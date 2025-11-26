Исследуйте самые дикие и живописные уголки высокогорного Дагестана за пять дней. Мы подготовили маршрут и впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Нас ждут бурные реки и водопады Богосского хребта, синее озеро Восточного ледника и заброшенное поселение Ангида.
Мы увидим памятник древних горцев — Гимринскую башню, а также проедем по самому длинному тоннелю в России.
Описание тураГорные приключения: от ледников до водопадов Этот тур приглашает отправиться в неизведанные места высокогорного Дагестана, где Богосский хребет впечатляет ледниковыми вершинами, бурными речными истоками и величественными водопадами. На маршруте вас ждут Гимринский тоннель, башня и исток Сулака, а также живописный Гавкаринский водопад. Дикие селения и панорамы Страны гор В ходе путешествия вы познакомитесь с загадками заброшенного села, подниметесь к метеостанции на высоте и увидите ледник Восточный. В ущелье Беленги откроются виды на водопад Чакатль и мощь ледника Белендги, а на смотровой площадке Богосского хребта вас ждёт панорама гор, бескрайних долин и висячие мосты. Вкус приключения и релакс в природе Путешествие завершается прогулкой по селу Акнада, отдыхом у горной реки и пруда с свежей форелью, посещением ещё одного впечатляющего водопада и знакомством с заброшенным селом Ангида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Исток реки Сулак
- Хутор Цабагадари
- Метеостанция «Сулак-высокогорная»
- Ледник Восточный
- Озеро Бездонное
- Самый большой ледник Беленги в Дагестане
- Богосский хребет
- Водопады и древние руины
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
