Вдохновение Дагестаном: горы, каньоны и водопады
Начало: Махачкала, Каспийск. От места Вашего проживания
Расписание: Начало экскурсий по будним дням, с 8:30 до 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
12 000 ₽ за человека
Величие Кавказа: каньоны, водопады и чудеса Дагестана
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: С пятницы по воскресенье
5 сен в 10:30
6 сен в 10:30
23 900 ₽ за человека
Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
100 000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»
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