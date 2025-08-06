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Гимринский тоннель – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гимринский тоннель» в Махачкале, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вдохновение Дагестаном: горы, каньоны и водопады
На машине
3 дня
Вдохновение Дагестаном: горы, каньоны и водопады
Начало: Махачкала, Каспийск. От места Вашего проживания
Расписание: Начало экскурсий по будним дням, с 8:30 до 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
12 000 ₽ за человека
Величие Кавказа: каньоны, водопады и чудеса Дагестана
На автобусе
3 дня
Величие Кавказа: каньоны, водопады и чудеса Дагестана
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: С пятницы по воскресенье
5 сен в 10:30
6 сен в 10:30
23 900 ₽ за человека
Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана
На машине
5 дней
Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
100 000 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вдохновение Дагестаном: горы, каньоны и водопады
  2. Величие Кавказа: каньоны, водопады и чудеса Дагестана
  3. Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Село Гоор
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Гимринский тоннель" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 100 000.
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