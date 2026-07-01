Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
6 июл в 08:00
9 июл в 08:00
32 900 ₽ за человека
Этнический Дагестан с мастер-классом и национальными обедами: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, около 11:30. Точное время буд...
19 июл в 08:00
16 авг в 08:00
102 500 ₽ за человека
Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы
Увидеть крепость Нарын-Кала, погулять по Самурскому лесу, поучиться готовить чуду и ткать ковры
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
4 июл в 11:00
11 июл в 11:00
29 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крепость семи братьев и одной сестры»
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