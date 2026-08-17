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Мы с мужем люди далеко не спортивные, не совсем молодые. Никогда раньше никто из нас с этим не сталкивался. Переживали зря, всё прошло великолепно! Алексей очень просто и понятно объяснил, как управлять сап бордом, подобрал водоем по нашим силам, на воде нас постоянно сопровождал. Дал нам вдоволь наплаваться, старался создать максимально возможный комфорт на природе (очень порадовал шезлонг от солнца). По дороге до водоема и обратно рассказал много интересного про Адыгею. Очень рекомендую сап-приключение с Алексеем, эмоции получите классные, позитивные!