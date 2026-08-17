Индивидуальная
до 4 чел.
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
Азишская пещера, Хаджохская теснина, экстрим-парк, канатная дорога, водопады и лучшие виды Кавказа
Завтра в 09:30
24 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
от 3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Начало: По договорённости
24 авг в 05:00
25 авг в 05:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отдыхали в Адыгее в августе 2026. Взяли сап-приключение в основном из-за сына, но решили и сами поучаствовать, хотя переживания были.
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Ю
Алексей, огромное спасибо за такой отличный отдых! Были на экскурсии с сыном 6 августа 2026г. Отлично провели время! Научились кататься
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Всего 26 отзывов в Майкопе в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Майкопе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026