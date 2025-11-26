Мои заказы

Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана

Исследуйте самые дикие и живописные уголки высокогорного Дагестана за пять дней. Мы подготовили маршрут и впечатления, которые останутся с вами навсегда.

Нас ждут бурные реки и водопады Богосского хребта, синее озеро Восточного ледника и заброшенное поселение Ангида.

Мы увидим памятник древних горцев — Гимринскую башню, а также проедем по самому длинному тоннелю в России.
Описание тура

Горные приключения: от ледников до водопадов Этот тур приглашает отправиться в неизведанные места высокогорного Дагестана, где Богосский хребет впечатляет ледниковыми вершинами, бурными речными истоками и величественными водопадами. На маршруте вас ждут Гимринский тоннель, башня и исток Сулака, а также живописный Гавкаринский водопад. Дикие селения и панорамы Страны гор В ходе путешествия вы познакомитесь с загадками заброшенного села, подниметесь к метеостанции на высоте и увидите ледник Восточный. В ущелье Беленги откроются виды на водопад Чакатль и мощь ледника Белендги, а на смотровой площадке Богосского хребта вас ждёт панорама гор, бескрайних долин и висячие мосты. Вкус приключения и релакс в природе Путешествие завершается прогулкой по селу Акнада, отдыхом у горной реки и пруда с свежей форелью, посещением ещё одного впечатляющего водопада и знакомством с заброшенным селом Ангида.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Исток реки Сулак
  • Хутор Цабагадари
  • Метеостанция «Сулак-высокогорная»
  • Ледник Восточный
  • Озеро Бездонное
  • Самый большой ледник Беленги в Дагестане
  • Богосский хребет
  • Водопады и древние руины
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

