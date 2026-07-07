Это путешествие объединяет дорогу через живописные предгорья, отдых у моря и продолжительную прогулку на сапбордах. Мы встретим рассвет на пути к побережью и проведём день на море. Даже если вы

новичок, я научу вас уверенно стоять на сапе. Будем делать остановки для отдыха и купания на диких пляжах. Маршрут будет красивым и разнообразным, а я позабочусь о вашем комфорте и безопасности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед выходом на воду будет подробный инструктаж. Я покажу, как управлять сапбордом, правильно грести и уверенно чувствовать себя на воде.

Во время прогулки будем двигаться вдоль побережья, делать остановки на пляжах, отдыхать, купаться и наслаждаться морскими пейзажами. По желанию темп и продолжительность остановок можно корректировать.

На диком пляже устроим пикник, отдохнём, искупаемся и проведём несколько часов вдали от шумных курортных зон.

Закатом полюбуемся с берега или на сапбордах —в зависимости от погоды и ваших пожеланий.

Примерный тайминг

4:00 — выезд из Майкопа

7:30–8:00 — прибытие на побережье, завтрак

8:30 — инструктаж и подготовка

9:00–10:30 — первая часть прогулки на сапах

10:30–11:00 — отдых на пляже

11:00–13:00 — продолжение маршрута

13:00–15:00 — остановка на диком пляже, пикник, купание и отдых

15:30–17:00 — обратный маршрут на сапах

17:00–17:30 — отдых на берегу

17:30–18:00 — завершение прогулки

18:00–19:00 — свободное время на побережье

19:30–20:30 — выезд в Майкоп

около 22:30 — возвращение

Организационные детали