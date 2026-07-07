По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Это путешествие объединяет дорогу через живописные предгорья, отдых у моря и продолжительную прогулку на сапбордах. Мы встретим рассвет на пути к побережью и проведём день на море. Даже если вы читать дальшеуменьшить
новичок, я научу вас уверенно стоять на сапе. Будем делать остановки для отдыха и купания на диких пляжах. Маршрут будет красивым и разнообразным, а я позабочусь о вашем комфорте и безопасности.
Описание экскурсии
Перед выходом на воду будет подробный инструктаж. Я покажу, как управлять сапбордом, правильно грести и уверенно чувствовать себя на воде.
Во время прогулки будем двигаться вдоль побережья, делать остановки на пляжах, отдыхать, купаться и наслаждаться морскими пейзажами. По желанию темп и продолжительность остановок можно корректировать.
На диком пляже устроим пикник, отдохнём, искупаемся и проведём несколько часов вдали от шумных курортных зон.
Закатом полюбуемся с берега или на сапбордах —в зависимости от погоды и ваших пожеланий.
Примерный тайминг
4:00 — выезд из Майкопа 7:30–8:00 — прибытие на побережье, завтрак 8:30 — инструктаж и подготовка 9:00–10:30 — первая часть прогулки на сапах 10:30–11:00 — отдых на пляже 11:00–13:00 — продолжение маршрута 13:00–15:00 — остановка на диком пляже, пикник, купание и отдых 15:30–17:00 — обратный маршрут на сапах 17:00–17:30 — отдых на берегу 17:30–18:00 — завершение прогулки 18:00–19:00 — свободное время на побережье 19:30–20:30 — выезд в Майкоп около 22:30 — возвращение
Организационные детали
Трансфер из Майкопа до побережья и обратно, аренда сапборда и снаряжения, спасательный жилет, сопровождение инструктора, пикник на побережье и групповая аптечка входят в стоимость
Дополнительно оплачиваются питание в кафе (по желанию)
Маршрут подходит как новичкам, так и участникам с опытом
Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении родителей
Программа проводится только при благоприятной погоде. При сильном ветре, шторме или ливне маршрут может быть изменён или перенесён на другую дату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я вaш пepcональный и квалифицированный гид-проводник по Pеcпублике Адыгея и Краснодарскому кpаю! Предлагаю автоэкскурсии, пешие прогулки, джип-туры и рафтинг.
Входит в следующие категории Майкопа
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