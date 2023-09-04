3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
30 000₽ за человека
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
18 сен в 12:00
25 сен в 12:00
37 000₽ за человека
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 сентября 2023Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
- ССветлана11 апреля 2023Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
- ННикита8 ноября 2022Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник "Белые журавли"»
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