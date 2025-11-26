Откройте для себя самые яркие уголки Дагестана — глубочайший каньон Европы, бархан Сарыкум, старинные башни, водопады Тобот и Итлятляр в каньоне Цолотль и древние села.
Погрузитесь в культуру и природу Дагестана, попробуйте местную кухню и получите уникальные впечатления.
Описание тураПервый день — Погружение в красоту горного Дагестана. Язык Тролля на закате и старинные башни селения Гоор, сапы по бирюзовой глади Ирганайского водохранилища и прогулка по величественной Карадахской теснине Второй день — водопады древнего Хунзаха, каньон Цолотль, в который можно прыгнуть с верёвкой, Каменная чаша и возможность освежиться в пышном водопаде на плато Матлас Третий день - вы увидите панорамные виды Сулакского каньона, прокатитесь на катере по бирюзовой реке, насладитесь свежей форелью и посетите уникальный бархан Сарыкум на закате.
С пятницы по воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Экотуркомплекс Главрыба
- Пещерный комплекс Нохъо
- Бархан Сарыкум
- Гимринский тоннель и башня
- Ирганайское водохранилище
- Датунский храм
- Старый Гоор и Язык Тролля
- Карадахская теснина
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Мемориальный комплекс Белые журавли
- Теснина Каменная чаша
- Плато Матлас
- Ханский водопад
- Древний Хунзах
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: С пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 300 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
