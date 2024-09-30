Наш тур – то, что вам нужно, если вы желаете увидеть кавказские горы, впечатляющие водопады и теснины, почувствовать кавказское гостеприимство, отведать вкуснейшей национальной еды, побродить по древним городам, встретить рассветы и закаты в горных аулах и насладиться активным и захватывающим отдыхом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Село Дубки
- Сулакский каньон
- Туристический комплекс Главрыба, где разводят форель
- Село Зубутли
- Чиркейская ГЭС
- Село Шамилькала
- Ирганайское водохранилище
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матласские пещеры (Каменная чаша)
- Аулы Гоор и Кахиб
- Дагестанский Язык тролля
- Карадахская теснина
- Село Гуниб
- Гунибская крепость
- Аул Гамсутль
- Аул Чох
- Салтинский водопад
Описание тура
Дагестан – это именно то, что тебе нужно, если ты хочешь:
- посмотреть кавказские горы;
- почувствовать кавказское гостеприимство;
- отведать вкуснейшей национальной еды, включая превосходный шашлык из молодого барашка;
- увидеть один из самых больших каньонов в мире и прокатиться на катере по его бирюзовым водам;
- забраться на самый высокий в Европе бархан;
- побродить по древним городам и посмотреть боевые башни;
- увидеть несколько удивительных теснин и впечатляющие водопады;
- постоять на утесе огромной скалы так, чтобы под тобой парили орлы;
- прыгнуть в водопад с тарзанки или промчаться над каньоном на зиплайне;
• прочувствовать весь колорит горных аулов, встретить в них рассветы и закаты. Почему с нами хорошо:
- У нас крутые гиды, которые влюбят Вас в Дагестан, показав Вам всю его красоту;
- У нас хорошие большие микроавтобусы, мы работаем с местными водителями, которые знают дорогу как свои пять пальцев;
- Мы ночуем в разных и только в самых красивых и комфортных местах;
- Маршрут составлен так, что дневной пробег составляет от 60-120 км. в день, и поэтому мы можем дольше и больше гулять и наслаждаться природой;
- Если у Вас англоговорящая группа – предоставим Вам англоговорящего гида;
- Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Село Дубки
- Сулакский каньон
- Туристический комплекс Главрыба, где разводят форель
- Село Зубутли
- Чиркейская ГЭС
- Село Шамилькала
- Ирганайское водохранилище
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матласские пещеры (Каменная чаша)
- Аулы Гоор и Кахиб
- Дагестанский Язык тролля
- Карадахская теснина
- Село Гуниб
- Гунибская крепость
- Аул Гамсутль
- Аул Чох
- Салтинский водопад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Транспорт
- Катание на катере в Сулакском каньоне
- Входные и проездные билеты
- Питание под ключ (завтраки, обеды и ужины) кроме первого завтрака и последнего ужина в ресторане.
- Проживание на базах, в гостиницах и гостевых домах.
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Алкоголь
- Экстремальные развлечения (зиплайн, тарзанка, сапборд)
- Первый завтрак и Ужин в день отъезда.
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Что брать с собой в путешествие?
- Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, фотоаппарат, камеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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