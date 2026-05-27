2 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтракаем в отеле, встреча с группой и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы пересядем на мощные катера и словим драйва на 30 минутной прогулке под управлением опытных капитанов (по погодным условиям).

После этого мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Желающие могут пощекотать нервы зиплайном, проходящим над Сулакским каньоном (доп. плата).

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

По окончании обеда держим путь на бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Переезд в Махачкалу.

Трансфер в отель.

Отдых.

