Дагестан на максималках с Максом

Путешествие по древним городам Дагестана: тур из Махачкалы
Наш тур – то, что вам нужно, если вы желаете увидеть кавказские горы, впечатляющие водопады и теснины, почувствовать кавказское гостеприимство, отведать вкуснейшей национальной еды, побродить по древним городам, встретить рассветы и закаты в горных аулах и насладиться активным и захватывающим отдыхом.
Дагестан на максималках с Максом
Дагестан на максималках с Максом
Дагестан на максималках с Максом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум
  • Село Дубки
  • Сулакский каньон
  • Туристический комплекс Главрыба, где разводят форель
  • Село Зубутли
  • Чиркейская ГЭС
  • Село Шамилькала
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Матласские пещеры (Каменная чаша)
  • Аулы Гоор и Кахиб
  • Дагестанский Язык тролля
  • Карадахская теснина
  • Село Гуниб
  • Гунибская крепость
  • Аул Гамсутль
  • Аул Чох
  • Салтинский водопад

Описание тура

Дагестан – это именно то, что тебе нужно, если ты хочешь:

  • посмотреть кавказские горы;
  • почувствовать кавказское гостеприимство;
  • отведать вкуснейшей национальной еды, включая превосходный шашлык из молодого барашка;
  • увидеть один из самых больших каньонов в мире и прокатиться на катере по его бирюзовым водам;
  • забраться на самый высокий в Европе бархан;
  • побродить по древним городам и посмотреть боевые башни;
  • увидеть несколько удивительных теснин и впечатляющие водопады;
  • постоять на утесе огромной скалы так, чтобы под тобой парили орлы;
  • прыгнуть в водопад с тарзанки или промчаться над каньоном на зиплайне;

• прочувствовать весь колорит горных аулов, встретить в них рассветы и закаты. Почему с нами хорошо:

  • У нас крутые гиды, которые влюбят Вас в Дагестан, показав Вам всю его красоту;
  • У нас хорошие большие микроавтобусы, мы работаем с местными водителями, которые знают дорогу как свои пять пальцев;
  • Мы ночуем в разных и только в самых красивых и комфортных местах;
  • Маршрут составлен так, что дневной пробег составляет от 60-120 км. в день, и поэтому мы можем дольше и больше гулять и наслаждаться природой;
  • Если у Вас англоговорящая группа – предоставим Вам англоговорящего гида;
  • Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Сарыкум
  • Село Дубки
  • Сулакский каньон
  • Туристический комплекс Главрыба, где разводят форель
  • Село Зубутли
  • Чиркейская ГЭС
  • Село Шамилькала
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Матласские пещеры (Каменная чаша)
  • Аулы Гоор и Кахиб
  • Дагестанский Язык тролля
  • Карадахская теснина
  • Село Гуниб
  • Гунибская крепость
  • Аул Гамсутль
  • Аул Чох
  • Салтинский водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
  • Катание на катере в Сулакском каньоне
  • Входные и проездные билеты
  • Питание под ключ (завтраки, обеды и ужины) кроме первого завтрака и последнего ужина в ресторане.
  • Проживание на базах, в гостиницах и гостевых домах.
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Алкоголь
  • Экстремальные развлечения (зиплайн, тарзанка, сапборд)
  • Первый завтрак и Ужин в день отъезда.
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Что брать с собой в путешествие?
  • Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, фотоаппарат, камеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ГрупповыеПрирода и пейзажиГорыДагестанВыездныеВсе туры5-дневные турыТуры из Махачкалы

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