Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте самые дикие и живописные уголки высокогорного Дагестана за пять дней. Мы подготовили маршрут и впечатления, которые останутся с вами навсегда.



Нас ждут бурные реки и водопады Богосского хребта, синее озеро Восточного ледника и заброшенное поселение Ангида.



Мы увидим памятник древних горцев — Гимринскую башню, а также проедем по самому длинному тоннелю в России.

Описание тура Горные приключения: от ледников до водопадов Этот тур приглашает отправиться в неизведанные места высокогорного Дагестана, где Богосский хребет впечатляет ледниковыми вершинами, бурными речными истоками и величественными водопадами. На маршруте вас ждут Гимринский тоннель, башня и исток Сулака, а также живописный Гавкаринский водопад. Дикие селения и панорамы Страны гор В ходе путешествия вы познакомитесь с загадками заброшенного села, подниметесь к метеостанции на высоте и увидите ледник Восточный. В ущелье Беленги откроются виды на водопад Чакатль и мощь ледника Белендги, а на смотровой площадке Богосского хребта вас ждёт панорама гор, бескрайних долин и висячие мосты. Вкус приключения и релакс в природе Путешествие завершается прогулкой по селу Акнада, отдыхом у горной реки и пруда с свежей форелью, посещением ещё одного впечатляющего водопада и знакомством с заброшенным селом Ангида.

