Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя самые яркие уголки Дагестана — глубочайший каньон Европы, бархан Сарыкум, старинные башни, водопады Тобот и Итлятляр в каньоне Цолотль и древние села.



Погрузитесь в культуру и природу Дагестана, попробуйте местную кухню и получите уникальные впечатления.

Оксана Ваш гид в Махачкале Написать вопрос Индивидуальный тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автобусе Когда С пятницы по воскресенье 23 900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Первый день — Погружение в красоту горного Дагестана. Язык Тролля на закате и старинные башни селения Гоор, сапы по бирюзовой глади Ирганайского водохранилища и прогулка по величественной Карадахской теснине Второй день — водопады древнего Хунзаха, каньон Цолотль, в который можно прыгнуть с верёвкой, Каменная чаша и возможность освежиться в пышном водопаде на плато Матлас Третий день - вы увидите панорамные виды Сулакского каньона, прокатитесь на катере по бирюзовой реке, насладитесь свежей форелью и посетите уникальный бархан Сарыкум на закате.

С пятницы по воскресенье Выбрать дату