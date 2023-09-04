Памятник "Белые журавли" – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Памятник "Белые журавли"» в Махачкале, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
5 отзывов
3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
30 000 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Джиппинг
На автобусе
На катере
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
18 сен в 12:00
25 сен в 12:00
37 000 за человека
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Пешая
Джиппинг
На катере
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    11 апреля 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
  • Н
    Никита
    8 ноября 2022
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
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    узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник "Белые журавли"»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
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  3. «Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Памятник "Белые журавли"" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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