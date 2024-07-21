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Уже многое знали, это улеглось в сознании и новый материал как благодатная почва. Виды, пещеры, локации- боже как красиво, а когда рядом еще красивый, умный, кстати всегда не просто спокойный, а как мудрый КА, сам не спешит и других притормаживает, чтоб человек мог насладиться красотами Адыгеи. Александр с вами было легко. День принес моральное удовлетворение. После рабочего тяжелого года, я реально выдохнула. Спасибо огоромное и удачи в делах!!!!