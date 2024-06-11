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Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
«Вы пройдёте по Карадахской теснине, посмотрите на Датунский храм и прогуляетесь по колоритным улочкам старого Кахиба»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
«Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся на водную прогулку по реке, окажемся в Каменной чаше, пройдём по тихим улочкам аулов-призраков Гамсутля и Старого Кахиба»
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
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10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
«В селении Новый Кахиб познакомимся с бытом небольших горных аулов, рассмотрим дома и оборонительные сооружения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Старый Кахиб»
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