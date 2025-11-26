Мои заказы

Дагестан Тур выходного дня

Откройте для себя самые яркие уголки Дагестана — глубочайший каньон Европы, бархан Сарыкум, старинные башни, водопады Тобот и Итлятляр в каньоне Цолотль и древние села.

Погрузитесь в культуру и природу Дагестана, попробуйте местную кухню и получите уникальные впечатления.
Описание тура

Первый день — Погружение в красоту горного Дагестана. Язык Тролля на закате и старинные башни селения Гоор, сапы по бирюзовой глади Ирганайского водохранилища и прогулка по величественной Карадахской теснине Второй день — водопады древнего Хунзаха, каньон Цолотль, в который можно прыгнуть с верёвкой, Каменная чаша и возможность освежиться в пышном водопаде на плато Матлас Третий день - вы увидите панорамные виды Сулакского каньона, прокатитесь на катере по бирюзовой реке, насладитесь свежей форелью и посетите уникальный бархан Сарыкум на закате.

С пятницы по воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Сулакский каньон
  • Экотуркомплекс Главрыба
  • Пещерный комплекс Нохъо
  • Бархан Сарыкум
  • Гимринский тоннель и башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунский храм
  • Старый Гоор и Язык Тролля
  • Карадахская теснина
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Мемориальный комплекс Белые журавли
  • Теснина Каменная чаша
  • Плато Матлас
  • Ханский водопад
  • Древний Хунзах
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: С пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 300 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

