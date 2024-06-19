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10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
2800025 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
17 июля в 08:00
21 июля в 08:00
2200019 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
12 июля в 08:00
15 июля в 08:00
3000027 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
22 июля в 08:00
29 июля в 08:00
6589059 301₽ за всё до 3 чел.
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15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна19 июня 2024Всем привет) спешу поделиться своими впечатлениями от наших Дагестанских каникул: это было очень здоровское, познавательное и запоминающееся путешествие, и нам
- ААнастасия16 июня 2024Здравствуйте:) Хочу поделится своими впечатлениями о поездке в Дагестан. Выбрали экскурсию "Горы, солнце и история", ездили вдвоём с мужем, нам понравилось абсолютно
- IIrina7 июня 2024Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ЕЕвгения3 мая 2024Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
- ММария24 марта 2024Большая благодарность Рамазану за это путешествие. Красоты Дагестана завораживают, эмоции переполняют, впечатления от поездки будут с нами на долго,закат в
- ДДмитрий10 января 2024Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
- ЕЕвгения6 октября 2023Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
- ККирилл1 сентября 2023Мне и другу понравилось! Для жителей равнин каждое ущелье, плато, долина - восторг. Однако это тур не только про красивые места.
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