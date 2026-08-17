Экскурсии по воде в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Майкопе, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
Азишская пещера, Хаджохская теснина, экстрим-парк, канатная дорога, водопады и лучшие виды Кавказа
Завтра в 09:30
24 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
SUP-прогулки
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
от 3600 ₽ за человека
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
SUP-прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Начало: По договорённости
24 авг в 05:00
25 авг в 05:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Отдыхали в Адыгее в августе 2026. Взяли сап-приключение в основном из-за сына, но решили и сами поучаствовать, хотя переживания были.
читать дальшеуменьшить

Мы с мужем люди далеко не спортивные, не совсем молодые. Никогда раньше никто из нас с этим не сталкивался. Переживали зря, всё прошло великолепно! Алексей очень просто и понятно объяснил, как управлять сап бордом, подобрал водоем по нашим силам, на воде нас постоянно сопровождал. Дал нам вдоволь наплаваться, старался создать максимально возможный комфорт на природе (очень порадовал шезлонг от солнца). По дороге до водоема и обратно рассказал много интересного про Адыгею. Очень рекомендую сап-приключение с Алексеем, эмоции получите классные, позитивные!

Отдыхали в Адыгее в августе 2026. Взяли сап-приключение в основном из-за сына, но решили и сами
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Алексей, огромное спасибо за такой отличный отдых! Были на экскурсии с сыном 6 августа 2026г. Отлично провели время! Научились кататься
читать дальшеуменьшить

на сапах, наплавались от души! Очень понравилась организация тура. Алексей отличный инструктор, быстро и четко все объяснил. Устали, но были очень довольны! Хочется повторить! Рекомендую всем!

Алексей, огромное спасибо за такой отличный отдых! Были на экскурсии с сыном 6 августа 2026г. Отлично
Алексей, огромное спасибо за такой отличный отдых! Были на экскурсии с сыном 6 августа 2026г. Отлично
Алексей, огромное спасибо за такой отличный отдых! Были на экскурсии с сыном 6 августа 2026г. Отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 26 отзывов в Майкопе в категории "Водные развлечения"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи;
  2. Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа);
  3. По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа).
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хаджохская теснина;
  2. Центральный парк;
  3. Соборная мечеть;
  4. Пивоваренный завод;
  5. Лаго-Наки.
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Майкопе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026