Со скидкой – туры в Махачкале

Найдено 6 туров в категории «Со скидкой» в Махачкале, цены от 19 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
2800025 200 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
17 июля в 08:00
21 июля в 08:00
2200019 800 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
12 июля в 08:00
15 июля в 08:00
3000027 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
22 июля в 08:00
29 июля в 08:00
6589059 301 за всё до 3 чел.
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Всем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное и запоминающееся путешествие, и нам
    читать дальше

    действительно повезло с туром, а Шамилю отдельное большое спасибо и низкий поклон за организацию, продуманность маршрутов, гостеприимство и чудесные фото и за ту утреннюю чашку шикарного кофе с незабываемым видом на природу) Потрясающие виды, очень вкусная еда (очень!), занимательные рассказы, классный экскурс в историю, душевное общение, комфортный ночлег. . мне кажется, я еще долго могу перечислять! В общем, это однозначный лайк! Шамиль, спасибо за отдых👍

    Всем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное иВсем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное иВсем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное иВсем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное и
  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Здравствуйте:) Хочу поделится своими впечатлениями о поездке в Дагестан. Выбрали экскурсию "Горы, солнце и история", ездили вдвоём с мужем, нам понравилось абсолютно
    читать дальше

    все)) Мы в полнейшем восторге от красоты гор, каньона, самой природы. Отдельное спасибо нашему гиду Магомеду, чувствуется что он душу вкладывает в то что делает, с каким пониманием ко всему относится и как подбирает оптимальные маршруты в зависимости от пожеланий)) Во всей красе и очень подробно рассказывал нам истории и мы её могли не влюбиться в это место и понимаем сколько ещё нужно посмотреть и где побывать:))

  • I
    Irina
    7 июня 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
    читать дальше

    могу сказать, что наша экскурсия была организована отлично, Шамиль интересный рассказчик с хорошей грамотной речью. Три дня пролетели незаметно. Кроме исторических фактов мы говорили об обычаях и традициях. Надо сказать, что Шамиль очень терпеливо выслушивал и отвечал на мои дотошные вопросы:) И он не просто гид, а настоящий мужчина. Несколько зарисовок - пришли на поляну, на которой местные коровы разбросали мусор - рассказывая о месте, начал его убирать, быстренько все вместе убрали. После сильнейшего ветра снесло пару листов ДСП с ближайшей стройки - убрал с дорожки и привалил камнем (место супер-мега туристическое - ни один человек/мужчина этого не сделал, проще обойти). Ну это так, штрихи к портрету. Пару раз возникали накладки (погода, желание одного из туристов непременно прыгнуть у водопада в свой день рождения:)) я б на такое не решилась!) - все тихо и оперативно решил. При этом приходилось перестраивать на ходу порядок посещения мест. Но для меня как для туриста все было легко и отлично, несколько раз поймала себя на мысли что вообще не думаю куда едем, успеем ли, все ли посмотрим, потому что нас вел отличный "шеф"!:) Отдельно благодарю семьи местных жителей, у которых останавливались и в которых нас кормили. Их рекомендовал Шамиль и я ни разу не пожалела! Не помню как звали хозяйку, которая организовывала после обеда небольшой мастер-класс по танцам. Она просто чудесная - красавица и от нее такая добрая женская энергетика идет! Осталось только еще раз поблагодарить Шамиля за прекрасный отдых, пожелать успехов и хороших туристов!

    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
    читать дальше

    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
    читать дальше

    нас не торопил, останавливался там, где просили и даже не просили) самый вкусный кофе на маршруте, комфортное вождение и приятная беседа были с нами на протяжениисего маршрута. Очень душевный, вкусный домашний обед и ужин у мамы) спасибо вам большое, передавайте привет семье ❤️ просто не возможно не влюбиться в эту красоту! Ждите нас на абрикосы теперь))

    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением
  • М
    Мария
    24 марта 2024
    Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
    Большая благодарность Рамазану за это путешествие. Красоты Дагестана завораживают, эмоции переполняют, впечатления от поездки будут с нами на долго,закат в
    читать дальше

    горах в моем сердце навсегда))) Очень порадовало общение с местными жителями, вкуснейшая кухня и всеобщая гостепреимность. Благодарим❤️ с приветом из Питера☀️

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2024
    3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
    Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
    читать дальше

    буквы. Это человек, который не только стремится выполнить свою работу на 200%, но и проявляет лучшие человеческие качества, помогая в сложных ситуациях и всегда входя в непростое положение. Например, проблемы со здоровьем не станут путешественнику помехой, поверьте на слово. Даже не как гид, а практически как друг, Мурад сделает всё и еще больше, чтобы вам было комфортно и поездка оставила незабываемые впечатления. Спасибо!!!

  • Е
    Евгения
    6 октября 2023
    В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
    читать дальше

    остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻. Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5. Там столько красоты😍

    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед
  • К
    Кирилл
    1 сентября 2023
    Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
    Мне и другу понравилось! Для жителей равнин каждое ущелье, плато, долина - восторг. Однако это тур не только про красивые места.
    читать дальше

    В рамках программы узнаете много историй и культурных традиций Дагестана. Рамазан отличный парень! Заботится о своих гостях и очень старается. С ним интересно и весело обсудить не только культурные особенности и историю, но и обыденные вещи, которые, поверьте, сильно отличаются в зависимости от региона. Кормят много и вкусно! Большой лайк! Всем остались довольны, ждём фото со скорой свадьбы!;)

    Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  2. 3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
  3. Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
  4. В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
  5. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Со скидкой" можно забронировать 6 авторских туров от 19 800 до 59 301 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Махачкале на 2024 год по теме «Со скидкой», 23 ⭐ отзыва, цены от 19800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам