железнодорожный вокзал «Махачкала» – 137 км, автостанция «Избербаш» – 71 км.
Отель «Сафия»
Отель Safiya расположен в городе Дербенте, в 300 м от пляжа. К услугам гостей номера с кондиционерами, бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля предоставляется чайник, есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В отеле подают завтрак по меню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3* в номерах стандарт
- Питание, указанное в программе тура:2-й день: завтрак, обед3-й день: завтрак, обед4-й день: обед5-й день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 4-й деньужины
- Услуги, не описанные в программе
- Зиплайн
- Индивидуальный трансфер (около 2 500 руб. Стоимость необходимо уточнять)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту – автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.