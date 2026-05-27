Осенне-зимние краски Дагестана. Экскурсионный тур

Отправляемся в Дагестан — край величественных гор, древних городов и невероятных пейзажей! Мы посетим захватывающий Сулакский каньон, пройдемся по пескам бархана Сарыкум, увидим водопады Хунзаха и знаменитую Матласскую каменную чашу — фантастическое по красоте и энергетике место.

Отведаем вкуснейших национальных блюд, изучим столицу республики — Махачкалу, а также древнейший город России — Дербент.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу

Прилет удобным рейсом.

Трансфер в отель.

Размещение.

Отдых.

2 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтракаем в отеле, встреча с группой и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы пересядем на мощные катера и словим драйва на 30 минутной прогулке под управлением опытных капитанов (по погодным условиям).

После этого мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Желающие могут пощекотать нервы зиплайном, проходящим над Сулакским каньоном (доп. плата).

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

По окончании обеда держим путь на бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Переезд в Махачкалу.

Трансфер в отель.

Отдых.

3 день

Гимринский тоннель, Хунзах, плато Матлас

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России – 4303 м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Обед в горах.

Далее держим путь в самый древний город России – Дербент.

Размещение в отеле 3* в г. Дербенте.

4 день

Дербент

Знакомство с городом начнем с экскурсии в цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По окончании – прогулка по улочкам старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума-мечеть, комплекс Девичьи Бани и не только.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с панорамным видом на Каспий.

Размещение в отеле в Дербенте.

Ночевка.

5 день

Экскурсия по Махачкале. Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Экскурсия по Махачкале с посещением местного рынка для покупки сувениров и подарков.

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой после 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте 44 000 руб.
Ребёнок 7—16 лет на дополнительном месте 33 600 руб.
Стандарт одноместный
Взрослый на основном месте 65 000 руб.

Дополнительные услуги:

  • доп. ночь в начале тура – 6 000 руб.
  • доп. ночь после тура – 6 000 руб.

Указаны возможные варианты размещения. Объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кэпитал»

2 ночи

Отель находится в самом центре Махачкалы, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала – менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До Дербента два часа езды на автомобиле.

Гостиница «Петровскъ»

2 ночи

Гостиница «Петровскъ» расположена в трех километрах от центральной части Махачкалы. Она является одной из наиболее известных и современных в городе.

Гостиничные номера различны по своей комплектации и выбору услуг. Есть эконом класс и люкс. Меблировка в каждой комнате полная: телевизоры и холодильники, а также собственные гардеробные шкафы и душевые.

В гостинице предоставляются разнообразные услуги для любых категорий гостей.

Гостиничный комплекс «Океан»

2 ночи

Расположен в Дербенте. Номера оснащены кроватями, телевизорами, гладильными и гигиеническими принадлежностями. Доступна сеть Wi-Fi. Можно воспользоваться холодильником и электрочайником, самостоятельно посетить кафе «Русалочка», «Викинг».

Расстояние до моря – 200 м. Достопримечательности поблизости: набережная, смотровая площадка, конный клуб «Дербент». Международный аэропорт «Махачкала» находится на расстоянии 108 км, железнодорожный вокзал «Махачкала» – 137 км, автостанция «Избербаш» – 71 км.

Отель «Сафия»

2 ночи

Отель Safiya расположен в городе Дербенте, в 300 м от пляжа. К услугам гостей номера с кондиционерами, бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля предоставляется чайник, есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В отеле подают завтрак по меню.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3* в номерах стандарт
  • Питание, указанное в программе тура:2-й день: завтрак, обед3-й день: завтрак, обед4-й день: обед5-й день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 4-й деньужины
  • Услуги, не описанные в программе
  • Зиплайн
  • Индивидуальный трансфер (около 2 500 руб. Стоимость необходимо уточнять)
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту – автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

