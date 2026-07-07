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По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)

Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Это путешествие объединяет дорогу через живописные предгорья, отдых у моря и продолжительную прогулку на сапбордах. Мы встретим рассвет на пути к побережью и проведём день на море. Даже если вы
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новичок, я научу вас уверенно стоять на сапе. Будем делать остановки для отдыха и купания на диких пляжах. Маршрут будет красивым и разнообразным, а я позабочусь о вашем комфорте и безопасности.

По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)

Описание экскурсии

Перед выходом на воду будет подробный инструктаж. Я покажу, как управлять сапбордом, правильно грести и уверенно чувствовать себя на воде.

Во время прогулки будем двигаться вдоль побережья, делать остановки на пляжах, отдыхать, купаться и наслаждаться морскими пейзажами. По желанию темп и продолжительность остановок можно корректировать.

На диком пляже устроим пикник, отдохнём, искупаемся и проведём несколько часов вдали от шумных курортных зон.

Закатом полюбуемся с берега или на сапбордах —в зависимости от погоды и ваших пожеланий.

Примерный тайминг

4:00 — выезд из Майкопа
7:30–8:00 — прибытие на побережье, завтрак
8:30 — инструктаж и подготовка
9:00–10:30 — первая часть прогулки на сапах
10:30–11:00 — отдых на пляже
11:00–13:00 — продолжение маршрута
13:00–15:00 — остановка на диком пляже, пикник, купание и отдых
15:30–17:00 — обратный маршрут на сапах
17:00–17:30 — отдых на берегу
17:30–18:00 — завершение прогулки
18:00–19:00 — свободное время на побережье
19:30–20:30 — выезд в Майкоп
около 22:30 — возвращение

Организационные детали

  • Трансфер из Майкопа до побережья и обратно, аренда сапборда и снаряжения, спасательный жилет, сопровождение инструктора, пикник на побережье и групповая аптечка входят в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются питание в кафе (по желанию)
  • Маршрут подходит как новичкам, так и участникам с опытом
  • Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении родителей
  • Программа проводится только при благоприятной погоде. При сильном ветре, шторме или ливне маршрут может быть изменён или перенесён на другую дату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я вaш пepcональный и квалифицированный гид-проводник по Pеcпублике Адыгея и Краснодарскому кpаю! Предлагаю автоэкскурсии, пешие прогулки, джип-туры и рафтинг.

Входит в следующие категории Майкопа

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