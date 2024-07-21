скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
85008 075₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 15:00
4 авг в 10:00
5 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Сегодня в 09:00
4 авг в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 июля 2024Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
- ЕЕлена6 июля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
- ММаргарита5 июля 2024Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Активный отдых»
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